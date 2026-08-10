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Simple match de gala ? Viktor Gyokeres lance un avertissement à Manchester City alors qu'Arsenal se prépare pour le Community Shield à Cardiff
Gyokeres refuse l’étiquette d’ami
L’attaquant d’Arsenal n’est pas d’humeur aux politesses alors que le club du nord de Londres se prépare à affronter Manchester City dans le Community Shield dimanche. Bien que ce traditionnel match d’ouverture de la saison soit souvent qualifié de « match amical de luxe », l’international suédois assure que l’esprit de compétition reste très élevé au sein de l’équipe de Mikel Arteta.
« Contre City ? Comme un match amical ? Je ne sais pas ce que pensent les autres, mais nous voulons gagner ce match, bien sûr, c’est certain », a déclaré Gyokeres en rejetant l’idée que cette rencontre manque d’importance. Il estime que remporter un premier trophée tôt dans la saison est vital pour l’élan de l’équipe, ajoutant : « Quand vous gagnez des titres, vous prenez confiance, vous bénéficiez d’un élan avec tout ce qui va avec. Donc oui, ce ne sont que des choses positives. Nous voulons nous assurer non seulement d’être au top sur ce point, mais aussi d’être prêts pour la nouvelle saison. »
- AFP
Nouveau lieu et nouveaux visages
Cette rencontre à fort enjeu aura un décor différent cette année, puisque la FA a confirmé que le Community Shield 2026 se jouera au Principality Stadium de Cardiff en raison de concerts programmés à Wembley.
Arsenal abordera ce match renforcé par l’arrivée de la recrue phare Bruno Guimaraes, après avoir conclu un accord de 75 millions de livres sterling avec Newcastle. « Oui, nous sommes tous très heureux », a ajouté l’attaquant au sujet de cette nouvelle arrivée. « C’est un extrêmement bon joueur et je pense qu’il apportera beaucoup d’énergie ainsi que ses qualités à l’équipe. Je n’ai que des choses positives à dire. »
Leçons défensives et soif de titre
Si l’attaque semble redoutable, Arsenal a montré des vulnérabilités pendant la pré-saison, encaissant trois buts lors de chacun de ses deux derniers matches amicaux. Gyokeres a reconnu qu’il restait du travail avant l’ouverture de la Premier League contre son ancien club, Coventry City. « [Borussia] Dortmund a joué en un contre un, quand ils attaquaient, ils permutaient beaucoup et faisaient des appels dans le dos, a déclaré Gyokeres après avoir transformé un penalty en seconde période lors de la défaite 3-2 d’Arsenal contre le géant de Bundesliga. C’était un bon test pour nous et nous avons appris ce que nous devons bien mieux faire défensivement. Le troisième but est venu d’un corner, les deux autres buts au début étaient bien sûr frustrants aussi. »
Malgré ces ratés défensifs, la faim au sein du groupe semble être à son plus haut niveau alors qu’Arsenal cherche à défendre son titre. Interrogé sur le fait de savoir s’il voyait le même désir dans les yeux de Mikel Arteta à l’approche de la nouvelle saison, la réponse du joueur de 28 ans a été sans équivoque, se contentant de dire : « Encore plus de faim ! »
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Le défi des champions
Conserver le titre de Premier League est un exploit que peu d’équipes ont réussi, et Gyokeres ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la tâche qui l’attend. Il reconnaît qu’être l’équipe à battre s’accompagne de son propre lot de pression.
« Vous pouvez envisager cela [commencer la saison en tant que champions] d’un million de façons différentes, a-t-il conclu. Je ne sais pas si c’est plus difficile ou non, mais il sera difficile de remporter le championnat. Même si vous l’avez gagné la saison dernière, cela reste un gros défi.
« C’est le meilleur championnat du monde et beaucoup d’équipes sont en très grande forme avec de très bons joueurs. Nous avons gagné la saison dernière et nous allons essayer de le gagner cette saison aussi. »
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