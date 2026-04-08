Le joueur sélectionné aux côtés de l’entraîneur argentin n’est autre que Griezmann. Avant de lancer la conférence de presse et de répondre aux questions des journalistes, le technicien de l’Atlético a tenu à remercier l’attaquant français pour tout ce qu’il a représenté au sein du club espagnol : « Je m’exprime en tant qu’entraîneur, mais aussi en tant que supporter de l’Atlético, a-t-il déclaré, ému.Je tiens à te remercier pour ton travail ici à Madrid, pour ton humilité. Tu es une personne admirable et, pour les jeunes d’aujourd’hui, il est essentiel d’avoir une figure comme toi. Merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que je vais encore te demander de faire. Merci pour ton engagement, pour ton professionnalisme ; tu as su tracer la frontière entre notre lien familial et la ligne de conduite à tenir entre l’entraîneur et le joueur-ami. Je te considère d’abord comme un footballeur, puis comme un ami. » Ces mots, empreints de respect et de sincérité, résument à eux seuls l’estime dans laquelle l’entraîneur tient son avant-centre. Au-delà des trophées, c’est une leçon de vie que Simeone lui adresse : l’importance de l’exemplarité, la valeur du travail bien fait et la force d’un comportement irréprochable dans un vestiaire. Pour les jeunes joueurs qui observent leurs aînés, Griezmann incarne désormais bien plus qu’un simple numéro sur un maillot ; il symbolise l’alliance parfaite entre talent, humilité et sens du collectif. Et c’est précisément cette image que l’entraîneur entend transmettre à toute la formation, afin que chacun, à son niveau, contribue à la légende de l’Atletico.



