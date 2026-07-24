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« Si même Vinnie Jones a pu devenir acteur, pourquoi pas moi ? » - Selon plusieurs observateurs, Cristiano Ronaldo aurait tout intérêt à viser une carrière hollywoodienne plutôt que de se lancer dans l’aventure risquée de l’investissement dans un club de football
Ronaldo vise le cap symbolique des 1 000 buts avant de hang up ses crampons.
Pour l’instant, Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, est toujours sous contrat avec Al-Nassr, champion de Saudi Pro League. Il lui reste douze mois à honorer sur ce qui est considéré comme le contrat le plus lucratif du football mondial. L’attaquant de 41 ans nourrit encore des objectifs personnels.
En tête de liste, la barre symbolique des 1 000 buts en compétition officielle. Autre objectif personnel : évoluer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Junior, si l’adolescent confirme son potentiel et émerge chez les seniors.
Des clauses pourraient même lui permettre de jouer au-delà de la mi-quarantaine, d’autant que sa carrière internationale, riche de 223 sélections et 146 buts, se poursuit. L’Euro 2028 et un Mondial à domicile en 2030 restent dans le viseur.
Le moment viendra toutefois où il devra raccrocher les crampons, après avoir battu tant de records. D’ici là, Ronaldo pourrait mettre le cap sur les États-Unis, ce qui raviverait sa rivalité emblématique avec Lionel Messi en MLS, avec des destinations alléchantes en Californie.
Un tel déménagement lui permettrait aussi de mettre un pied à Hollywood : il a déjà lancé son propre studio et sa popularité planétaire pourrait lui ouvrir les portes de superproductions internationales.
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Ronaldo va-t-il devenir acteur à Hollywood ?
Interrogé sur une éventuelle reconversion de Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United, Silvestre – s'exprimant pour BetVictor Online Casino – a confié àGOAL : « Je pense que tout lui est possible. Tout ce qu'il entreprend ou dans quoi il s'investit se transforme en succès commercial.
« Je crois qu’il a évoqué son envie de devenir acteur il y a quelque temps, lors des Dubai Awards. Il a dit qu’il aimerait devenir acteur. Je pense que c’est la prochaine étape pour lui. Si Vinnie Jones peut devenir acteur, un beau gosse comme Cristiano en est certainement capable. »
Ronaldo pourrait-il un jour remporter un Oscar ?
Le champion du monde Emmanuel Petit s’est déjà exprimé au sujet de la carrière d’acteur de Ronaldo et de la possibilité pour ce dernier de remporter des prix encore plus prestigieux : « Ce qui est surprenant, c’est qu’on ne voit pas beaucoup plus de sportifs au cinéma. On voit des rappeurs, des influenceurs, on voit tant de personnalités célèbres se lancer dans le cinéma, mais pas de sportifs. Pourquoi ?
Nous divertissons le public, nous avons le tempérament pour ça. Éric Cantona, Vinnie Jones, David Ginola et Frank Lebœuf l’ont déjà fait. Alors pourquoi ne pas être davantage ?
Je suis content pour Ronaldo. Il possède le charisme et l’aura nécessaires. C’est la personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux. Imaginez-le aux côtés des grandes stars d’Hollywood : il n’aurait rien à prouver. Il pourrait leur dire : “Je sais que tu es une grande star, mais moi, je suis Cristiano Ronaldo. Je suis probablement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je suis milliardaire. J’ai remporté tout ce qu’il était possible de remporter dans le football. Alors, qui êtes-vous ? »
Les Oscars ? Peut-être un jour. On pourrait d’ailleurs tirer un film de sa vie. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi fort mentalement. C’est l’être humain le plus puissant que j’aie jamais observé sur le plan mental. »
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Ronaldo, auteur d'un nouveau record, fait taire les sceptiques
Ronaldo a bâti sa carrière en faisant taire les sceptiques et en réussissant tout ce qu’il entreprend. S’il venait à se lancer à Hollywood, tout porte à croire qu’il connaîtrait le succès.
L’imaginer brandissant un Oscar peut paraître prématuré, mais rares sont ceux qui auraient prédit ses exploits sur les terrains. Avec sa notoriété planétaire, rien ne lui est impossible.
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