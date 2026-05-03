Sir Alex Ferguson a été hospitalisé directement depuis Old Trafford après s’être senti indisposé juste avant le coup d’envoi du match Manchester United-Liverpool

Ferguson reste un habitué des matchs à domicile et à l'extérieur des Red Devils, où il prend généralement place dans la loge d'honneur.

En mai 2018, il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence suite à une hémorragie cérébrale, dont il s’est entièrement remis. Rien ne suggère que l’incident de ce week-end soit lié à cet épisode.