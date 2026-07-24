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« Si vous vous comportez mal, je m'en vais ! » Jürgen Klopp fixe clairement les règles avec les médias allemands et la DFB, expliquant qu'il pourrait renoncer à son poste de sélectionneur s'il n'obtient pas les garanties qu'il réclame
Klopp donne le ton
Klopp a immédiatement fait forte impression lors de sa présentation officielle en tant que nouveau sélectionneur de l'Allemagne, succédant à Julian Nagelsmann. L'ancien entraîneur de Liverpool a exprimé sa fierté d'endosser l'une des fonctions les plus prestigieuses du football mondial. Cependant, il a aussi souligné que sa nomination suscitait des attentes dépassant les simples résultats. Il a fixé les standards qu'il attend des médias et de la DFB alors qu'il ouvre un nouveau chapitre.
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Un avertissement clair a été lancé
Klopp a adressé un message sans équivoque aux dirigeants de la sélection nationale : il n’envisagerait pas un instant de rester si la confiance venait à lui manquer.
« C’est un immense honneur et je suis très bien rémunéré pour cela, mais le jour où vous me direz que vous ne voulez plus de moi, je partirai – sans indemnité de départ. Si la DFB déclare : “Nous ne continuerons pas ainsi”, je partirai. Mais si vous vous comportez mal et que vous ne laissez pas ma famille en paix, je partirai également, que cela soit clair », a déclaré Klopp, cité par Sport.
Sur le terrain comme dans les tribunes, le respect demeure la valeur fondamentale.
Klopp a admis avoir accepté ce poste malgré les difficultés rencontrées par son prédécesseur, Nagelsmann. En contrepartie, il n’a demandé qu’une critique honnête axée sur le football. Il a déclaré : « C’est la seule chose que je demande : critiquez-moi si quelque chose fonctionne ou non.
« Inutile de me couvrir d’éloges quand ça marche, cela va de soi. En revanche, si quelque chose ne fonctionne pas, je suis prêt à y travailler. Croyez-moi : il s’agit uniquement de travail. Jürgen Klopp n’aura pas de carrière après l’équipe nationale ; ce poste est, idéalement, l’apogée de ma vie professionnelle. »
Il a ajouté : « Cela ne m’a pas manqué, mais j’ai été surpris – non, pas agacé, pas encore – par la rapidité avec laquelle tout a été rendu public. Pour la suite, privilégions la « précision » plutôt que la « rapidité » dans la couverture médiatique. »
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Un nouveau chapitre s’ouvre
Malgré son message ferme, Klopp a souligné qu’il souhaitait établir une relation constructive avec les médias. Il estime que tous ceux qui s’intéressent au football allemand ont un rôle à jouer pour aider l’équipe nationale à aller de l’avant.
Klopp a résilié son contrat avec Red Bull pour s'engager avec la DFB jusqu'en 2030. Il se consacre désormais à guider l'Allemagne vers une nouvelle ère, avec des attentes clairement définies dès le premier jour.
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