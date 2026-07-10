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Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Si Lamine Yamal est souvent présenté comme le seul joueur espagnol capable de « marquer son époque », le jeune prodige du FC Barcelone Pau Cubarsi a, à l’échelle de la Coupe du monde, affiché des performances supérieures à celles de son homologue

Opinion
Coupe du monde
L. Yamal
P. Cubarsi
Espagne
FC Barcelone
FEATURES
Espagne vs Belgique
Belgique

Hansi Flick se dit régulièrement impressionné par la maturité affichée par Pau Cubarsi sous le maillot du FC Barcelone. « C'est incroyable de voir à quel point il défend bien », avait admis l'entraîneur allemand la saison dernière. « Il est jeune, il n'a que 19 ans, mais on se rend compte à quel point il évolue depuis longtemps déjà à ce niveau. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir avec nous. En termes de performances, il est au même niveau que Lamine Yamal. »

Considéré par beaucoup comme l’adolescent le plus talentueux de l’histoire du football, il n’en demeure pas moins que cet avis, loin d’être exagéré, lui revient de droit.

En effet, Cubarsi a joué un rôle plus important que son coéquipier barcelonais, gêné par une blessure, dans la qualification de l’Espagne pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, et il impressionne actuellement suffisamment pour être désigné meilleur jeune joueur du tournoi.

  • Spain v Andorra - International FriendlyGetty Images Sport

    Manquer l'Euro

    Lorsque Luis de la Fuente a écarté Cubarsi, alors âgé de 17 ans, de son effectif pour l’Euro 2024, il a expliqué que cela n’avait rien à voir avec son jeune âge – et nous n’avons toujours aucune raison de douter du sélectionneur espagnol, puisqu’il n’a pas seulement emmené Yamal au tournoi en Allemagne, mais qu’il l’a également titularisé dans tous les matchs de la Roja, sauf un.

    De la Fuente estimait alors disposer de quatre autres défenseurs centraux d’« un niveau supérieur ». Ce n’est toutefois plus le cas depuis un certain temps. En réalité, peu de défenseurs présents à la Coupe du monde affichent actuellement un niveau supérieur à celui de Cubarsi, point barre.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une défense à cinq imbattable

    La solidité défensive de l’Espagne en Amérique du Nord est avant tout un travail collectif. L’attaquant de pointe Mikel Oyarzabal presse haut, tandis que Rodri se distingue par sa capacité à protéger la défense à quatre. L’arrière-garde à cinq a également fait le job, permettant à la Roja d’atteindre les quarts de finale sans encaisser le moindre but.

    Marc Cucurella rappelle pourquoi le Real Madrid a déboursé 60 millions d’euros (51 millions de livres, 68,5 millions de dollars) pour l’arracher à Chelsea ; Unai Simon a justifié sa titularisation aux dépens de David Raya et Joan García par cinq clean sheets consécutifs ; Aymeric Laporte, à 32 ans, est au sommet de son art et, surtout, Pedro Porro ne ressemble en rien au joueur de Tottenham qu’il est lorsqu’il revêt le maillot espagnol.

    La qualité et le sang-froid de Cubarsi méritent toutefois une mention particulière.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    « Un joueur qui a marqué son époque »

    Cubarsi a affiché une aisance déconcertante sur la plus grande scène du football, et cela ne surprend guère.

    Titulaire régulier au FC Barcelone depuis l’âge de 17 ans, il a, tout comme Yamal, été qualifié de « joueur qui marquera son époque » par la légende du club Xavi, tandis que l’ancien capitaine Carles Puyol a prédit qu’il serait le défenseur central numéro un des Blaugrana pendant au moins les 15 prochaines années.

    Le joueur lui-même affirme ne ressentir aucune pression sur le terrain. Reste que sa performance, à seulement 19 ans, sur la scène de la Coupe du monde, demeure tout bonnement extraordinaire.


