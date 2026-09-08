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Simone Inzaghi défend Gabriel Martinelli et Ollie Watkins après le mutisme d’une attaque à 200 millions de dollars, qui met fin à la série historique de 47 matches sans défaite d’Al Hilal
La série prend fin à Riyad
Les 19 fois champions d’Arabie saoudite ont subi une humiliante défaite 2-0 à domicile face à Neom lundi, concédant ainsi leur première défaite en championnat depuis plus d’un an. Ce résultat met également fin au parcours sans faute de l’entraîneur Simone Inzaghi sur la scène nationale depuis son départ très médiatisé de l’Inter Milan en juin 2025 pour prendre les rênes du géant de Riyad. Jusqu’à cette rencontre, Al-Hilal avait parfaitement lancé sa nouvelle campagne, enchaînant cinq victoires consécutives pour s’installer confortablement en tête du classement. Cependant, l’aura d’invincibilité qui entourait le club s’est dissipée devant ses propres supporters.
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Les recrues de Premier League ne parviennent pas à se montrer décisives
Cette défaite est particulièrement cuisante compte tenu de l’investissement colossal réalisé par Al-Hilal pendant le mercato estival pour renforcer un effectif déjà constellé de stars. Inzaghi a aligné ses trois attaquants vedettes, recrutés cet été en provenance de clubs de Premier League pour un montant cumulé annoncé à plus de 200 millions de dollars. Malgré la présence de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville, les hôtes n’ont pas réussi à faire sauter le verrou, mettant en lumière un manque de cohésion rare dans le dernier tiers, de quoi susciter l’inquiétude du staff technique.
« Il est vrai que la direction a fait un excellent travail, mais nous sommes toujours en tête du classement, et je ne blâme pas les joueurs », a déclaré l’entraîneur.
Les errements défensifs hantent les champions
Alors que l'attention s'est largement portée sur l'attaque inoffensive, les erreurs défensives derrière ont été tout aussi préoccupantes pour Al-Hilal. Un but contre son camp catastrophique de l'ancien pilier de Chelsea Kalidou Koulibaly a donné le ton dès le début du match, offrant à Neom une avance qu'il n'a jamais semblé pouvoir laisser filer. La situation a empiré peu avant la pause lorsque le milieu ivoirien Amadou Kone a doublé la mise.
« Je suis responsable de cette défaite douloureuse, qui va me priver de sommeil. En première période, nous n'avons pas affiché le visage attendu et nous avons encaissé deux buts, et en seconde période nous sommes bien entrés, mais nous n'avons pas eu de réussite dans la finition. Les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire », a déclaré Inzaghi.
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La course au titre est totalement relancée
Ce résultat met non seulement fin à une ère historique de domination, mais offre aussi un énorme coup de pouce aux poursuivants en Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo et Al Nassr ont désormais une occasion en or de revenir à hauteur du leader au nombre de points s’ils parviennent à s’imposer contre Abha jeudi. Inzaghi a conclu la soirée en réitérant sa responsabilité et la nécessité d’une réaction rapide dans les semaines à venir.
« C’est ma première défaite en Arabie saoudite depuis mon arrivée, et tout ce que nous avons à faire maintenant, c’est en tirer les leçons. Je répète que j’assume l’entière responsabilité de cette défaite, et ce genre de revers ramène les joueurs à la réalité », a-t-il déclaré.
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