« Si vous vous comportez mal, je m'en vais ! » Jürgen Klopp fixe clairement les règles avec les médias allemands et la DFB, expliquant qu'il pourrait renoncer à son poste de sélectionneur s'il n'obtient pas les garanties qu'il réclame

Klopp a adressé un message sans équivoque aux dirigeants de la sélection nationale : il n’envisagerait pas un instant de rester si la confiance venait à lui manquer.

« C’est un immense honneur et je suis très bien rémunéré pour cela, mais le jour où vous me direz que vous ne voulez plus de moi, je partirai – sans indemnité de départ. Si la DFB déclare : “Nous ne continuerons pas ainsi”, je partirai. Mais si vous vous comportez mal et que vous ne laissez pas ma famille en paix, je partirai également, que cela soit clair », a déclaré Klopp, cité par Sport.