Le Borussia Dortmund se rend à Bakou pour affronter le Sabah FC, champion d’Azerbaïdjan, lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Après une défaite 1-0 à l’extérieur contre Bodo/Glimt et un match nul sans but en Bundesliga face à l’Union Berlin, le BVB aborde cette rencontre avec l’objectif de relancer sa campagne européenne.

L’équipe de Niko Kovac occupe actuellement la 18e place du classement de la phase de ligue, avec trois points en deux matches.

Malgré un programme de déplacements chargé, avec trois matches à l’extérieur en sept jours, Kovac a assuré que Dortmund restait le grand favori pour s’imposer.