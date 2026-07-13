Selon les informations de *La Gazzetta dello Sport*, bien que la réponse définitive sur les nouveaux tests de Khalaili soit attendue dès demain, au sein du club nerazzurro, l’optimisme est mesuré. Le milieu de terrain israélien pourrait être contraint de retourner en Belgique, de se remettre à la disposition de l’Union Saint-Gilloise – qui verrait s’envoler une recette de 25 millions d’euros plus les primes – et d’évaluer ses options, peut-être en vue d’un transfert vers un autre championnat où il obtiendrait l’autorisation de jouer.





Visas sportifs : comment ça marche en Italie et pourquoi Khalaili pourrait ne pas rejoindre l’Inter ?