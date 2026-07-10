La participation de Yamal a été fortement compromise par sa blessure aux ischio-jambiers, qui a prématurément conclu sa saison 2025-2026 avec le FC Barcelone et suscité des doutes sérieux sur sa présence en Coupe du monde.

Le jeune joueur de 18 ans n’a pris part à aucun des deux matchs de préparation de l’Espagne et n’était pas encore suffisamment remis pour ne faire qu’une brève apparition de 19 minutes lors du match nul surprise 0-0 contre le Cap-Vert.

Il a tout de même disputé la première mi-temps de la victoire écrasante 4-0 contre l'Arabie saoudite, et l'Espagne a semblé être une équipe complètement différente avec lui sur le terrain. En plus d'ouvrir le score à Atlanta, Yamal a apporté une toute nouvelle dimension au jeu offensif de la Roja.

Ses dribbles ont brillé lors de la victoire écrasante contre l’Autriche en seizièmes de finale – match au cours duquel l’Espagne est devenue la première équipe à aligner deux adolescents dans un match à élimination directe depuis Pelé en 1958 – mais il n’a une nouvelle fois pas réussi à prendre le dessus sur sa bête noire, Nuno Mendes, lors du succès 1-0 face au Portugal.

En conséquence, l’ailier le plus redouté du football attend toujours, de manière assez surprenante, sa première passe décisive dans cette Coupe du monde, n’ayant créé que cinq occasions au cours du tournoi, à la veille du quart de finale face à la Belgique.