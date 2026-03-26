Si Manuel Neuer met fin à sa carrière : le gardien allemand de la Coupe du monde deviendra-t-il la doublure de Jonas Urbig au Bayern Munich ?

La question se pose donc de savoir si un gardien de but dans cette situation accepterait réellement le rôle de numéro deux au FC Bayern. Selon Bayern Insider, ce scénario n'est pas à exclure, surtout si Hoffenheim rate la qualification pour la Ligue des champions et si des changements se profilent également au sein de l'équipe nationale allemande.

Parallèlement, l'avenir de Neuer reste incertain. Le capitaine du Bayern travaille à son retour après une blessure au mollet et prend délibérément son temps pour prendre sa décision. Il n'y a pas de date butoir – selon l'Abendzeitung, ce qui compte avant tout pour lui, c'est de savoir si son corps lui permettra de disputer une nouvelle saison au plus haut niveau.

Une chose est sûre : le FC Bayern pose les jalons pour l’avenir. Et Oliver Baumann pourrait bien, malgré son nouveau rôle en équipe nationale, devenir une option surprenante en tant que remplaçant expérimenté.