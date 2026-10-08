Sir Alex Ferguson fait un aveu émouvant sur la « mort » et craint de ne pas voir le nouveau stade de Manchester United

L’urgence ressentie par Ferguson trouve son origine dans la terrible épreuve qu’il a traversée à Salford Royal il y a six ans. Revenant sur les enjeux vitaux de son opération du cerveau, il a expliqué : « Mon monde a frôlé la fin. Le jour où l’on m’a opéré à Salford Royal, quatre autres patients ont également été opérés pour le même problème. Seuls deux d’entre nous ont survécu pour pouvoir le raconter. Le fait que moins de la moitié d’entre nous étaient encore en vie à la fin de cette journée montre combien de facteurs doivent s’aligner pour que l’issue soit heureuse.

« J’ai survécu, non pas parce que j’ai bénéficié d’un traitement spécial, mais grâce à une série de circonstances favorables : j’avais des membres de ma famille vifs d’esprit autour de moi ; des conseils avisés étaient facilement accessibles ; les ambulanciers savaient exactement quoi faire ; j’ai pu passer deux examens au bon moment ; les médecins ont opéré dès qu’ils l’ont pu ; et j’ai reçu des soins merveilleux pendant ma convalescence. J’ai une pensée pour les familles de ceux qui n’ont pas eu autant de chance que moi ce jour-là. J’ai de la chance d’être encore ici. »

Ce face-à-face avec la mort a rendu son retour ultérieur à Old Trafford, pour un match nul 1-1 contre Wolverhampton, d’autant plus poignant.

« Dès l’instant où je suis sorti de la voiture au stade, j’ai eu l’impression qu’une communauté entière m’ouvrait son cœur, s’est-il souvenu. C’était bouleversant. J’avais l’impression de revenir dans un cocon familier et profondément aimé. C’était un sentiment extraordinaire. Cela signifiait que je n’avais pas été oublié, ce qui, j’imagine, est la crainte de nombreux retraités.

« Je sais que cela paraît idiot, alors que mon nom est affiché sur l’une des tribunes d’Old Trafford et qu’il y a une statue de moi ainsi qu’une rue qui porte mon nom à l’extérieur du stade. Mais, quand vous êtes allongé seul dans un lit d’hôpital, il est bien trop facile de penser que le reste du monde n’a jamais su que vous existiez. »



