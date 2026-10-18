L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a couvert Florian Wirtz d’éloges après sa prestation décisive lors de la victoire 2-1 contre Brentford samedi. Le meneur de jeu allemand a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Victor Munoz, avant qu’Alexander Isak ne scelle la victoire au Gtech Community Stadium.

Selon Opta, Wirtz a créé neuf occasions dans le jeu, un record pour un joueur évoluant à l’extérieur en Premier League depuis plus de 15 ans.

Iraola a souligné que la qualité technique de Wirtz avait été essentielle pour désorganiser le dispositif défensif bien structuré de Brentford.