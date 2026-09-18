« Si tu reviens comme ça, c’est impressionnant ! » : Mark van Bommel célèbre son rôle de sélectionneur de la Belgique et la convocation de son fils Ruben avec les Pays-Bas

Mark van Bommel a célébré vendredi une étape historique pour sa famille en nommant son premier groupe en tant que sélectionneur de la Belgique, tandis que son fils Ruben van Bommel a reçu sa première convocation avec les Pays-Bas. Le nouveau sélectionneur d’Oranje, Xavi Hernandez, a retenu l’attaquant de 22 ans du PSV dans sa liste de 26 joueurs, aux côtés d’un autre débutant, Gjivai Zechiel.

Le technicien néerlandais de 49 ans s’est exprimé sur ses débuts en tant que sélectionneur de la Belgique tout en réagissant à la percée internationale de son fils.

Ruben rejoindra le quartier général de l’équipe nationale néerlandaise à Zeist lundi après-midi, le 21 septembre.