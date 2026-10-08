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Sir Alex Ferguson admet ses regrets au sujet de Pep Guardiola, la légende de Manchester United révèle les détails d’une réunion secrète à New York
Une occasion manquée à Old Trafford
Dans son nouveau livre, Games of My Life, le légendaire entraîneur écossais revient sur une rencontre cruciale en 2012. Ferguson a rencontré Guardiola à New York, un an avant de finalement mettre fin à ses 27 années à Manchester United.
Au moment de leur dîner, Guardiola s’était déjà forgé une réputation phénoménale d’entraîneur, en réalisant un sextuplé continental historique avec le FC Barcelone en 2009. Cependant, l’Espagnol s’était pratiquement engagé à rejoindre le Bayern Munich.
David Moyes a finalement succédé à Ferguson en juillet 2013, ne restant que 10 mois à ce poste. Pendant ce temps, Guardiola a ensuite remporté sept trophées majeurs en Allemagne avant de dominer le football anglais avec le grand rival de United, Manchester City.
- Getty Images Sport
Verser le Tignanello
Ferguson admet que, s'il avait agi plus tôt, l'histoire du football pourrait être radicalement différente. L'Écossais a évoqué les pensées qui le hantent encore au sujet du timing de leur rendez-vous, soulignant que ses propres projets de retraite n'étaient pas encore arrêtés lors du sommet de New York.
« Au cours des dix dernières années, je me suis souvent demandé ce qui aurait pu se passer si le dîner que j'ai eu avec Pep à New York en 2012 avait eu lieu quelques mois plus tôt », a écrit Ferguson. « À l'époque, je n'avais pas encore décidé avec certitude que j'allais prendre ma retraite. Et Pep était convaincu qu'après avoir connu un immense succès en seulement quatre ans en Liga avec un triplé continental ainsi qu'un doublé championnat-Ligue des champions, il voulait tenter l'aventure en Bundesliga avec le Bayern Munich. »
L'entraîneur emblématique a ajouté qu'il aurait tout fait pour faire changer d'avis Guardiola. Il a écrit : « Si je pouvais remonter le temps, nous aurions dîné quelques mois plus tôt, j'aurais versé beaucoup de Tignanello (vin italien) et j'aurais fait tout mon possible pour le convaincre que son avenir se trouvait à Manchester. Malheureusement pour nous, ce fut le cas. Tout est dit. »
Établir une norme à couper le souffle
Ferguson n’a arrêté sa décision de quitter Old Trafford qu’après le décès de sa belle-sœur en décembre 2012. Après avoir vu Guardiola s’épanouir à travers l’Europe, l’ancien patron de United nourrit un profond respect pour le modèle d’entraîneur du Catalan.
« Pep a fixé un niveau époustouflant pour la génération actuelle de joueurs, ou pour tous ceux qui aspirent à devenir entraîneur. Habillé du bleu et grenat de Barcelone depuis sa naissance, il a connu une brillante carrière en club et a été l’un des meilleurs milieux créatifs du football dans les années 1990 », a expliqué Ferguson. « Pendant sa carrière de joueur, Pep a fait plus que goûter au succès : il s’en est véritablement régalé. Il a aussi eu l’occasion de jouer pour une série de fortes personnalités aux approches différentes du management : Johan Cruyff, Bobby Robson et Louis van Gaal.
« Pep est devenu entraîneur de Barcelone alors qu’il n’avait que trente-sept ans. Quand je vois certaines des plus grandes stars du football quitter le terrain et prendre immédiatement un poste d’entraîneur sans beaucoup de préparation ni d’expérience, cela me fait froid dans le dos. Cela se termine souvent mal, surtout pour les joueurs de Premier League. »
Il a ajouté : « Les enjeux sont trop élevés. Vous êtes directement dans le viseur de tout le monde. Le public s’attend à ce que votre réussite sur le terrain se transpose automatiquement sur le banc. Les anciens joueurs sont impatients d’effectuer cette transition vers le plus haut niveau. Pep Guardiola est l’exemple le plus célébré d’un entraîneur qui a débuté dans un grand club alors qu’il était relativement jeune. »
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En regardant de loin
Alors que Ferguson reste une figure immortelle à Old Trafford avec 13 titres de Premier League et deux couronnes en Ligue des champions, United a passé les 13 dernières années à rechercher la stabilité qu’il apportait.
Pendant ce temps, Guardiola a définitivement façonné l’ère moderne à Manchester City avant son départ à la fin de la saison dernière. Après avoir remporté six titres de champion et une Ligue des champions durant sa décennie à la tête de l’équipe, son héritage reste durablement ancré du côté bleu de la ville, même si le club gère l’appel en cours concernant ses accusations financières, que City continue de fermement nier.
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