L’attaquant d’Arsenal n’est pas d’humeur aux politesses alors que le club du nord de Londres se prépare à affronter Manchester City dans le Community Shield dimanche. Bien que ce traditionnel match d’ouverture de la saison soit souvent qualifié de « match amical de luxe », l’international suédois assure que l’esprit de compétition reste très élevé au sein de l’équipe de Mikel Arteta.

« Contre City ? Comme un match amical ? Je ne sais pas ce que pensent les autres, mais nous voulons gagner ce match, bien sûr, c’est certain », a déclaré Gyokeres en rejetant l’idée que cette rencontre manque d’importance. Il estime que remporter un premier trophée tôt dans la saison est vital pour l’élan de l’équipe, ajoutant : « Quand vous gagnez des titres, vous prenez confiance, vous bénéficiez d’un élan avec tout ce qui va avec. Donc oui, ce ne sont que des choses positives. Nous voulons nous assurer non seulement d’être au top sur ce point, mais aussi d’être prêts pour la nouvelle saison. »



