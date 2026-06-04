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England Spain Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Si les Lionesses s’imposent en Espagne, l’Angleterre devra être considérée comme l’un des principaux prétendants au titre mondial

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Espagne vs Angleterre
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Ces dernières années, l’Angleterre et l’Espagne se sont habituées à s’affronter dans des rencontres de très haut niveau. Le match de qualification pour la Coupe du monde de vendredi n’aura peut-être pas la même envergure que la finale du Championnat d’Europe de l’été dernier ou celle de la Coupe du monde 2023, mais il n’en reste pas moins crucial, puisqu’il pourrait déterminer laquelle de ces deux grandes puissances se qualifiera d’office pour le tournoi qui se déroulera l’été prochain au Brésil, tandis que l’autre devra passer par les barrages.

Depuis leur confrontation en quarts de finale de l’Euro 2022, Anglais et Espagnols se sont retrouvés à six reprises ; l’Angleterre a dominé quatre fois, dont la dernière à Wembley en avril. Vendredi, toutefois, l’histoire sera différente. La Roja a remporté le seul match à domicile de cette série, prolongeant une série actuelle de 15 rencontres sans défaite sur son sol (un seul nul), ponctuée de succès retentissants contre l’Allemagne, la Suède, la France et les Pays-Bas.

La dernière défaite de la Roja à domicile remonte à un match haletant perdu 3-2 contre l’Italie en décembre 2023, un résultat qui a mis fin à une série de 27 matchs sans défaite à domicile, depuis la défaite contre les États-Unis à Alicante en janvier 2019, bien avant que l’Espagne ne devienne la puissance qu’elle est aujourd’hui. En bref : les championnes du monde sont excellentes à domicile.

Si les Lionesses se rendent à Majorque et battent l’équipe de Sonia Bermudez, ce sera un exploit retentissant. Outre la qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027 – au détriment de leurs adversaires, condamnées aux barrages –, cette victoire les installerait durablement dans le rôle de favorites au titre brésilien.

  • Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025Getty Images

    Des hôtes formidables

    Il convient de souligner la remarquable forme de l’Espagne à domicile.

    Les performances récentes de la Roja à domicile sont tout simplement exceptionnelles. Prenons la phase finale de la Ligue des Nations : l’équipe de Bermudez a d’abord dominé la Suède 4-0 à Malaga, puis écrasé l’Allemagne 3-0 en finale à Madrid. Sous l’ère de l’ancienne sélectionneuse Montse Tome, lors de l’édition 2024, la Roja avait déjà dicté sa loi en battant les Pays-Bas 3-0 et la France 2-0 à Séville.

    Il ne s’agit pas seulement de larges succès en qualifications face à des sélections modestes ou de bons résultats en matchs amicaux, quand la pression est faible. Lorsque les attentes sont élevées, devant son public et dans les phases finales d’une compétition, l’Espagne a toujours répondu présente ; elle n’a pas simplement gagné, elle a surclassé des adversaires de haut niveau.

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  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Les joueurs clés absents

    Le fait que l'Angleterre se rende à Majorque ce week-end sans Leah Williamson constitue donc un véritable coup dur. Certes, les Lionesses ont appris à composer sans elle sur le plan sportif ces dernières années : la défenseuse a déjà manqué une longue période, ainsi que la Coupe du monde féminine 2023, en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur, avant d’être écartée des terrains pendant la majeure partie de la saison 2025-2026. Cependant, son leadership est essentiel, surtout dans un match de ce calibre.

    D’autres devront donc élever leur niveau de jeu d’ici vendredi et, sans doute, pour les échéances à venir. La condition physique de Lauren James, blessée la semaine passée avec Chelsea lors du tournoi World Sevens, reste par ailleurs incertaine. Se passer de sa créativité serait un nouveau coup dur pour une Angleterre qui comptera sur son talent pour dominer un adversaire de taille.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Des informations contradictoires

    Ces incertitudes tranchent avec la bonne nouvelle du côté de la sélection espagnole : la Roja retrouve Aitana Bonmati, absente depuis sa fracture de la jambe fin novembre. La milieu de terrain a déjà fait son retour en club au début du mois dernier et a retrouvé progressivement son niveau, enchaînant 90 minutes lors de l’avant-dernier match de Liga puis 45 minutes quatre jours plus tard. Elle devrait donc aborder le match de vendredi en pleine possession de ses moyens.

