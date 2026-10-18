Signal d'alarme pour la star de City : Foden a-t-il entamé sa reconquête ?

Phil Foden a livré des signaux encourageants quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau, après avoir mis fin à une disette de plus de 10 mois, lors de la victoire de Manchester City face à Ipswich Town en Premier League (3-2), samedi.

Le retour du milieu de terrain anglais au but n'a pas été un simple instant fugace : sa célébration portait des messages remarqués au sujet de sa relation avec le club et ses supporters, au moment où City cherche à retrouver la version du joueur qui avait brillé sous le maillot de l'équipe.

Foden a inscrit son premier but depuis le 14 décembre dernier, lorsqu'il avait trompé la vigilance de Crystal Palace lors d'un succès sur le score de 3-0.

Ce retour au but est intervenu lors de sa première apparition depuis le carton rouge reçu face à Manchester United il y a un mois.