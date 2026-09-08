Cette défaite est particulièrement cuisante compte tenu de l’investissement colossal réalisé par Al-Hilal pendant le mercato estival pour renforcer un effectif déjà constellé de stars. Inzaghi a aligné ses trois attaquants vedettes, recrutés cet été en provenance de clubs de Premier League pour un montant cumulé annoncé à plus de 200 millions de dollars. Malgré la présence de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville, les hôtes n’ont pas réussi à faire sauter le verrou, mettant en lumière un manque de cohésion rare dans le dernier tiers, de quoi susciter l’inquiétude du staff technique.

« Il est vrai que la direction a fait un excellent travail, mais nous sommes toujours en tête du classement, et je ne blâme pas les joueurs », a déclaré l’entraîneur.