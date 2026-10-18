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Alvino Hanafi
Traduit par

« Si vous avez besoin d’un joueur à ce poste, il vous faut Flo ! » : Andoni Iraola encense la star de Liverpool qui bat des records

Liverpool
A. Iraola
F. Wirtz
Premier League
Brentford vs Liverpool
Brentford

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a salué Florian Wirtz après que l’international allemand a battu contre Brentford un record de création d’occasions vieux de 15 ans en Premier League. Iraola a souligné la capacité unique de Wirtz à déverrouiller les défenses adverses repliées très bas.

  • La prestation magistrale de Wirtz fait sauter le verrou du bloc bas de Brentford

    L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a couvert Florian Wirtz d’éloges après sa prestation décisive lors de la victoire 2-1 contre Brentford samedi. Le meneur de jeu allemand a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Victor Munoz, avant qu’Alexander Isak ne scelle la victoire au Gtech Community Stadium.

    Selon Opta, Wirtz a créé neuf occasions dans le jeu, un record pour un joueur évoluant à l’extérieur en Premier League depuis plus de 15 ans.

    Iraola a souligné que la qualité technique de Wirtz avait été essentielle pour désorganiser le dispositif défensif bien structuré de Brentford.

  • imago-sport-1082746718.jpgCrystal Pix

    Iraola détaille la capacité de Wirtz à évoluer dans les espaces réduits

    S’exprimant devant les médias, Iraola a expliqué pourquoi Wirtz est le joueur idéal pour percer la défense d’équipes adverses qui jouent avec dix hommes dans leur propre surface de réparation. « Si vous avez besoin d’un joueur dans cette situation, c’est Flo qu’il vous faut », a déclaré Iraola.

    « Il y a très peu d’espaces, de petits intervalles, peu de temps avec le ballon et des solutions délicates à trouver, parce que Brentford défend vraiment, vraiment bien sa surface. »

    « Il vous faut des joueurs comme Flo, comme Rio [Ngumoha], comme Victor, capables de faire la différence. »

  • L’entraîneur adore le potentiel offensif malgré les occasions manquées

    Iraola a également salué l’apport offensif de Bradley Barcola, malgré une frappe sur la barre transversale et plusieurs occasions manquées par l’attaquant. « Bradley a sans doute raté des occasions franches... mais j’aime le voir se procurer autant d’occasions et se retrouver dans ces situations », a souligné Iraola.

    « Ensuite, Rio et Flo sont des joueurs précieux à avoir sur le terrain à ce moment-là, surtout quand on joue contre une équipe réduite à dix. »

    « Nous trouvions de bons placements et nous maîtrisions vraiment bien le match. »

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  • imago-sport-1084586376.jpgPropaganda Photo

    Les stars créatives se préparent pour une soirée européenne à Anfield

    Avec un Wirtz au sommet de sa créativité, Liverpool dispose d'un arsenal offensif redoutable, capable de percer n'importe quelle défense.

    L'équipe d'Iraola cherchera à s'appuyer sur son entente offensive lors de son retour sur la scène européenne.

    Liverpool accueille Villarreal à Anfield mardi soir, avec l'objectif de décrocher une nouvelle victoire cruciale.

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