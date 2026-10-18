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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Signal d'alarme pour la star de City : Foden a-t-il entamé sa reconquête ?

Manchester City vs Ipswich
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P. Foden
R. Cherki
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Un début important après un long silence devant le but

Phil Foden a livré des signaux encourageants quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau, après avoir mis fin à une disette de plus de 10 mois, lors de la victoire de Manchester City face à Ipswich Town en Premier League (3-2), samedi.

Le retour du milieu de terrain anglais au but n'a pas été un simple instant fugace : sa célébration portait des messages remarqués au sujet de sa relation avec le club et ses supporters, au moment où City cherche à retrouver la version du joueur qui avait brillé sous le maillot de l'équipe.

Foden a inscrit son premier but depuis le 14 décembre dernier, lorsqu'il avait trompé la vigilance de Crystal Palace lors d'un succès sur le score de 3-0.

Ce retour au but est intervenu lors de sa première apparition depuis le carton rouge reçu face à Manchester United il y a un mois.

  • Un message dans l'image de la célébration

    Le site Manchester Evening News a écrit : "Foden a célébré son but le poing serré, avant de saluer son coéquipier Jérémy Doku, passeur décisif, puis de communier avec les supporters dans les tribunes de l'Etihad Stadium, en désignant le logo de Manchester City sur son maillot devant la tribune sud."

    Et d'ajouter : "Cette image a traduit une véritable communion entre le joueur, le club et ses supporters, et constitue un signal positif quant à la possibilité pour Foden de retrouver son statut au sein de l'équipe."

    Le joueur avait connu une période remarquable lors de la première moitié de la saison dernière, inscrivant 6 buts en 5 matches dans l'une de ses meilleures séquences, avant de voir son niveau baisser lors de la seconde partie de saison et de peiner à obtenir une place de titulaire, tout comme à apporter des contributions décisives.

  • Une sonnette d'alarme pour Rayan Cherki ?

    Et le rapport de poursuivre : "Malgré la prestation positive face à Ipswich Town, un seul match ne suffit pas pour affirmer que Foden obtiendra une place définitive au poste de meneur de jeu, au détriment de Rayan Cherki, mais les signaux envoyés par le joueur étaient encourageants".

    Foden a semblé plus libéré après avoir marqué son but, se déplaçant bien pour recevoir le ballon, avec des passes simples et précises. Il a également tenté de monter pour épauler Erling Haaland sur une action en seconde période, même s'il n'a pas réussi à atteindre le ballon comme il le fallait.

    Le joueur a aussi montré sa volonté d'offrir des solutions de passe lorsqu'il s'est déplacé pour récupérer le ballon de Marc Guéhi au milieu de terrain de Manchester City, avant de le transmettre à Josko Gvardiol, bien que ce dernier ait mal négocié le ballon et l'ait envoyé en dehors du terrain.

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  • « Je méritais ce but »

    Foden a quitté la pelouse à la 77e minute sous les applaudissements chaleureux des supporters de City, avec l'espoir d'avoir une chance de débuter et de marquer à nouveau devant eux, lorsque l'équipe recevra l'AEK Athènes, mardi, en Ligue des champions.

    Foden a commenté son retour au but en déclarant : « Bien sûr, je méritais ce but depuis un certain temps. »

    Le joueur espère que la fin de sa disette lui donnera un élan moral qui l'aidera à retrouver son niveau et à offrir à Manchester City ce que le club attend de lui lors de la prochaine période.

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