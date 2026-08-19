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« Si la bonne opportunité se présentait » : le patron d’Arsenal lâche un énorme indice sur la vente du wonderkid à 45 M£
Garlick évoque l’avenir de Hale End
Le directeur général d'Arsenal, Garlick, a refusé d'écarter l'éventualité d'un départ du club cet été pour les joueurs issus du centre de formation Lewis-Skelly et Nwaneri. Arsenal pourrait devoir vendre avant de pouvoir acheter dans les dernières semaines du mercato. L'équipe d'Arteta a jusqu'ici relativement peu dépensé, en faisant venir Christos Tzolis et Bruno Guimaraes pour renforcer son effectif champion. Cependant, d'autres arrivées sont toujours souhaitées.
Alors que l'entraîneur tient à recruter un autre défenseur pour compenser la blessure de William Saliba, ainsi qu'un nouvel attaquant, le départ de talents formés au club pourrait générer des fonds importants. Nwaneri semble actuellement le plus susceptible de partir après avoir été écarté du groupe pour la victoire de dimanche dans le Community Shield contre Manchester City.
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La porte reste entrouverte pour des départs
Alors que Nwaneri a manqué la victoire dans le Community Shield, Lewis-Skelly a livré une performance magistrale au cœur du milieu de terrain d'Arsenal. L'international anglais chez les jeunes a depuis été associé à un transfert de 45 millions de livres vers deux des plus grands rivaux du club, Manchester United et Chelsea. S'exprimant auprès de la BBC, Garlick a clairement laissé la porte entrouverte à un départ des deux adolescents.
« Je pense que Myles a connu une fin de saison dernière fantastique et il a très bien commencé cette saison, et nous sommes très, très contents de lui, a révélé Garlick. Ethan a lui aussi réalisé une excellente pré-saison et il s'agit simplement de regarder quelles opportunités existent pour aider ces deux joueurs dans la progression de leurs carrières, mais nous ne cherchons pas activement à vendre ces joueurs formés au club.
« Si la bonne opportunité se présentait, qu'elle était bonne pour eux et qu'elle était bonne pour le club, alors nous l'envisagerions évidemment. »
Des éloges malgré les spéculations sur un transfert
Malgré une volonté claire d’autoriser une vente pour le juste prix, Arsenal reste extrêmement fier de son centre de formation. Les deux adolescents ont constamment impressionné le staff de l’équipe première pendant la préparation de pré-saison.
« Nous croyons évidemment en notre académie et nous avons eu beaucoup de succès avec les joueurs qui en sont issus, Myles et Ethan en étant deux », a-t-il ajouté. « Tout le monde aime voir ces joueurs formés au club éclore, enfiler le maillot et contribuer au succès de l’équipe.
« Ce n’est pas quelque chose que nous cherchons à faire, à savoir vendre uniquement des joueurs formés au club. Comme je l’ai dit, le trading de joueurs est quelque chose qui revient tout le temps. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de joueurs. Je ne peux pas empêcher d’autres clubs de s’intéresser à nos joueurs. »
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Réduire l’effectif champion d’Arteta
Au-delà de ses talentueux espoirs issus du centre de formation, Arsenal cherche activement à alléger les rangs de son effectif professionnel. Gabriel Jesus, Fabio Vieira et Reiss Nelson sont tous annoncés avec insistance sur le départ au cours de la quinzaine à venir. En outre, l’avenir à long terme de Gabriel Martinelli reste au cœur d’intenses spéculations. Si ces joueurs expérimentés s’en vont, cela pourrait réduire la pression financière immédiate poussant le club à vendre Nwaneri ou Lewis-Skelly.
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