    Son retour permet à la sélection de disposer d’un groupe au complet. Seule Laia Aleixandri, ex-défenseure de Manchester City et désormais à Barcelone, manque à l’appel après avoir subi une rupture des ligaments croisés en février. Jenni Hermoso est, elle aussi, une nouvelle fois écartée.

    Pour le reste, la sélection alignera ses cadres : Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Cata Coll, Mapi León, Ona Batlle et toutes les autres.

  • Lauren Hemp England Spain Women 2026Getty Images

    Une confiance renforcée

    L’Angleterre n’aborde pas ce défi avec crainte. Les Lionesses ont dominé l’Espagne en avril, malgré l’absence de Williamson, grâce à la solidité de la charnière centrale Lotte Wubben-Moy – Esme Morgan, auteur d’un clean sheet. Le milieu de terrain, privé d’Ella Toone et de Grace Clinton, blessées, n’a pas non plus souffert, la jeune Lucia Kendall (21 ans) rayonnant au plus haut niveau.

    Lors de leur dernière visite en Espagne, en phase de groupes de la Ligue des Nations 2025, les Anglaises avaient même frôlé l’exploit. Alessia Russo avait pourtant ouvert le score dès la 22^e minute, et les championnes d’Europe semblaient bien parties pour conserver leur avantage. Mais Sarina Wiegman, déjà tournée vers l’Euro, a remplacé Georgia Stanway, Lucy Bronze et Beth Mead dès le début de la seconde période. La Roja a alors renversé la vapeur grâce à deux coups de génie de Pina.

    Il serait exagéré d’affirmer que les Lionesses auraient gagné si Wiegman n’avait pas procédé à ces remplacements – des changements qui n’auraient pas été effectués dans une rencontre plus importante –, mais cette gestion a sans doute pesé sur le cours du match, tout en s’avérant payante à long terme, juste avant le triomphe à l’Euro.

    L’encadrement retiendra plusieurs enseignements positifs de la manière dont la rencontre s’est déroulée avant les remplacements. Remporter les deux confrontations face à l’Espagne lors de cette campagne de qualification constituerait un véritable coup de force.

  • England Women Euro 2025Getty Images

    Itinéraires alternatifs

    Un simple point vendredi assurerait à l’Angleterre sa qualification directe pour la Coupe du monde de l’été prochain. Seul le vainqueur du groupe obtiendra ce sésame, les trois autres formations devant passer par les barrages.

    Passer par ce parcours n’est pas insurmontable pour des nations telles que l’Angleterre ou l’Espagne, mais cela bouleverse la préparation de la Coupe du monde.

    Pour s’apprêter au mieux au tournoi, les Lionesses avaient ainsi pu organiser des matchs amicaux contre des adversaires d’élite et variés – États-Unis, Japon, Corée du Sud, Australie – avant de défier le Brésil lors de la Finalissima. L’Espagne avait suivi la même stratégie, affrontant États-Unis, Japon, Chine, Panama et Jamaïque avant de soulever le trophée.

    Le vainqueur du groupe pourra ainsi choisir des oppositions variées et de haut niveau, tandis que l’autre équipe restera bloquée face à des adversaires européens familiers, limitant son apprentissage et ses expériences.

    En somme, un résultat positif vendredi non seulement propulserait l’Angleterre en tête des favorites pour le Mondial 2027, mais l’impact de cette performance sur sa préparation lui offrirait un avantage stratégique et un statut renforcé.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Marquer le coup

    La manière dont Wiegman abordera la rencontre promet d’être fascinante. Il est toujours délicat d’élaborer un plan de jeu quand un seul point suffit, surtout face à une équipe aussi forte que l’Espagne. Se contenter d’un match nul est risqué, tandis qu’une approche trop offensive peut laisser trop d’espaces en défense. L’Angleterre doit donc trouver le bon équilibre, comme elle l’avait fait lors du match à Wembley.

    Si les Lionesses parviennent à rééditer cette performance, elles conforteraient encore un peu plus le statut de Wiegman comme l’une des meilleures entraîneuses du football féminin international. La technicienne néerlandaise excelle dans l’art de prendre les bonnes décisions dans les grands moments, comme l’attestent ses trois titres européens consécutifs et ses deux finales mondiales successives.

    Une telle performance installerait Wiegman et l’Angleterre dans une position idéale pour briguer le titre mondial qui leur échappe encore. Priver l’Espagne du billet direct et aborder sereinement la préparation de l’épreuve estivale pourrait bien faire des Lionesses les favorites du trophée 2027.

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