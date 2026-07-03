AFP
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« Si les rôles avaient été inversés » : Luka Modric, furieux, accuse le VAR de double standard et fustige la décision de penalty alors que la Croatie est éliminée de manière controversée face au Portugal
La Croatie, frustrée par des décisions controversées
Le parcours de la Croatie en Coupe du monde s’est conclu sur une note d’amertume après une défaite 2-1 face au Portugal, deux décisions arbitrales majeures ayant animé les débats d’après-match. Un penalty accordé au Portugal et un but égalisateur croate finalement annulé se sont avérés décisifs. Après la rencontre, Modric a estimé que sa sélection méritait mieux au regard de sa seconde période. Le milieu de terrain chevronné a jugé que le penalty n’aurait jamais dû être sifflé et a affirmé que le VAR n’aurait pas intervenu si l’action avait impliqué l’autre camp.
- Getty Images Sport
Modric s'interroge sur l'utilisation du VAR
Le capitaine croate a fait part de ses inquiétudes de longue date concernant le VAR, affirmant que cette technologie était appliquée de manière incohérente. Il a insisté sur le fait qu’elle ne devrait intervenir que lorsque les arbitres ont commis une erreur claire et manifeste, et a laissé entendre que la Croatie était régulièrement pénalisée par des décisions limites.
« Oui, nous méritions bien mieux. Certaines choses ne se sont pas passées comme nous l’aurions souhaité », a déclaré Modric, cité par Jutarnji. « Ce penalty… Si la situation avait été inversée, le VAR n’aurait jamais été sollicité. J’ai dit dès le début, quand le VAR a été introduit, que je n’aimais pas ce système.
Ce n’est pas un penalty. Les deux joueurs ont trébuché, se sont bousculés ; [Nikola] Vlasic ne l’a pas tiré par le maillot, il l’a retenu et ils sont tombés tous les deux. On ne peut pas accorder un tel penalty dans un match comme celui-ci. Je dis donc qu’il ne doit être utilisé que s’il y a une erreur évidente, à 200 %. Sinon, on n’a plus notre mot à dire. Cela m’agace et cela joue toujours en notre défaveur. »
Un but d’égalisation refusé accentue la frustration de la Croatie
Modric a manifesté sa frustration après l'annulation du but égalisateur de la Croatie en fin de match. Il a expliqué que l'arbitre avait indiqué aux joueurs qu'Igor Matanovic avait touché le ballon, mais a affirmé que les ralentis ne confirmaient pas cette version.
« L’arbitre affirme que Matanovic a touché le ballon, mais nous avons visionné les images : on ne voit aucune touche de balle. Sans contact, il n’y a pas hors-jeu », a expliqué Modric.
- ⒞Getty Images
La Croatie se livre à un examen de conscience après une élimination douloureuse.
La Croatie doit désormais digérer une nouvelle déception majeure en compétition internationale, après l'élimination prématurée de sa Coupe du monde. Pour Luka Modric, ce tournoi nord-américain devrait marquer sa dernière Coupe du monde, puisqu'il aura 44 ans lors de l'édition suivante.
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