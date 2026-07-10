Yamal est conscient de ne pas encore avoir atteint son niveau habituel, mais cela ne l’inquiète pas.
« Je suis très exigeant envers moi-même », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo. « Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. En plus de ça, j’ai juste besoin de continuer à jouer. J’ai été absent pendant près de deux mois, et ce n’est pas la même chose que quand on a déjà enchaîné sept matchs d’affilée.
Je dois continuer à toucher le ballon, enchaîner les matches et accumuler des minutes ; le grand rendez-vous finira par venir. Ce sont ces moments, à partir des huitièmes et des quarts, dont les gens se souviennent. C’est là que je suis le plus motivé.
« J’ai géré ce processus avec sérénité pour arriver à ce stade en pleine forme. Je me sens très bien et j’ai hâte de montrer ce que vaut l’Espagne et ce dont je suis capable.
« Je n’ai jamais été le meilleur joueur de la phase de groupes. Plus les matchs importants approchent, que ce soit les demi-finales ou la finale, mieux je joue. »
Pour la Belgique et toutes les autres équipes encore en course, l’idée que les phases finales de la Coupe du monde libèrent tout le potentiel de Yamal est une perspective inquiétante.
C’est en se montrant à la hauteur au moment le plus crucial que Yamal a aidé l’Espagne à remporter l’Euro 2024. L’histoire pourrait bien se répéter lors de cette Coupe du monde, d’autant plus qu’il semble désormais que l’équipe dispose également d’un défenseur qui marquera son époque.