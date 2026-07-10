Yamal est conscient de ne pas encore avoir atteint son niveau habituel, mais cela ne l’inquiète pas.
« Je suis très exigeant envers moi-même », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. « Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. En plus de ça, j’ai juste besoin de continuer à jouer. J’ai été absent pendant près de deux mois, et ce n’est pas la même chose que quand on a déjà enchaîné sept matchs d’affilée.
Je dois continuer à toucher le ballon, enchaîner les matches et accumuler des minutes ; le grand rendez-vous finira par venir. Ce sont ces moments, à partir des huitièmes et des quarts de finale, que les gens retiennent. C’est là que je suis le plus motivé.
« J’ai géré ce processus avec sérénité pour arriver à ce stade en pleine forme. Je me sens très bien et j’ai hâte de montrer ce que vaut l’Espagne et ce dont je suis capable.
« Je n’ai jamais été le meilleur joueur de la phase de groupes. Plus les matchs à élimination directe se rapprochent, que ce soit les demi-finales ou la finale, mieux je joue. »
Cette perspective, déjà effrayante pour la Belgique, l’est tout autant pour les autres formations encore en course.
C’est en se montrant à la hauteur au moment le plus crucial que Yamal a aidé l’Espagne à remporter l’Euro 2024. L’histoire pourrait bien se répéter lors de cette Coupe du monde, d’autant plus qu’il semble désormais que l’équipe dispose également d’un défenseur qui marquera son époque.