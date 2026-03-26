Comme l'explique Julian Agardi, journaliste au Bild, dans le podcast Bayern Insider, les dirigeants du FC Bayern étudient déjà des alternatives possibles au cas où Manuel Neuer, qui fête ses 40 ans ce vendredi, mettrait un terme à sa carrière. Une solution pourrait venir de l'intérieur du club : Jonas Urbig, qui s'est blessé jeudi avec l'équipe nationale, est considéré comme un successeur potentiel et pourrait être formé pour devenir le nouveau numéro un. Mais les Munichois recherchent également un gardien expérimenté – et semblent avoir jeté leur dévolu sur Oliver Baumann.
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Si Manuel Neuer met fin à sa carrière : le gardien allemand de la Coupe du monde deviendra-t-il la doublure de Jonas Urbig au Bayern Munich ?
Le gardien du TSG Hoffenheim n'est pas un inconnu à Munich. Comme le rapportent les journalistes du Bild dans Bayern Insider, Baumann figurait déjà sur la liste auparavant et pouvait alors s'imaginer rejoindre le champion en titre en tant que remplaçant.
Mais entre-temps, son rôle a considérablement changé : Baumann a intégré l'équipe nationale allemande et s'y est imposé comme une option fiable. Si Marc-André ter Stegen ne parvient pas à se rétablir miraculeusement, Baumann gardera les buts de l'Allemagne lors de la Coupe du monde.
Bayern Munich : Oliver Baumann accepterait-il de se mettre volontairement en retrait ?
La question se pose donc de savoir si un gardien de but dans cette situation accepterait réellement le rôle de numéro deux au FC Bayern. Selon Bayern Insider, ce scénario n'est pas à exclure, surtout si Hoffenheim rate la qualification pour la Ligue des champions et si des changements se profilent également au sein de l'équipe nationale allemande.
Parallèlement, l'avenir de Neuer reste incertain. Le capitaine du Bayern travaille à son retour après une blessure au mollet et prend délibérément son temps pour prendre sa décision. Il n'y a pas de date butoir – selon l'Abendzeitung, ce qui compte avant tout pour lui, c'est de savoir si son corps lui permettra de disputer une nouvelle saison au plus haut niveau.
Une chose est sûre : le FC Bayern pose les jalons pour l’avenir. Et Oliver Baumann pourrait bien, malgré son nouveau rôle en équipe nationale, devenir une option surprenante en tant que remplaçant expérimenté.
Ces contrats expirent en 2026 au FC Bayern
Joueurs
Poste
Âge
Manuel Neuer
Gardien
39 ans
Sven Ulreich
Gardien
37 ans
Raphael Guerreiro
Défense
32 ans
Leon Goretzka
Milieu de terrain
31 ans