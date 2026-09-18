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« Si tu reviens comme ça, c’est impressionnant ! » : Mark van Bommel célèbre son rôle de sélectionneur de la Belgique et la convocation de son fils Ruben avec les Pays-Bas
Double première historique pour Mark et Ruben van Bommel
Mark van Bommel a célébré vendredi une étape historique pour sa famille en nommant son premier groupe en tant que sélectionneur de la Belgique, tandis que son fils Ruben van Bommel a reçu sa première convocation avec les Pays-Bas. Le nouveau sélectionneur d’Oranje, Xavi Hernandez, a retenu l’attaquant de 22 ans du PSV dans sa liste de 26 joueurs, aux côtés d’un autre débutant, Gjivai Zechiel.
Le technicien néerlandais de 49 ans s’est exprimé sur ses débuts en tant que sélectionneur de la Belgique tout en réagissant à la percée internationale de son fils.
Ruben rejoindra le quartier général de l’équipe nationale néerlandaise à Zeist lundi après-midi, le 21 septembre.
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L’entraîneur salue le retour de son fils après une blessure au genou
Lors de sa conférence de presse inaugurale avec la Belgique, Van Bommel est revenu sur le parcours émotionnel traversé par son fils après une grave blessure au genou la saison dernière. Ruben a subi une grave blessure aux ligaments croisés en septembre, ce qui l'a contraint à manquer l'intégralité de la saison avant de retrouver son meilleur niveau au PSV cet exercice.
Finaliste de la Coupe du monde 2010 lui-même sous les ordres de son beau-père Bert van Marwijk, Van Bommel a souligné la détermination nécessaire pour revenir au plus haut niveau du football international.
« Je suis très fier de cela. J'ai moi-même joué pour l'équipe nationale néerlandaise, a déclaré Van Bommel. Il a traversé une année très difficile avec une blessure aux ligaments croisés. Revenir comme ça, c'est impressionnant. »
Van Bommel défend son fils après la polémique sur le tacle contre l’Ajax
Au-delà de la célébration de ce double cap au niveau international, Van Bommel a également évoqué l'attention médiatique récente autour d'un tacle controversé commis par Ruben sur le joueur de l'Ajax Aaron Bouwman. Le nouveau sélectionneur de la Belgique a reconnu que son fils méritait un carton rouge pour cette faute, mais a appelé les critiques à juger l'incident uniquement sur le terrain.
Il a insisté sur le fait que le bruit extérieur ne devait pas détourner l'attention du développement professionnel global de l'ailier.
« Il se développe bien. Il s'est passé quelque chose après ce match, a noté Van Bommel. Il méritait un carton rouge pour cette erreur contre l'Ajax, mais il ne faut pas y mêler d'autres choses. Il faut juger les moments tels qu'ils sont sur le terrain. »
- Photo News
Un héritage familial historique se poursuit au-delà des frontières
Ces étapes internationales simultanées marquent un chapitre unique de l’histoire moderne du football européen. Alors que Mark van Bommel se prépare à faire ses débuts comme sélectionneur sur le banc de la Belgique face à l’Italie, son fils Ruben fait ses premiers pas au niveau international avec les Pays-Bas.
Ruben rejoint le groupe de Xavi avant quatre rencontres de Ligue des nations, à commencer par celle contre l’Allemagne à Amsterdam.
Père et fils entament désormais leurs parcours internationaux respectifs en Ligue A de la Ligue des nations.
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