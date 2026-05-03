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Sir Alex Ferguson a été hospitalisé directement depuis Old Trafford après s’être senti indisposé juste avant le coup d’envoi du match Manchester United-Liverpool
Mesures de précaution à Old Trafford
Selon le Daily Mail, Ferguson a été conduit à l’hôpital plus d’une heure avant le coup d’envoi prévu dimanche. Malgré le caractère soudain de cet incident, cette mesure serait purement préventive et vise à garantir le bien-être de l’Écossais. Ferguson devrait bientôt pouvoir se remettre chez lui.
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Intervention chirurgicale prévue en 2018
Ferguson reste un habitué des matchs à domicile et à l'extérieur des Red Devils, où il prend généralement place dans la loge d'honneur.
En mai 2018, il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence suite à une hémorragie cérébrale, dont il s’est entièrement remis. Rien ne suggère que l’incident de ce week-end soit lié à cet épisode.
Modifications de la hiérarchie du club
Figure emblématique de Manchester United, Sir Alex Ferguson a traversé plusieurs épreuves personnelles ces dernières années, notamment le décès de son épouse Lady Cathy, survenu en 2023 à l’âge de 84 ans après 57 ans de mariage. Sa disparition a profondément touché toute la communauté mancunienne.
Parallèlement, l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe et d’INEOS à Manchester United a entraîné la résiliation de son contrat d’ambassadeur, estimé à plusieurs millions de livres, dans le cadre d’un plan de réduction des coûts. Malgré ces changements, sa loyauté envers le club demeure intacte.
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Ratcliffe s'exprime sur la situation de Ferguson
Expliquant la décision, prise il y a un an, de supprimer ce poste rémunéré, Sir Jim Ratcliffe a livré un aperçu de leurs échanges privés. « Je me suis entretenu en tête-à-tête avec Alex, a-t-il déclaré. Je lui ai expliqué : “Écoute, le club n’est pas où tu crois. Il dépense plus qu’il ne gagne et nous risquons de nous retrouver dans une situation délicate. Franchement, on ne peut pas se permettre de continuer à te verser 2 millions de livres par an.’ »