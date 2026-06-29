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« Si on perd, tout est merde » : un Julian Nagelsmann défiant répond aux critiques allemandes à la veille du match à élimination directe de la Coupe du monde
La pression monte après le faux pas face à l'Équateur
Après une série exceptionnelle de 11 victoires consécutives, l’Allemagne a été ramenée brutalement à la réalité suite à sa défaite 2-1 face à l’Équateur lors de son dernier match de groupe à la Coupe du monde. Ce résultat a déclenché une vague de critiques à travers toute l’Allemagne, les supporters comme les experts remettant en question les choix tactiques et la rotation de l’effectif de Nagelsmann.
S’exprimant en conférence de presse à Foxborough, près de Boston, avant le match des seizièmes de finale de lundi, Nagelsmann a livré, avec l’honnêteté qui le caractérise, son point de vue sur la volatilité du football de compétition : « Quand on gagne, tout va bien. Quand on perd, tout part en vrille », a-t-il déclaré aux journalistes.
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Gérer l’examen minutieux de sa vie privée
Malgré la polémique qui agite son pays concernant ses compositions d’équipe et son style de communication, l’entraîneur de 38 ans – aux commandes de l’Allemagne depuis septembre 2023, qu’il a menée jusqu’à l’Euro 2024 à domicile avant une élimination en quarts de finale face à l’Espagne – affirme ne pas ressentir le besoin personnel de prouver ses détracteurs en tort. Interrogé sur l’impact de cette pression, il est resté serein et a répondu : « Qu’est-ce que cela m’apporte personnellement ? C’est comme pour n’importe quel être humain. Vous pouvez répondre à cette question vous-même. Et je pense que tout a été dit. »
L’ancien coach du Bayern Munich a rapidement changé de sujet pour mettre l’accent sur les objectifs collectifs d’une équipe déterminée à effacer les amères déceptions des dernières Coupes du monde, où l’Allemagne a été éliminée dès la phase de groupes en 2018 et 2022.
« Il ne s’agit pas de moi », a-t-il ajouté. « Il s’agit uniquement de l’équipe et de notre succès. Il s’agit de transposer collectivement cette très bonne cohésion sur le terrain et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir. »
Il affirme ne ressentir aucune « obligation de prouver quoi que ce soit » à la nation, seulement envers ses joueurs, qu’il estime toujours sur la bonne voie malgré le récent revers.
Des ajustements tactiques se profilent à l’horizon
La sélection de Leon Goretzka fait beaucoup parler à la veille du match contre le Paraguay, notamment en raison de l’intensité physique que les Sud-Américains sont censés imposer sur le terrain. L’Allemagne, en tête de son groupe avec six points, a validé son billet pour ce tour après des succès probants contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), avant un faux pas face à l’Équateur. Pour la suite, Nagelsmann garde ses options ouvertes sans dévoiler ses plans. « Des choix tactiques pourraient nous pousser à ajuster légèrement notre stratégie, mais nous pourrions aussi décider de ne rien changer », a-t-il expliqué.
Sur le front des blessures, une bonne nouvelle : Nathaniel Brown, remis de ses problèmes musculaires, devrait retrouver le onze de départ après avoir manqué la rencontre face à l’Équateur. Reste à savoir si Joshua Kimmich conservera son poste d’arrière droit ou si Nagelsmann le replacera au milieu de terrain, et si Deniz Undav, auteur de trois buts en tant que remplaçant lors des trois premières sorties, a suffisamment convaincu pour décrocher une place de titulaire en attaque.
Nagelsmann cultive volontairement le flou pour ne pas faciliter la tâche de son homologue paraguayen : « Il ne faut pas rendre le travail de l’entraîneur adverse plus facile que nécessaire. »
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Pas droit à l'erreur face au Paraguay
Si l’Allemagne aborde ce match en favorite, Nagelsmann ne sous-estime pas la menace paraguayenne : la moindre erreur pourrait être fatale dès ces 32es de finale. Une victoire offrirait un billet pour des huitièmes de finale de haut vol contre la France, championne 2018 et finaliste 2022, ou la Suède, qui s’affrontent cette semaine. Une élimination prématurée face à ces outsiders sud-américains risquerait de transformer les premières critiques en une véritable tempête remettant en cause la sécurité de son poste. Pour la première fois depuis son triomphe de 2014, l’Allemagne se retrouve en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, et les attentes sont extrêmement élevées.