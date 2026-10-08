Ferguson n’a arrêté sa décision de quitter Old Trafford qu’après le décès de sa belle-sœur en décembre 2012. Après avoir vu Guardiola s’épanouir à travers l’Europe, l’ancien patron de United nourrit un profond respect pour le modèle d’entraîneur du Catalan.

« Pep a fixé un niveau époustouflant pour la génération actuelle de joueurs, ou pour tous ceux qui aspirent à devenir entraîneur. Habillé du bleu et grenat de Barcelone depuis sa naissance, il a connu une brillante carrière en club et a été l’un des meilleurs milieux créatifs du football dans les années 1990 », a expliqué Ferguson. « Pendant sa carrière de joueur, Pep a fait plus que goûter au succès : il s’en est véritablement régalé. Il a aussi eu l’occasion de jouer pour une série de fortes personnalités aux approches différentes du management : Johan Cruyff, Bobby Robson et Louis van Gaal.

« Pep est devenu entraîneur de Barcelone alors qu’il n’avait que trente-sept ans. Quand je vois certaines des plus grandes stars du football quitter le terrain et prendre immédiatement un poste d’entraîneur sans beaucoup de préparation ni d’expérience, cela me fait froid dans le dos. Cela se termine souvent mal, surtout pour les joueurs de Premier League. »

Il a ajouté : « Les enjeux sont trop élevés. Vous êtes directement dans le viseur de tout le monde. Le public s’attend à ce que votre réussite sur le terrain se transpose automatiquement sur le banc. Les anciens joueurs sont impatients d’effectuer cette transition vers le plus haut niveau. Pep Guardiola est l’exemple le plus célébré d’un entraîneur qui a débuté dans un grand club alors qu’il était relativement jeune. »



