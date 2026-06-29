Malgré la polémique qui agite son pays concernant ses compositions d’équipe et son style de communication, l’entraîneur de 38 ans – aux commandes de l’Allemagne depuis septembre 2023, qu’il a menée jusqu’à l’Euro 2024 à domicile avant une élimination en quarts de finale face à l’Espagne – affirme ne pas ressentir le besoin personnel de prouver ses détracteurs en tort. Interrogé sur l’impact de cette pression, il est resté serein et a répondu : « Qu’est-ce que cela m’apporte personnellement ? C’est comme pour n’importe quel être humain. Vous pouvez répondre à cette question vous-même. Et je pense que tout a été dit. »

L’ancien coach du Bayern Munich a rapidement changé de sujet pour mettre l’accent sur les objectifs collectifs d’une équipe déterminée à effacer les amères déceptions des dernières Coupes du monde, où l’Allemagne a été éliminée dès la phase de groupes en 2018 et 2022.

« Il ne s’agit pas de moi », a-t-il ajouté. « Il s’agit uniquement de l’équipe et de notre succès. Il s’agit de transposer collectivement cette très bonne cohésion sur le terrain et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir. »

Il affirme ne ressentir aucune « obligation de prouver quoi que ce soit » à la nation, seulement envers ses joueurs, qu’il estime toujours sur la bonne voie malgré le récent revers.