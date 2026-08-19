Alors que Nwaneri a manqué la victoire dans le Community Shield, Lewis-Skelly a livré une performance magistrale au cœur du milieu de terrain d'Arsenal. L'international anglais chez les jeunes a depuis été associé à un transfert de 45 millions de livres vers deux des plus grands rivaux du club, Manchester United et Chelsea. S'exprimant auprès de la BBC, Garlick a clairement laissé la porte entrouverte à un départ des deux adolescents.

« Je pense que Myles a connu une fin de saison dernière fantastique et il a très bien commencé cette saison, et nous sommes très, très contents de lui, a révélé Garlick. Ethan a lui aussi réalisé une excellente pré-saison et il s'agit simplement de regarder quelles opportunités existent pour aider ces deux joueurs dans la progression de leurs carrières, mais nous ne cherchons pas activement à vendre ces joueurs formés au club.

« Si la bonne opportunité se présentait, qu'elle était bonne pour eux et qu'elle était bonne pour le club, alors nous l'envisagerions évidemment. »