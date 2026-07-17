Simeone insiste pour recruter Nico González, mais la Juventus possède-t-elle déjà des attaquants plus performants ? Carnevali ne compte pas le céder à n’importe quel prix

À l’heure actuelle, la Juventus n’entend pas brader Nico Gonzalez, que Luciano Spalletti juge comme un élément clé du projet technique bianconero. Cette conviction guide la stratégie du club, qui n’envisage de céder l’attaquant qu’au prix fort. Pour le technicien toscan, il ne s’agit pas d’un joueur sacrificable, mais d’un atout à valoriser.





Il ne fait pas partie des nombreux joueurs en surnombre au sein de l’effectif. Et s’il restait à la Continassa, l’entraîneur toscan serait prêt à le mettre en valeur. En examinant l’effectif actuel de la Juventus, y a-t-il de meilleurs attaquants que Nico González (hormis Yildiz) ? Y a-t-il d’autres attaquants bianconeri présents en finale de la Coupe du monde ?Entré en jeu lors de six des sept matchs de l’Albiceleste, il a démontré son impact sans pour autant trouver le chemin des filets, à l’image de ses 26 minutes solides en demi-finale contre l’Angleterre. Un niveau de performance qui conforte la direction turinoise dans sa position : le prix reste ferme, avec un chèque d’au moins 30 millions d’euros requis pour s’offrir le joueur à titre définitif.



