Depuis leur confrontation en quarts de finale de l’Euro 2022, Anglais et Espagnols se sont retrouvés à six reprises ; l’Angleterre a dominé quatre fois, dont la dernière à Wembley en avril. Vendredi, toutefois, l’histoire sera différente. La Roja a remporté le seul match à domicile de cette série, prolongeant une série actuelle de 15 rencontres sans défaite sur son sol (un seul nul), ponctuée de succès retentissants contre l’Allemagne, la Suède, la France et les Pays-Bas.

La dernière défaite de la Roja à domicile remonte à un match haletant perdu 3-2 contre l’Italie en décembre 2023, un résultat qui a mis fin à une série de 27 matchs sans défaite à domicile, depuis la défaite contre les États-Unis à Alicante en janvier 2019, bien avant que l’Espagne ne devienne la puissance qu’elle est aujourd’hui. En bref : les championnes du monde sont excellentes à domicile.

Si les Lionesses se rendent à Majorque et battent l’équipe de Sonia Bermudez, ce sera un exploit retentissant. Outre la qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027 – au détriment de leurs adversaires, condamnées aux barrages –, cette victoire les installerait durablement dans le rôle de favorites au titre brésilien.