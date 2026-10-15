AFP
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« Si je dois partir en janvier, je partirai » : Endrick se confie sur un transfert après avoir mené le Real Madrid à une spectaculaire victoire 4-3 face à la Roma en Ligue des champions
Un remplaçant héroïque lance la remontée de l’Italie
Endrick a admis qu’il pourrait partir lors du mercato de janvier, s’exprimant sans détour sur son avenir après avoir inspiré au Real Madrid une victoire renversante contre la Roma. Entré à la place de Vinicius Junior à la 58e minute alors que Madrid était mené 3-1 après l’ouverture du score de Marten de Roon et un doublé de Donyell Malen, le Brésilien a renversé la situation. Sa tête repoussée a permis à Carlos Espi de pousser le ballon au fond des filets à la 83e minute et de relancer son équipe. Endrick s’est ensuite élevé pour reprendre de la tête un corner d’Arda Guler, avant qu’Antonio Rudiger n’arrache la victoire dans le temps additionnel.
- Giuseppe Maffia
Un jeune joueur savoure un appel inattendu depuis la ligne de touche
Avant son entrée en jeu décisive, lors d’une soirée qui a vu Kylian Mbappe devenir, à 27 ans, le plus jeune joueur à atteindre les 100 matches en Ligue des champions, l’ancien prodige de Palmeiras n’avait disputé qu’un seul match officiel depuis le début de la saison.
Revenant sur sa surprise d’être entré en jeu si tôt, Endrick a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match : « Je suis très heureux. C’était un match très difficile. J’étais sur le banc et je remerciais simplement Dieu d’être là. Quand l’entraîneur m’a appelé, j’ai été surpris, parce que c’était si tôt. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué ici et j’avais tellement envie de jouer. C’est ce que j’ai apporté, et j’ai bien joué. »
Précisant les consignes tactiques reçues de son entraîneur avant d’entrer sur le terrain, l’attaquant a ajouté dans un entretien accordé à TNT Sports Brasil : « Il m’a dit d’entrer sur le terrain et de prendre du plaisir, ainsi que de marquer le joueur dont je devais m’occuper, leur numéro 3. C’est exactement ce que j’ai fait pendant le match. »
« Si je dois partir en janvier, je partirai. »
De retour d’un prêt au club français de Lyon, l’attaquant est toujours sous contrat au Bernabéu jusqu’en juin 2030 et a déjà suscité un vif intérêt de la part de deux clubs de Serie A, l’AC Milan et la Roma. Toutefois, ESPNrapporte que le président du club, Florentino Perez, et les dirigeants du Bernabéu sont totalement opposés à un départ prématuré, Mourinho étant déterminé à donner au jeune joueur davantage de temps de jeu en équipe première.
Interrogé sur les spéculations concernant son avenir et sa relation avec l’entraîneur portugais, Endrick a expliqué : « Je prends les choses au jour le jour. Si je dois partir en janvier, je partirai ; si je dois rester, je resterai. Je ferai ce que Dieu me dictera. Je suis très reconnaissant envers Mourinho. C’est l’un des premiers entraîneurs qui m’ait véritablement parlé. Je lui accorde toute ma confiance. Tant que je suis ici, mon travail n’est pas de jouer pour que l’entraîneur gagne, mais pour le Real Madrid. Mais, pour tout ce qu’il fait pour moi, je vais me battre pour lui et pour le Real. »
À la veille du match contre la Roma, Mourinho a fermé la porte à un départ cet hiver. Il a déclaré à TNT Sports : « Oubliez ça, oubliez ça. Que tous les clubs intéressés l’oublient. Ils feraient mieux de s’asseoir, sinon ils vont se fatiguer à force d’attendre. C’est un joueur que j’adore, au potentiel incroyable. Il est très important pour nous. Quiconque s’intéresse à lui devra sérieusement se battre contre moi, car je pense qu’il n’a pas besoin d’être prêté et qu’il connaîtra une formidable réussite ici. »
- LaPresse
Une suspension dans une compétition nationale ouvre la voie à une titularisation
Les espoirs d'Endrick de décrocher une place de titulaire régulière ont reçu un coup de pouce immédiat avec la suspension de quatre matches dans les compétitions nationales infligée à Vinicius après son expulsion face à Villarreal. Le joueur de 20 ans pourrait désormais mener l'attaque du Real Madrid lors de la réception de Séville le 18 octobre, puis pour un autre rendez-vous européen à domicile face au RB Leipzig trois jours plus tard. Son instinct de buteur sera également précieux lorsque le Real Madrid se déplacera chez son grand rival, le FC Barcelone, pour un Clasico à fort enjeu le 24 octobre.
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