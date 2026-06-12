Le joueur de 27 ans a lancé un pari audacieux : si l’Espagne remporte la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il s’engage à se faire tatouer le visage de Luis de la Fuente en miniature. « Je pourrais me faire tatouer le visage de Luis de la Fuente en petit », a-t-il déclaré sur Radio Cope.
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Si l'Espagne remporte la Coupe du monde, Marc Cucurella a promis de se faire un tatouage pour le moins original
Cucurella a déjà repéré l’emplacement de son futur tatouage : le biceps. Le défenseur du Chelsea FC estime que la Coupe du monde, plus prestigieuse que l’Euro, mérite un souvenir impérissable. « Je suis d’accord avec ça », a-t-il déclaré.
Rappelons qu’il avait déjà marqué la victoire de l’Euro 2024 en Allemagne en transformant son apparence : après le succès 2-1 en finale contre l’Angleterre, il avait teint en rouge sa chevelure bouclée, auparavant brune.
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Cucurella, véritable cauchemar pour la DFB, a été impitoyablement sifflé.
Auparavant, Cucurella était tombé en disgrâce auprès des supporters allemands pour avoir touché de la main un tir de Jamal Musiala dans la surface de réparation lors du quart de finale contre la sélection allemande – l'arbitre Anthony Taylor n'avait toutefois pas accordé de penalty. L’UEFA a ensuite admis une « erreur manifeste ». Depuis, chaque match joué en Allemagne offre au public local l’occasion de conspuer sans pitié le défenseur.
L’Espagne entamera son parcours mondial lundi prochain face au Cap-Vert (18h00, diffusion sur ARD et MagentaTV). Les autres membres du groupe H, l’Arabie saoudite et l’Uruguay, seront également à surveiller.