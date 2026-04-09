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Simeone face au FC Barcelone : un lion en Ligue des champions… et une autruche en Liga

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
D. Simeone
Atletico Madrid vs FC Barcelone
LaLiga
Espagne
Argentine

La confrontation de Simeone contre le Barça illustre l’une des plus fascinantes ironies du football espagnol.

Dans le monde du football, les visages changent souvent d’une compétition à l’autre, mais ce que Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, propose face à Barcelone constitue un cas à part qui mérite qu’on s’y attarde.

En Ligue des champions, l’Argentin se montre féroce, proposant un style équilibré, entre défense organisée et contre-attaques fulgurantes, avec un esprit combatif qui fait de son équipe un adversaire redoutable pour le géant catalan, tel un lion indomptable lors des grandes soirées.

En Liga, le tableau change nettement : l’Atlético aborde alors le Barça avec moins d’audace, et les choix de son entraîneur paraissent plus prudents, suscitant des interrogations.

Au final, ces duels face au Barça constituent un véritable miroir de sa philosophie : une audace continentale qui contraste avec une prudence nationale, et alimente l’un des paradoxes les plus fascinants du football espagnol.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    À 90 minutes de la demi-finale

    L'Atlético de Madrid est désormais à deux doigts de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions cette saison, après avoir franchi une étape décisive en s'imposant 2-0 face à Barcelone au Camp Nou mercredi dernier.

    Le match retour est programmé mardi prochain au stade Metropolitano, antre des Madrilènes, pour confirmer le qualifié vers le dernier carré, où l’attend le vainqueur d’Arsenal-Sporting Portugal.

    Un succès d’autant plus retentissant qu’il a été obtenu sur la pelouse du Camp Nou, où les Catalans vivent désormais un véritable cauchemar face à l’Atlético en C1.

    Hors course en Liga, Diego Simeone peut désormais se consacrer pleinement à la C1, avec l’espoir de offrir au club son premier sacre continental.

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    Un lion en Ligue des champions

    En Ligue des champions, Diego Simeone se montre toujours aussi redoutable face au FC Barcelone : le club catalan n’a jamais réussi à franchir l’obstacle Atlético dans cette compétition.

    Les duels face à l’Atlético sont devenus un véritable cauchemar pour le Barça, éliminé à deux reprises par les Madrilènes dans la compétition, et une troisième élimination se profile.

    Les deux formations se sont d’abord rencontrées en quarts de finale de l’édition 2013-2014. À l’aller, elles avaient partagé les points (1-1), avant que l’Atlético ne s’impose 1-0 au retour.

    En quarts de finale de l’édition 2015-2016, scénario similaire : défaite 2-1 à l’aller, mais victoire 2-0 au retour et nouvelle qualification des Colchoneros.

    Cette saison, l’Atlético s’est enfin imposé au Camp Nou, une première qui lui a ouvert grand les portes des demi-finales.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Une autruche en Liga

    En Liga, la tendance s’inverse : depuis son arrivée à la tête de l’Atlético en décembre 2011, Diego Simeone affiche un bilan nettement moins flatteur face au FC Barcelone qu’en Ligue des champions.

    Arrivé sur le banc des Colchoneros en décembre 2011, l’Argentin a croisé le Barça à 29 reprises en Liga pour seulement trois succès.

    Il a encaissé 19 défaites, dont la dernière samedi dernier (2-1), et obtenu 7 nuls. L’Argentin a même dû attendre son 18e match pour savourer sa première victoire, après 17 tentatives infructueuses.

    Au total, toutes compétitions confondues, Simeone affiche 45 confrontations avec le Barça, pour 8 succès, 25 défaites et 12 nuls.

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