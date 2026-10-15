De retour d’un prêt au club français de Lyon, l’attaquant est toujours sous contrat au Bernabéu jusqu’en juin 2030 et a déjà suscité un vif intérêt de la part de deux clubs de Serie A, l’AC Milan et la Roma. Toutefois, ESPNrapporte que le président du club, Florentino Perez, et les dirigeants du Bernabéu sont totalement opposés à un départ prématuré, Mourinho étant déterminé à donner au jeune joueur davantage de temps de jeu en équipe première.

Interrogé sur les spéculations concernant son avenir et sa relation avec l’entraîneur portugais, Endrick a expliqué : « Je prends les choses au jour le jour. Si je dois partir en janvier, je partirai ; si je dois rester, je resterai. Je ferai ce que Dieu me dictera. Je suis très reconnaissant envers Mourinho. C’est l’un des premiers entraîneurs qui m’ait véritablement parlé. Je lui accorde toute ma confiance. Tant que je suis ici, mon travail n’est pas de jouer pour que l’entraîneur gagne, mais pour le Real Madrid. Mais, pour tout ce qu’il fait pour moi, je vais me battre pour lui et pour le Real. »

À la veille du match contre la Roma, Mourinho a fermé la porte à un départ cet hiver. Il a déclaré à TNT Sports : « Oubliez ça, oubliez ça. Que tous les clubs intéressés l’oublient. Ils feraient mieux de s’asseoir, sinon ils vont se fatiguer à force d’attendre. C’est un joueur que j’adore, au potentiel incroyable. Il est très important pour nous. Quiconque s’intéresse à lui devra sérieusement se battre contre moi, car je pense qu’il n’a pas besoin d’être prêté et qu’il connaîtra une formidable réussite ici. »