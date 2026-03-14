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Gabriele Stragapede

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Silence médiatique : personne ne s'exprime après le match contre l'Atalanta ; réunion entre Chivu et la direction, l'Inter est furieuse

Après plusieurs minutes d'attente, aucun membre du club nerazzurro n'est finalement venu s'exprimer devant les caméras.

Un match nul et deux incidents qui feront encore longtemps parler d'eux.

Le match disputé à San Siro, au stade Giuseppe Meazza, entre l'Inter et l'Atalanta s'est terminé sur un score de 1-1 : le but inscrit en première mi-temps par Francesco Pio Esposito a été contré en seconde période par un but de Nikola Krstovic, sous les protestations du public nerazzurro.

Ce n'est pas le seul incident qui laissera de nombreuses traces au cours des prochains jours : le contact, dans la surface de réparation bergamasque, entre Davide Frattesi et Giorgio Scalvini – sur lequel tant l'arbitre Manganiello que le VAR ont laissé passer – a également suscité de nombreuses polémiques.

Après plus d'une heure d'attente depuis le coup de sifflet final, la confirmation est venue du club nerazzurro : personne ne s'exprimera d'ici la fin de la rencontre, une décision qui témoigne de toute la déception suscitée par les décisions prises pendant le match.

  • DÉCISION PRISE

    Comme le rapporte le correspondant de DAZN présent dans le stade milanais, le club de la Viale della Liberazione devait se présenter devant les caméras pour les traditionnelles interviews d'après-match, mais les diverses polémiques suscitées par le match contre l'Atalanta ont donné matière à réflexion pendant environ une heure aux membres de la direction nerazzurra, qui ont finalement décidé de ne faire intervenir aucun membre du club, ni sur DAZN ni en conférence de presse.

    Silence médiatique donc pour l'Inter, aucun joueur n'ayant pris la parole après le match contre l'Atalanta.

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  • FINALES ENVOLANTES

    Une prise de position importante, après une fin de match particulièrement tendue à San Siro.

    La tension liée aux incidents du match a conduit l'entraîneur adjoint de l'Inter, Aleksandar Kolarov, à être impliqué dans une quasi-bagarre avec Berat Djimsiti, défenseur de l'Atalanta, en fin de match, allant presque jusqu'à un contact physique.

    L'intervention de ses coéquipiers et de plusieurs joueurs adverses a été nécessaire pour retenir le défenseur central de nationalité albanaise. Dans la confusion des incidents du match, Chivu a d'abord reçu un carton jaune, puis a été expulsé par l'arbitre Manganiello.

  • RENCONTRE ENTRE CHIVU ET LA DIRECTION

    Nos confrères de La Gazzetta dello Sport nous apportent des informations récentes : selon eux, Chivu s'est enfermé dans les vestiaires en compagnie de toute la direction nerazzurra. Une réunion à laquelle ont participé le président Giuseppe Moratta, le directeur sportif Piero Ausilio, son adjoint Baccin et le directeur général Ferri.

    Une grande colère et une grande déception se font sentir face à ces incidents, d'où la décision de ne pas se présenter devant la presse, évitant ainsi toute déclaration éventuelle.

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