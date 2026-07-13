Au moment où l’Inter, champion d’Italie de Cristian Chivu, retrouvera le centre d’entraînement d’Appiano Gentile pour lancer la saison 2026/2027, le club nerazzurro devrait connaître le résultat définitif des examens médicaux supplémentaires auxquels est soumis la nouvelle recrue Anan Khalaili. Si l’Institut de médecine sportive du CONI ne donne pas son feu vert, le directeur sportif Piero Ausilio devra aussitôt activer un plan B afin de dénicher un remplaçant sur le flanc droit, laissé libre par le transfert de Denzel Dumfries au Real Madrid.
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Si le transfert de Khalaili ne se fait pas, Guela Doué, attaquant du RC Strasbourg, émerge comme la principale alternative pour l’Inter. Déjà suivi par le Milan AC, le joueur suscite l’intérêt : quelle est sa valeur sur le marché ?
LES SENSATIONS
Selon les informations de *La Gazzetta dello Sport*, bien que la réponse définitive sur les nouveaux tests de Khalaili soit attendue dès demain, au sein du club nerazzurro, l’optimisme est mesuré. Le milieu de terrain israélien pourrait être contraint de retourner en Belgique, de se remettre à la disposition de l’Union Saint-Gilloise – qui verrait s’envoler une recette de 25 millions d’euros plus les primes – et d’évaluer ses options, peut-être en vue d’un transfert vers un autre championnat où il obtiendrait l’autorisation de jouer.
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LE PLAN B
Parmi les pistes étudiées par l’Inter pour renforcer le flanc droit – priorité égale à l’arrivée de deux défenseurs centraux chargés de pallier les départs d’Acerbi, Darmian et de Vrij –, celle menant à Guela Doué retient le plus d’attention. L’ailier strasbourgeois, né en 2002 et fraîchement revenu de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, correspond aux attentes tactiques des champions d’Italie grâce à sa capacité à couvrir le couloir avec dynamisme et à offrir, malgré des caractéristiques différentes, la même fiabilité qu’un profil comme Khalaili. S’il possède sans doute moins de qualités techniques et de créativité balle au pied que l’Israélien, il compense par une plus grande capacité à presser et à récupérer le ballon. Formé, comme son frère Désiré, au centre de formation du Stade Rennais, il a rejoint l’Alsace à l’été 2024 et a depuis disputé 68 matchs, marquant 3 buts.
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STRASBOURG BOTTEGA CARA L’attaquant Strasbourgeois a fait trembler les filets adverses, confirmant son statut de valeur sûre du championnat.
L’Inter suit de près Guela Doué, mais le dossier pourrait se compliquer si la piste Khalaili échouait dans les prochaines heures. Le principal obstacle : le RC Strasbourg. Le club alsacien, propriété de BlueCo, le même actionnaire que Chelsea, se montre peu enclin à accorder des ristournes sur ses jeunes talents. Le Milan AC l’a appris à ses dépens lors de l’été 2025, préférant finalement Athekame, une option plus économique, tandis que la Roma s’est recentrée sur l’ailier portugais Diego Moreira. Pour Doué, le club alsacien réclame environ 50 millions d’euros ; l’Inter devra sans doute monter à 40 millions pour espérer ouvrir les discussions.
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