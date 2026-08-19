« Si la bonne opportunité se présentait » : un dirigeant d'Arsenal lâche un énorme indice sur la vente du wonderkid à 45 M£

Alors que Nwaneri a manqué la victoire dans le Community Shield, Lewis-Skelly a livré une performance magistrale au cœur du milieu de terrain d'Arsenal. L'international anglais chez les jeunes a depuis été associé à un transfert de 45 millions de livres vers deux des plus grands rivaux du club, Manchester United et Chelsea. S'exprimant auprès de la BBC, Garlick a laissé grandement ouverte la possibilité d'un départ pour les deux adolescents.

« Je pense que Myles a connu une fin de saison dernière fantastique et qu’il a très bien commencé cette saison, et nous sommes très, très contents de lui », a révélé Garlick. « Ethan a également réalisé une excellente pré-saison et il s’agit simplement de voir quelles opportunités existent pour aider ces deux joueurs dans la progression de leur carrière, mais nous ne cherchons pas activement à vendre ces joueurs formés au club.

« Si la bonne opportunité se présentait, et que c’était juste pour eux comme pour le club, alors nous l’envisagerions évidemment. »