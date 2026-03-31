Sinner et Bezzecchi écrivent à l'équipe nationale de football : « Les Azzurri, emmenez-nous à la Coupe du monde ! »

Tout le monde du sport italien soutient l'équipe nationale de football, qui dispute ce soir le match de barrage décisif en Bosnie.





La Gazzetta dello Sport, en kiosque aujourd'hui, publie les messages écrits par Marco Bezzecchi et Jannik Sinner.





Le motard écrit : « Allez les gars, c'est à vous maintenant. On veut tous aller à la Coupe du monde, emmenez-nous en Amérique. C'est vraiment génial de gagner là-bas, je vous l'assure. Jannik Sinner pourra vous le dire aussi. Quand je l'ai vu écrire mon nom et celui de Kimi, j'ai aussi pensé à l'équipe nationale de football. Et donc à nous tous, réunis dans cette Italie qu'il a ajoutée à la caméra. Nous avons passé un week-end fantastique, et c'était beau de découvrir que chacun d'entre nous a pris un petit peu de joie dans les succès des autres. Je pense être l'un des 4 ou 5 Italiens qui n'ont pas d'équipe favorite. Vraiment. Je ne suis pas un grand fan de football, mais je suis supporter de l'équipe nationale. Et en 2006, j'avais 7 ans. J'aimerais vivre un été de Coupe du monde. Reprendre le rituel commencé lors de l'Euro remporté en 2021, avec Pecco Bagnaia, Fuligni et les autres jeunes de l'Académie de Valentino Rossi qui venaient chez moi, avec des pizzas, pour regarder les matchs. On ne peut pas faire plus italien que ça.



