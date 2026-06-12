Si l'Espagne remporte la Coupe du monde, Marc Cucurella a promis de se faire un tatouage pour le moins original

Cucurella a déjà repéré l’emplacement de son futur tatouage : le biceps. Le défenseur du Chelsea FC estime que la Coupe du monde, plus prestigieuse que l’Euro, mérite un souvenir impérissable. « Je suis d’accord avec ça », a-t-il déclaré.

Rappelons qu’il avait déjà marqué la victoire de l’Euro 2024 en Allemagne en transformant son apparence : après le succès 2-1 en finale contre l’Angleterre, il avait teint en rouge sa chevelure bouclée, auparavant brune.