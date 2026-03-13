Dans le nord de Londres, l'alerte sonne depuis des semaines chez Tottenham. L'équipe, désormais entraînée par Tudor, est sérieusement menacée de relégation, une possibilité qui devient de plus en plus concrète et qui serait un véritable choc pour un club qui, il y a quelques mois à peine, remportait l'Europa League et regorgeait de champions. Le spectre de la Championship est bien réel et, au cours des derniers mois de la saison, les Spurs devront éviter ce qui serait l’une des plus grandes surprises, en mal, de ces dernières années. Et dans le cas malheureux où Romero et ses coéquipiers devaient réellement quitter la Premier League, un été de grands changements s’ouvrirait. L’équipe pourrait être démantelée sur le marché des transferts, avec de nombreuses stars prêtes à changer de maillot.
Si Tottenham est relégué, ce sera la foire d'empoigne. Vicario, Udogie, Kolo Muani : voici les joueurs susceptibles de partir, et les nombreuses opportunités sur le marché
LE MARCHÉ DES TRANSFERTS DE TOTTENHAM EN CAS DE RELÉGATION
Comme indiqué, les Spurs comptent dans leurs rangs de nombreux joueurs très cotés et jouissent d’une situation financière particulièrement florissante. Les résultats sur le terrain se font toutefois attendre et le club pourrait se séparer de nombreux joueurs sur le marché des transferts, en cas de relégation, afin de tirer un trait sur une équipe qui a obtenu bien moins que ce qui était attendu. D'ailleurs, selon les données de Transfermarkt, l'effectif de Tottenham vaut plus de 800 millions d'euros et, rien que lors du dernier mercato, le solde entre les entrées et les sorties a atteint la somme considérable de 182 millions d'euros. La relégation aurait certes des conséquences énormes sur le plan économique, mais aussi sur le plan sportif. Sur le premier point, cependant, le club s’est déjà prémuni : selon The Athletic, la plupart des contrats des joueurs de l’équipe première comporteraient des clauses prévoyant une réduction automatique du salaire – pouvant aller jusqu’à 50 % – en cas de relégation en Championship.
Si Tottenham venait à être relégué, comment l'équipe évoluerait-elle sur le marché des transferts ? Il s'agit bien sûr d'hypothèses et de scénarios prématurés, car un maintien en Premier League changerait la donne et permettrait au club de respirer et de procéder à des changements cet été, sans pour autant révolutionner l'effectif. Dans le cas contraire, ce sera la foire d'empoigne. Il est peu probable que les stars des Spurs acceptent de rester dans une division inférieure, loin des projecteurs de laPremier League, et avec des salaires réduits. C'est pourquoi il y a lieu de penser que beaucoup demanderont à partir. À l'exception des joueurs prêtés, comme Palhinha, voyons qui pourrait partir lors du prochain mercato.
GARDIENS ET DÉFENSEURS
Tout d'abord, la composition de l'effectif des gardiens des Spurs pourrait être bien différente d'ici quelques mois. Après une saison décevante, Vicario a été écarté par Tudor qui, en Ligue des champions, lui a préféré Kinsky. L'Italien devrait quitter l'Angleterre pour retourner en Italie, où il compte encore de nombreux admirateurs, à commencer par l'Inter et la Juventus. Le Tchèque, quant à lui, pourrait rester : en quête de rédemption, il pourrait profiter du championnat de Championship pour se relancer.
De nombreux départs sont prévus en défense, lesgrands noms pouvant tous partir. De van de Ven à Romero, en passant par Pedro Porro et Udogie, il s’agit tous de joueurs de grand prestige international, très recherchés à travers l’Europe. Les grands clubs de Serie A s’intéressent à l’Italien, qui pourrait envisager de revenir pour retrouver pleinement sa place en équipe nationale. Le capitaine Romero sort lui aussi d’une saison difficile, notamment sur le plan du tempérament : l’Atlético Madrid le courtise depuis longtemps. Des sirènes anglaises s’intéressent quant à elles au Néerlandais, tandis que le latéral espagnol a été associé à de nombreux grands clubs de Premier League et de Liga. Deux vieilles connaissances de notre championnat, Dragusin et Spence, pourraient également être les protagonistes du prochain mercato. Tous deux ont fait un passage à Gênes, ont connu des fortunes diverses à Tottenham mais sont très demandés, y compris en Italie.
MILIEUX DE TERRAIN ET ATTAQUANTS
Il reste à voir quelle sera la position de Bentancur qui, devenu désormais un pilier des Spurs, pourrait se trouver à la croisée des chemins et devoir décider s'il reste ou s'il change d'air. Les milieux centraux Postecoglou, Sarr et Bissouma peinent actuellement : pour eux, la relégation pourrait s'avérer bénéfique. De nombreux clubs rivaux espèrent ensuite mettre la main sur les jeunes talents londoniens – Bergvall et Gray en tête – qui, à ce stade de leur carrière, ne peuvent se permettre de passer au moins une année en Championship.
C'est toutefois en attaque que les départs risquent d'être les plus marqués. Surpayés et décevants, Xavi Simons, Kudus et Kolo Muani pourraient repartir pour se remettre en selle dans de grands clubs européens. En cas de relégation, des joueurs comme Solanke, Richarlison et Tel, qui sortent tous de saisons compliquées et pourraient se retrouver à faire un pas en arrière, pourraient en revanche rester.
Enfin, de nombreux doutes planent sur Kulusevski, Maddison et Odobert, qui vivent des saisons à oublier en raison des longues blessures qu’ils ont subies et dont l’avenir reste entouré de mystère, tout comme celui de Tottenham dans son ensemble.