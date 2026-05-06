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Sir Alex Ferguson a été hospitalisé, et Michael Owen avoue être « sous le choc » après avoir appris la nouvelle
Le joueur a été conduit à l’hôpital par mesure de précaution depuis Old Trafford.
L’entraîneur légendaire se trouvait à Old Trafford pour assister à la rencontre entre Manchester United et ses rivaux historiques lorsque son état de santé s’est dégradé. Selon plusieurs sources, il a été pris en charge par les services médicaux plus d’une heure avant le coup d’envoi prévu dimanche après-midi. Cette mesure de précaution visait à garantir le bien-être de l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club.
Si la soudaineté de l’incident a immédiatement inquiété les fidèles supporters de United, des nouvelles plus rassurantes ont depuis été communiquées. Selon talkSPORT, Ferguson a déjà été autorisé à rentrer chez lui pour poursuivre sa convalescence, la situation étant jugée moins grave que ce que certains observateurs avaient initialement craint.
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Owen relate une « vive » conversation avec Ferguson
L’ancien attaquant de Manchester United, Michael Owen, fait partie de ceux qui ont été surpris par la soudaineté des événements. Il a révélé les détails d’une longue conversation téléphonique qu’il a eue avec Alex Ferguson la veille même de l’hospitalisation de l’Écossais. Invité sur talkSPORT, Owen a expliqué que le manager de 84 ans semblait en pleine forme et parfaitement lucide lors de leur échange du samedi matin.
« Je lui ai parlé, j’étais au téléphone avec lui pendant 40 minutes ce matin-là », a révélé Owen. « On parlait football et chevaux. Comme je le disais, il a des chevaux ici [aux écuries de Manor House]. La plupart des samedis matins, il m’appelle et on passe en revue tous les chevaux du jour, on partage ce qu’on sait. »
Owen, qui a passé trois saisons sous les ordres de Ferguson à Old Trafford, précise qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur concernant la santé de son ancien mentor. « Je lui parle régulièrement, et il avait l’air en pleine forme, vif comme l’éclair, comme d’habitude », ajoute-t-il. « Nous avons longuement évoqué le football écossais et l’actualité du moment. J’ai donc été sous le choc d’apprendre qu’il s’était senti mal le lendemain. J’espère que ce n’est pas trop grave. »
Un amour partagé pour les courses hippiques
Le lien qui unit Owen et Ferguson est resté solide bien après la fin de leur collaboration professionnelle en 2012, en grande partie grâce à leur passion commune pour les courses hippiques. Owen a même plaisanté en disant qu’il s’attendait à recevoir très bientôt un appel de l’ancien entraîneur pour discuter des prochaines courses à Chester.
« Je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler, mais je m’attends à recevoir un texto d’une minute à l’autre. Il va voir que nous avons quatre ou cinq partants aujourd’hui à Chester et il voudra savoir quel cheval suivre », a expliqué Owen.
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Une figure emblématique d’Old Trafford
Bien qu’il n’occupe plus officiellement de rôle d’ambassadeur au sein du club, Ferguson demeure une présence constante lors des matchs à domicile. On le voit souvent dans la loge d’honneur, où il soutient l’équipe qu’il a dirigée pendant plus de 26 ans. Son état de santé suscite l’intérêt du public depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale d’urgence à la suite d’une hémorragie cérébrale en 2018, même si ce dernier incident ne semble pas y être lié.
Treize fois champion d’Angleterre avec les Red Devils, il est toujours tenu en très haute estime par la communauté mancunienne. Supporters et anciens joueurs seront donc rassurés d’apprendre, selon le témoignage d’Owen, que l’esprit du manager demeure vif alors qu’il s’apprête à retrouver son quotidien.