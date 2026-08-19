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« Si la bonne opportunité se présentait » : un dirigeant d'Arsenal lâche un énorme indice sur la vente du wonderkid à 45 M£
Garlick fait le point sur l’avenir des joueurs de Hale End
Le directeur général d'Arsenal, Garlick, a refusé d'écarter la possibilité de voir les joueurs issus du centre de formation Lewis-Skelly et Nwaneri quitter le club cet été. Arsenal pourrait devoir vendre avant de pouvoir recruter lors des dernières semaines du mercato. L'équipe d'Arteta a jusqu'ici relativement peu dépensé, en faisant venir Christos Tzolis et Bruno Guimaraes pour renforcer son effectif champion. Cependant, d'autres arrivées sont toujours souhaitées.
Alors que l'entraîneur souhaite recruter un autre défenseur pour compenser la blessure de William Saliba, ainsi qu'un nouvel attaquant, un départ de talents formés au club pourrait générer des fonds importants. Nwaneri semble actuellement le plus susceptible de partir après avoir été écarté du groupe pour la victoire de dimanche dans le Community Shield contre Manchester City.
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En laissant la porte entrouverte pour des départs
Alors que Nwaneri a manqué la victoire dans le Community Shield, Lewis-Skelly a livré une performance magistrale au cœur du milieu de terrain d'Arsenal. L'international anglais chez les jeunes a depuis été associé à un transfert de 45 millions de livres vers deux des plus grands rivaux du club, Manchester United et Chelsea. S'exprimant auprès de la BBC, Garlick a laissé grandement ouverte la possibilité d'un départ pour les deux adolescents.
« Je pense que Myles a connu une fin de saison dernière fantastique et qu’il a très bien commencé cette saison, et nous sommes très, très contents de lui », a révélé Garlick. « Ethan a également réalisé une excellente pré-saison et il s’agit simplement de voir quelles opportunités existent pour aider ces deux joueurs dans la progression de leur carrière, mais nous ne cherchons pas activement à vendre ces joueurs formés au club.
« Si la bonne opportunité se présentait, et que c’était juste pour eux comme pour le club, alors nous l’envisagerions évidemment. »
Éloges en pleine spéculation sur un transfert
Malgré une volonté claire d’autoriser une vente au bon prix, Arsenal reste extrêmement fier de son centre de formation. Les deux adolescents ont régulièrement impressionné le staff de l’équipe première durant la préparation de pré-saison.
« Nous croyons évidemment en notre académie et nous avons connu beaucoup de succès avec les joueurs issus de cette académie, Myles et Ethan en étant deux exemples », a-t-il ajouté. « Tout le monde adore voir ces joueurs formés au club émerger, enfiler le maillot et contribuer au succès de l’équipe.
« Ce n’est pas quelque chose que nous cherchons à faire, à savoir vendre uniquement des joueurs formés au club. Comme je l’ai dit, le fait de transférer des joueurs est quelque chose qui revient tout le temps. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de certains joueurs. Je ne peux pas empêcher d’autres clubs de s’intéresser à nos joueurs. »
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Réduire l’effectif champion d’Arteta
Au-delà de ses talentueux espoirs issus du centre de formation, Arsenal cherche activement à dégraisser les rangs de son effectif professionnel. Gabriel Jesus, Fabio Vieira et Reiss Nelson sont tous annoncés avec insistance sur le départ au cours de la quinzaine à venir. En outre, l’avenir à long terme de Gabriel Martinelli reste l’objet d’intenses spéculations. Si ces joueurs de l’équipe première s’en vont, cela pourrait alléger la pression financière immédiate poussant le club à vendre Nwaneri ou Lewis-Skelly.
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