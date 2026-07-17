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Gianluca Minchiotti

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Simeone insiste pour recruter Nico González, mais la Juventus possède-t-elle déjà des attaquants plus performants ? Carnevali ne compte pas le céder à n’importe quel prix

Juventus FC
Mercato
N. Gonzalez
Atlético Madrid

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid souhaite de nouveau recruter l'Argentin, mais les négociations entre les Colchoneros et les Bianconeri sont au point mort.

Selon la presse espagnole, Diego Pablo Simeone n’a pas quitté Nico González des yeux lors de la Coupe du monde aux États-Unis, juste avant de lancer la préparation estivale de l’Atlético Madrid. Pour le technicien argentin, l’attaquant polyvalent est un joueur clé, capable d’alterner titularisation et entrée en jeu avec le même impact.


La relation entre les deux hommes est solide, et Simeone souhaite pouvoir s’appuyer sur Nico González lors de la saison 2026-27, après ses 36 apparitions et ses 5 buts en 2025-26.


  • LA JUVE A-T-ELLE DE MEILLEURS ATTAQUANTS ?

    À l’heure actuelle, la Juventus n’entend pas brader Nico Gonzalez, que Luciano Spalletti juge comme un élément clé du projet technique bianconero. Cette conviction guide la stratégie du club, qui n’envisage de céder l’attaquant qu’au prix fort. Pour le technicien toscan, il ne s’agit pas d’un joueur sacrificable, mais d’un atout à valoriser.


    Il ne fait pas partie des nombreux joueurs en surnombre au sein de l’effectif. Et s’il restait à la Continassa, l’entraîneur toscan serait prêt à le mettre en valeur. En examinant l’effectif actuel de la Juventus, y a-t-il de meilleurs attaquants que Nico González (hormis Yildiz) ? Y a-t-il d’autres attaquants bianconeri présents en finale de la Coupe du monde ?Entré en jeu lors de six des sept matchs de l’Albiceleste, il a démontré son impact sans pour autant trouver le chemin des filets, à l’image de ses 26 minutes solides en demi-finale contre l’Angleterre. Un niveau de performance qui conforte la direction turinoise dans sa position : le prix reste ferme, avec un chèque d’au moins 30 millions d’euros requis pour s’offrir le joueur à titre définitif.


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  • AUCUNE NÉGOCIATION À LA BAISSE

    L'Atlético de Madrid demeure le club le plus intéressé et Nico González apprécie toujours la perspective d'évoluer en Espagne, où il retrouverait Diego Simeone. Cependant, les discussions entre les deux clubs ont marqué le pas pour une raison simple : la direction de la Juventus refuse de céder, ne serait-ce qu'en partie, sur la valeur qu'elle accorde à son attaquant argentin. Cette position se trouve renforcée par les performances actuelles de l’attaquant à la Coupe du monde, une vitrine qui fait généralement flamber les prix. La Juventus, sous l’égide de Giovanni Carnevali, est convaincue que les prestations de l’ancien Florentin pourraient attirer d’autres prétendants et préfère donc attendre plutôt que de vendre à perte.


    En substance, si une offre jugée satisfaisante est faite, le club envisagera son transfert. Dans le cas contraire, Spalletti pourra compter sur un joueur qu’il estime profondément et qu’il considère comme parfaitement adapté à sa conception du football.




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