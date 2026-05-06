Sir Alex Ferguson a été hospitalisé, et Michael Owen avoue être « sous le choc » après avoir appris la nouvelle

L’ancien attaquant de Manchester United, Michael Owen, fait partie de ceux qui ont été surpris par la soudaineté des événements. Il a révélé les détails d’une longue conversation téléphonique qu’il a eue avec Alex Ferguson la veille même de l’hospitalisation de l’Écossais. Invité sur talkSPORT, Owen a expliqué que le manager de 84 ans semblait en pleine forme et parfaitement lucide lors de leur échange du samedi matin.

« Je lui ai parlé, j’étais au téléphone avec lui pendant 40 minutes ce matin-là », a révélé Owen. « On parlait football et chevaux. Comme je le disais, il a des chevaux ici [aux écuries de Manor House]. La plupart des samedis matins, il m’appelle et on passe en revue tous les chevaux du jour, on partage ce qu’on sait. »

Owen, qui a passé trois saisons sous les ordres de Ferguson à Old Trafford, précise qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur concernant la santé de son ancien mentor. « Je lui parle régulièrement, et il avait l’air en pleine forme, vif comme l’éclair, comme d’habitude », ajoute-t-il. « Nous avons longuement évoqué le football écossais et l’actualité du moment. J’ai donc été sous le choc d’apprendre qu’il s’était senti mal le lendemain. J’espère que ce n’est pas trop grave. »



