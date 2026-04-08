Au cours des dernières semaines, le transfert d’Antoine Griezmann a été officialisé pour l’été prochain : l’attaquant français viendra renforcer Orlando City lors de la deuxième partie de la saison de MLS, dont le mercato estival est particulièrement bref. Après avoir signé son contrat avec le club américain, l’international tricolore s’est toutefois recentré à 100 % sur l’Atlético Madrid, où il restera jusqu’en mai. Après huit saisons passées sous le maillot rouge et blanc, l’international tricolore tournera donc la page, et son départ laissera un vide immense chez les Colchoneros. Pour mesurer l’importance de Griezmann au sein de l’Atlético, il suffit de se remémorer la conférence de presse de Diego Simeone, veille du quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, lorsque l’entraîneur argentin avait salué la capacité de son avant-centre à « changer le cours d’un match en un éclair ». D’ici là, le natif de Mâcon aura à cœur de conclure son aventure madrilène sur une note positive, que ce soit en Liga ou sur la scène européenne. Les supporters, eux, savourent déjà les derniers instants d’un joueur qui a inscrit son nom dans l’histoire du club, et se préparent à accueillir un héritier capable de porter le flambeau avec la même intensité.
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Simeone en larmes après le départ de Griezmann de l'Atlético Madrid : « Merci pour le joueur et l'ami que tu es » Visiblement ému, l’entraîneur argentin a rendu un hommage sincère à son avant-centre français, dont le transfert marque la fin d’une ère chez les Colchoneros. « Merci pour tout, a-t-il déclaré d’une voix tremblante. Merci pour le joueur talentueux que tu es, mais surtout pour l’ami fidèle qui a toujours donné le maximum pour ce maillot. » En sept saisons sous le maillot rouge et blanc, Antoine Griezmann a inscrit 189 buts, remporté l’Europa League, la Supercoupe de l’UEFA et la Liga, et surtout laissé l’image d’un compétiteur acharné, capable de transcender ses partenaires par son talent et sa générosité. Son départ vers de nouveaux horizons sportifs laisse un vide sportif et affectif que Diego Simeone, au bord des larmes, a symbolisé devant les caméras du monde entier
Les propos de Simeone En conférence de presse, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid a livré son analyse à chaud après la rencontre. Diego Simeone, toujours aussi passionné et direct, a salué la performance collective de son équipe tout en pointant du doigt les axes d’amélioration. « Nous avons bien commencé la partie, nous avons pressé haut et nous avons été récompensés par un but rapide », a-t-il déclaré d’un ton posé. « Ensuite, nous avons géré le match avec intelligence, sans prendre de risques inutiles. C’est exactement ce que nous travaillons à l’entraînement. » Le technicien argentin a également adressé un message clair à ses joueurs : « La concentration doit être maximale à chaque instant. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre relâchement si nous voulons atteindre nos objectifs. » Simeone n’a pas caché sa satisfaction concernant le travail défensif de son groupe : « Quand l’équipe défend avec cette intensité, il est très difficile pour l’adversaire de créer des occasions. C’est notre force, et nous devons continuer dans cette voie. » Interrogé sur le prochain rendez-vous, l’entraîneur a maintenu sa philosophie habituelle : « Nous allons analyser nos erreurs, corriger ce qui doit l’être et aborder le prochain match avec la même détermination. » Pour les supporters, ces mots résonnent comme une promesse : tant que Simeone sera sur le banc, l’Atlético restera une équipe combative, organisée et prête à lutter sur chaque ballon.
Le joueur sélectionné aux côtés de l’entraîneur argentin n’est autre que Griezmann. Avant de lancer la conférence de presse et de répondre aux questions des journalistes, le technicien de l’Atlético a tenu à remercier l’attaquant français pour tout ce qu’il a représenté au sein du club espagnol : « Je m’exprime en tant qu’entraîneur, mais aussi en tant que supporter de l’Atlético, a-t-il déclaré, ému.Je tiens à te remercier pour ton travail ici à Madrid, pour ton humilité. Tu es une personne admirable et, pour les jeunes d’aujourd’hui, il est essentiel d’avoir une figure comme toi. Merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que je vais encore te demander de faire. Merci pour ton engagement, pour ton professionnalisme ; tu as su tracer la frontière entre notre lien familial et la ligne de conduite à tenir entre l’entraîneur et le joueur-ami. Je te considère d’abord comme un footballeur, puis comme un ami. » Ces mots, empreints de respect et de sincérité, résument à eux seuls l’estime dans laquelle l’entraîneur tient son avant-centre. Au-delà des trophées, c’est une leçon de vie que Simeone lui adresse : l’importance de l’exemplarité, la valeur du travail bien fait et la force d’un comportement irréprochable dans un vestiaire. Pour les jeunes joueurs qui observent leurs aînés, Griezmann incarne désormais bien plus qu’un simple numéro sur un maillot ; il symbolise l’alliance parfaite entre talent, humilité et sens du collectif. Et c’est précisément cette image que l’entraîneur entend transmettre à toute la formation, afin que chacun, à son niveau, contribue à la légende de l’Atletico.
LES ANNÉES DE GRIEZMANN À L’ATLÉTICO DE MADRID Arrivé en 2014 en provenance de la Real Sociedad, Antoine Griezmann a immédiatement endossé le rôle de leader technique au sein de l’Atletico Madrid. Sous les ordres de Diego Simeone, il a su s’imposer comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat espagnol grâce à sa capacité à alterner les frappes précises, les passes décisives et un sens du placement affûté. Ses performances lui ont permis de devenir un élément clé du dispositif « colchonero », contribuant à maintenir le club dans la course aux titres nationaux et européens. Au fil des saisons, Griezmann a renforcé son statut de star internationale sans jamais perdre son humilité ni son engagement défensif, deux qualités particulièrement appréciées dans le système athlétique de l’Atletico. Ses duels gagnés, ses courses incessantes et sa capacité à se projeter vers l’avant ont fait de lui un joueur complet, capable de porter son équipe vers les sommets. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : plusieurs dizaines de buts marqués par saison, des distinctions individuelles et, surtout, la reconnaissance d’un public qui l’a adopté comme l’un des siens. Sur le plan collectif, l’attaquant français a participé à la conquête de la Ligue Europa en 2018, ainsi qu’à plusieurs finales de Coupe du Roi et de Supercoupe d’Europe. Son entente avec ses coéquipiers, notamment Diego Costa et Koke, a souvent été décisive dans les moments clés. Si son départ pour le FC Barcelone en 2019 a marqué les esprits, ses années madrilènes restent gravées dans la mémoire des supporters comme une période d’excellence et de passion. Aujourd’hui, lorsque l’on évoque le nom de Griezmann à Madrid, c’est avec le respect que l’on doit à un grand joueur ayant écrit une page importante de l’histoire du club.
Avant de lui dire définitivement au revoir, Diego Simeone a mis l’accent sur l’importance de cette fin de saison : « Il reste huit matchs de Liga, conclut le Cholo, un match de Coupe du Roi et, si Dieu le veut, cinq autres matchs en Ligue des champions. Je t’invite à profiter de ces moments, je t’aime beaucoup et si un supporter de l’Atlético était là aujourd’hui, il te dirait la même chose. » Griezmann a porté le maillot colchonero de 2014 à 2019, puis, après un bref passage à Barcelone, il est revenu en 2021 et restera jusqu’à la fin de cette saison.