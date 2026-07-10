La participation de Yamal a été fortement compromise par sa blessure aux ischio-jambiers, qui a prématurément conclu sa saison 2025-2026 avec le FC Barcelone et, dans un premier temps, a sérieusement remis en question sa présence au Mondial.

Le jeune joueur de 18 ans n’a pris part à aucun des deux matchs de préparation de la Roja et n’était pas suffisamment remis pour faire plus qu’une brève apparition de 19 minutes lors du surprenant match nul 0-0 contre le Cap-Vert.

Il a tout de même pris part à la première période de la victoire écrasante 4-0 contre l’Arabie saoudite, et l’Espagne a semblé métamorphosée avec lui sur le terrain. Outre l’ouverture du score à Atlanta, Yamal a apporté une nouvelle dimension au jeu offensif de la Roja.

Ses dribbles ont brillé lors de la victoire écrasante contre l’Autriche en seizièmes de finale – match au cours duquel l’Espagne est devenue la première équipe à aligner deux adolescents dans un match à élimination directe depuis Pelé en 1958 –, mais il n’a une nouvelle fois pas réussi à prendre le dessus sur sa bête noire, Nuno Mendes, lors du succès 1-0 face au Portugal.

En conséquence, l’ailier le plus redouté du football attend toujours, de manière assez surprenante, sa première passe décisive dans cette Coupe du monde, n’ayant créé que cinq occasions au cours du tournoi, à la veille du quart de finale face à la Belgique.