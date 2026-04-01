« Si je dois te battre, je le ferai » : une star du Real met de côté son amitié avec Michael Olise du Bayern Munich en Ligue des champions

Si le joueur de 23 ans venait à affronter Munich, il pourrait bien se retrouver face à l'ailier droit du Bayern, Michael Olise. Évoluant chez les Blancos soit au milieu de terrain, soit sur le côté gauche de la défense, il aurait alors un défi de taille à relever. Car Olise est au sommet de sa forme : en 39 matches officiels cette saison, il totalise 16 buts et 27 passes décisives.

L'ancien joueur du Real, Sami Khedira, est lui aussi très impressionné. « Avec Michael Olise, le Bayern dispose probablement du meilleur ailier du monde à l'heure actuelle », s'est enthousiasmé le champion du monde 2014 dans le magazine Sport Bild.

Les spéculations selon lesquelles le Real aurait jeté son dévolu sur le joueur de 24 ans lui semblent tout à fait plausibles : « Si le Real ne s’intéressait pas sérieusement à Olise, ce serait très surprenant. Olise correspond à la philosophie du club. Le Real ne veut pas dépenser beaucoup d’argent pour des stars vieillissantes déjà au sommet de leur art, mais investir dans des joueurs qui ont encore un potentiel de progression et avec lesquels ils ont encore au moins six à huit ans de contrat.

C’est pourquoi le profil global de l’ancien joueur de Crystal Palace est « excellent ».

La première apparition très attendue d’Olise au Bernabéu aura lieu mardi soir lors du match aller de la Ligue des champions. Huit jours plus tard, c’est à l’Allianz Arena que l’on saura lequel des deux prétendants au titre décrochera son billet pour les demi-finales. Le vainqueur y affrontera le vainqueur du match entre le PSG, vainqueur de l’année dernière, et le FC Liverpool.