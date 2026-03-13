Si Tottenham est relégué, ce sera la foire d'empoigne. Vicario, Udogie, Kolo Muani : voici les joueurs susceptibles de partir, et les nombreuses opportunités sur le marché

Comme indiqué, les Spurs comptent dans leurs rangs de nombreux joueurs très cotés et jouissent d’une situation financière particulièrement florissante. Les résultats sur le terrain se font toutefois attendre et le club pourrait se séparer de nombreux joueurs sur le marché des transferts, en cas de relégation, afin de tirer un trait sur une équipe qui a obtenu bien moins que ce qui était attendu. D'ailleurs, selon les données de Transfermarkt, l'effectif de Tottenham vaut plus de 800 millions d'euros et, rien que lors du dernier mercato, le solde entre les entrées et les sorties a atteint la somme considérable de 182 millions d'euros. La relégation aurait certes des conséquences énormes sur le plan économique, mais aussi sur le plan sportif. Sur le premier point, cependant, le club s’est déjà prémuni : selon The Athletic, la plupart des contrats des joueurs de l’équipe première comporteraient des clauses prévoyant une réduction automatique du salaire – pouvant aller jusqu’à 50 % – en cas de relégation en Championship.

Si Tottenham venait à être relégué, comment l'équipe évoluerait-elle sur le marché des transferts ? Il s'agit bien sûr d'hypothèses et de scénarios prématurés, car un maintien en Premier League changerait la donne et permettrait au club de respirer et de procéder à des changements cet été, sans pour autant révolutionner l'effectif. Dans le cas contraire, ce sera la foire d'empoigne. Il est peu probable que les stars des Spurs acceptent de rester dans une division inférieure, loin des projecteurs de laPremier League, et avec des salaires réduits. C'est pourquoi il y a lieu de penser que beaucoup demanderont à partir. À l'exception des joueurs prêtés, comme Palhinha, voyons qui pourrait partir lors du prochain mercato.