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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un partenariat idéal

    Défensivement, il n’a commis aucune erreur, Laporte y ayant largement contribué ; le duo formant une paire de défenseurs centraux particulièrement efficace, comme l’a souligné De la Fuente.

    « Dans les moments décisifs, un joueur comme Laporte apporte l’expérience dont Cuba a besoin à ses côtés, et ils se complètent à merveille », a déclaré le sélectionneur espagnol. « Nous avons trouvé un équilibre phénoménal au cœur de la défense. »

    Mais avec Cubarsi, l’Espagne dispose aussi d’un véritable meneur de jeu supplémentaire, un produit de La Masia formé à l’art de la construction du jeu depuis l’arrière. Il n’est donc guère surprenant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que seul Rodri ait effectué plus de passes que lui dans cette Coupe du monde.

    Devenu indispensable au système de jeu de la Roja, il est l’un des quatre joueurs seulement à avoir disputé l’intégralité de la campagne jusqu’ici.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Problèmes de blessures

    La participation de Yamal a été fortement compromise par sa blessure aux ischio-jambiers, qui a prématurément conclu sa saison 2025-2026 avec le FC Barcelone et, dans un premier temps, a sérieusement remis en question sa présence au Mondial.

    Le jeune joueur de 18 ans n’a pris part à aucun des deux matchs de préparation de la Roja et n’était pas suffisamment remis pour faire plus qu’une brève apparition de 19 minutes lors du surprenant match nul 0-0 contre le Cap-Vert.

    Il a tout de même pris part à la première période de la victoire écrasante 4-0 contre l’Arabie saoudite, et l’Espagne a semblé métamorphosée avec lui sur le terrain. Outre l’ouverture du score à Atlanta, Yamal a apporté une nouvelle dimension au jeu offensif de la Roja.

    Ses dribbles ont brillé lors de la victoire écrasante contre l’Autriche en seizièmes de finale – match au cours duquel l’Espagne est devenue la première équipe à aligner deux adolescents dans un match à élimination directe depuis Pelé en 1958 –, mais il n’a une nouvelle fois pas réussi à prendre le dessus sur sa bête noire, Nuno Mendes, lors du succès 1-0 face au Portugal.

    En conséquence, l’ailier le plus redouté du football attend toujours, de manière assez surprenante, sa première passe décisive dans cette Coupe du monde, n’ayant créé que cinq occasions au cours du tournoi, à la veille du quart de finale face à la Belgique.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le meilleur est-il réservé pour la fin ?

    Yamal est conscient de ne pas encore avoir atteint son niveau habituel, mais cela ne l’inquiète pas.

    « Je suis très exigeant envers moi-même », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. « Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. En plus de ça, j’ai juste besoin de continuer à jouer. J’ai été absent pendant près de deux mois, et ce n’est pas la même chose que quand on a déjà enchaîné sept matchs d’affilée.

    Je dois continuer à toucher le ballon, enchaîner les matches et accumuler des minutes ; le grand rendez-vous finira par venir. Ce sont ces moments, à partir des huitièmes et des quarts de finale, que les gens retiennent. C’est là que je suis le plus motivé.

    « J’ai géré ce processus avec sérénité pour arriver à ce stade en pleine forme. Je me sens très bien et j’ai hâte de montrer ce que vaut l’Espagne et ce dont je suis capable.

    « Je n’ai jamais été le meilleur joueur de la phase de groupes. Plus les matchs à élimination directe se rapprochent, que ce soit les demi-finales ou la finale, mieux je joue. »

    Cette perspective, déjà effrayante pour la Belgique, l’est tout autant pour les autres formations encore en course.

    C’est en se montrant à la hauteur au moment le plus crucial que Yamal a aidé l’Espagne à remporter l’Euro 2024. L’histoire pourrait bien se répéter lors de cette Coupe du monde, d’autant plus qu’il semble désormais que l’équipe dispose également d’un défenseur qui marquera son époque.

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