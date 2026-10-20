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« Si nous voulons gagner, nous devons marquer ! » : Niko Kovac exige une réaction, tandis que l’entraîneur de Sabah se prépare à la déferlante de Dortmund
Dortmund veut renouer avec la victoire à Bakou
Le Borussia Dortmund se rend à Bakou pour affronter le Sabah FC, champion d’Azerbaïdjan, lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Après une défaite 1-0 à l’extérieur contre Bodo/Glimt et un match nul sans but en Bundesliga face à l’Union Berlin, le BVB aborde cette rencontre avec l’objectif de relancer sa campagne européenne.
L’équipe de Niko Kovac occupe actuellement la 18e place du classement de la phase de ligue, avec trois points en deux matches.
Malgré un programme de déplacements chargé, avec trois matches à l’extérieur en sept jours, Kovac a assuré que Dortmund restait le grand favori pour s’imposer.
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Kovac réclame plus de rapidité dans l’exécution pour mettre fin à la disette de buts
Revenant sur les récentes difficultés offensives de Dortmund, Kovac a exigé une amélioration immédiate devant le but lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Nous avons des combinaisons pour nous montrer dangereux dans le dernier tiers du terrain. Nous ne les avons pas trouvées lors des deux derniers matches, c’est pourquoi nous n’avons pas marqué », a reconnu Kovac.
« Si nous voulons gagner, nous devons marquer des buts. Nous devons réussir ces combinaisons. »
« Nous devons jouer beaucoup plus vite, avec plus de précision, et tenter plus souvent notre chance », a ajouté l’entraîneur du Borussia Dortmund. « Nous prenons nos adversaires au sérieux... Nous devons être affûtés. »
Le défenseur Svensson se prépare tandis que Kovac évalue la fraîcheur de son effectif
Le défenseur de Dortmund Daniel Svensson a confirmé qu’il étudiait de près les attaquants adverses, alors que le BVB doit composer avec un vol de cinq heures et plusieurs absences pour blessure, notamment celles de Konstantinos Karetsas, Emre Can et Giannis Konstantelias. « J’étudie de près toute l’équipe, et encore plus attentivement les joueurs que je suis susceptible d’affronter », a déclaré Svensson.
« Je me préparerai comme pour tous les matches et serai prêt, quels que soient les joueurs alignés. »
De son côté, Kovac a reconnu la nécessité d’aligner des joueurs frais, tout en mettant en garde contre tout excès de confiance face à Sabah, qui a récemment battu le Slavia Prague 2-0.
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L’entraîneur de Sabah se prépare à affronter des cadors allemands déterminés
L'entraîneur de Sabah, Valdas Dambrauskas, s'attend à un défi de taille et prévient que la récente disette de Dortmund ne le rendra que plus dangereux à Bakou. « Nous devrons réaliser une grande performance », a déclaré Dambrauskas. « Dortmund n'a pas marqué lors de ses deux derniers matches, mais cela signifie simplement qu'il sera encore plus déterminé. »
« Dortmund est l'une des plus grandes équipes d'Allemagne, l'une des plus grandes équipes du monde… Nous nous préparons à un match difficile. »
« Chaque match de la phase de ligue nous apprend quelque chose », a ajouté l'entraîneur de Sabah. « C'est un nouveau défi : Dortmund est très rapide dans son pressing. »
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