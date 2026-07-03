Le capitaine croate a fait part de ses inquiétudes de longue date concernant le VAR, affirmant que cette technologie était appliquée de manière incohérente. Il a insisté sur le fait qu’elle ne devrait intervenir que lorsque les arbitres ont commis une erreur claire et manifeste, et a laissé entendre que la Croatie était régulièrement pénalisée par des décisions limites.

« Oui, nous méritions bien mieux. Certaines choses ne se sont pas passées comme nous l’aurions souhaité », a déclaré Modric, cité par Jutarnji. « Ce penalty… Si la situation avait été inversée, le VAR n’aurait jamais été sollicité. J’ai dit dès le début, quand le VAR a été introduit, que je n’aimais pas ce système.

Ce n’est pas un penalty. Les deux joueurs ont trébuché, se sont bousculés ; [Nikola] Vlasic ne l’a pas tiré par le maillot, il l’a retenu et ils sont tombés tous les deux. On ne peut pas accorder un tel penalty dans un match comme celui-ci. Je dis donc qu’il ne doit être utilisé que s’il y a une erreur évidente, à 200 %. Sinon, on n’a plus notre mot à dire. Cela m’agace et cela joue toujours en notre défaveur. »