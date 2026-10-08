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Sir Alex Ferguson fait un aveu émouvant sur la « mort » et craint de ne pas voir le nouveau stade de Manchester United
Un combat contre la mortalité et une vision pour l’avenir
Âgé de 84 ans, il s’est confié sur sa vie, son héritage et sa fragilité physique dans son livre tout juste paru, Games of My Life. Centré sur 21 matches qui ont façonné son extraordinaire carrière, le vainqueur de 13 titres de Premier League y évoque également les profondes épreuves personnelles qu’il a traversées ces dernières années.
Après la perte tragique de son épouse, Lady Cathy, et sa propre grave hémorragie cérébrale en 2018, la vision de Ferguson sur la vie a changé. S’il reste profondément lié au club, l’emblématique entraîneur admet que le long calendrier du projet de stade à 2 milliards £ proposé par Manchester United lui a fait prendre pleinement conscience de son âge.
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Ferguson se confie sur la vie, la mort et la survie
Évoquant sa vision des choses, Ferguson a insisté sur le fait qu’il se concentre sur le positif plutôt que de craindre l’inévitable.
« Je ne suis pas du genre à m’attarder sur ce que mon Créateur me réserve, et je n’ai pas non plus peur de mourir », a écrit Ferguson. « La mortalité nous accompagne toujours, même aux moments les plus inattendus. Ce qui m’intéresse bien davantage, c’est de tirer le maximum de la vie. Il y a beaucoup de choses que je veux faire et beaucoup de personnes avec qui je veux passer du temps.
« Pourtant, de temps à autre, la mort me traverse l’esprit. Quand Manchester United a annoncé son projet de fabuleux nouveau stade pour remplacer Old Trafford, je me suis demandé si je serais encore là pour célébrer son inauguration.
« J’espère qu’ils pourront lancer les travaux rapidement, parce que s’il faut cinq ans pour le terminer, j’approcherai des 90 ans. Mais je sais que je serai à la cérémonie d’une manière ou d’une autre, en personne ou en esprit. »
Une alerte de santé qui a failli être fatale et un retour chargé d’émotion
L’urgence ressentie par Ferguson trouve son origine dans la terrible épreuve qu’il a traversée à Salford Royal il y a six ans. Revenant sur les enjeux vitaux de son opération du cerveau, il a expliqué : « Mon monde a frôlé la fin. Le jour où l’on m’a opéré à Salford Royal, quatre autres patients ont également été opérés pour le même problème. Seuls deux d’entre nous ont survécu pour pouvoir le raconter. Le fait que moins de la moitié d’entre nous étaient encore en vie à la fin de cette journée montre combien de facteurs doivent s’aligner pour que l’issue soit heureuse.
« J’ai survécu, non pas parce que j’ai bénéficié d’un traitement spécial, mais grâce à une série de circonstances favorables : j’avais des membres de ma famille vifs d’esprit autour de moi ; des conseils avisés étaient facilement accessibles ; les ambulanciers savaient exactement quoi faire ; j’ai pu passer deux examens au bon moment ; les médecins ont opéré dès qu’ils l’ont pu ; et j’ai reçu des soins merveilleux pendant ma convalescence. J’ai une pensée pour les familles de ceux qui n’ont pas eu autant de chance que moi ce jour-là. J’ai de la chance d’être encore ici. »
Ce face-à-face avec la mort a rendu son retour ultérieur à Old Trafford, pour un match nul 1-1 contre Wolverhampton, d’autant plus poignant.
« Dès l’instant où je suis sorti de la voiture au stade, j’ai eu l’impression qu’une communauté entière m’ouvrait son cœur, s’est-il souvenu. C’était bouleversant. J’avais l’impression de revenir dans un cocon familier et profondément aimé. C’était un sentiment extraordinaire. Cela signifiait que je n’avais pas été oublié, ce qui, j’imagine, est la crainte de nombreux retraités.
« Je sais que cela paraît idiot, alors que mon nom est affiché sur l’une des tribunes d’Old Trafford et qu’il y a une statue de moi ainsi qu’une rue qui porte mon nom à l’extérieur du stade. Mais, quand vous êtes allongé seul dans un lit d’hôpital, il est bien trop facile de penser que le reste du monde n’a jamais su que vous existiez. »
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Une longue attente pour la nouvelle maison de Manchester United
Manchester United devrait faire avancer ses ambitieux plans d’infrastructure, avec pour objectif la création d’un stade de 100 000 places. Le projet a été annoncé pour 2025, mais avec un calendrier de construction estimé entre cinq et six ans selon les autorisations nécessaires, le club fait face à un long processus avant de pouvoir ouvrir ses portes.
En attendant, les réflexions fortes de Ferguson rappellent son attachement intact à Old Trafford. L’entraîneur légendaire continuera à suivre de près le club pendant qu’il posera les bases d’une transition monumentale.
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