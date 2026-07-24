Pour l’instant, Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, est toujours sous contrat avec Al-Nassr, champion de Saudi Pro League. Il lui reste douze mois à honorer sur ce qui est considéré comme le contrat le plus lucratif du football mondial. L’attaquant de 41 ans nourrit encore des objectifs personnels.

En tête de liste, la barre symbolique des 1 000 buts en compétition officielle. Autre objectif personnel : évoluer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Junior, si l’adolescent confirme son potentiel et émerge chez les seniors.

Des clauses pourraient même lui permettre de jouer au-delà de la mi-quarantaine, d’autant que sa carrière internationale, riche de 223 sélections et 146 buts, se poursuit. L’Euro 2028 et un Mondial à domicile en 2030 restent dans le viseur.

Le moment viendra toutefois où il devra raccrocher les crampons, après avoir battu tant de records. D’ici là, Ronaldo pourrait mettre le cap sur les États-Unis, ce qui raviverait sa rivalité emblématique avec Lionel Messi en MLS, avec des destinations alléchantes en Californie.

Un tel déménagement lui permettrait aussi de mettre un pied à Hollywood : il a déjà lancé son propre studio et sa popularité planétaire pourrait lui ouvrir les portes de superproductions internationales.