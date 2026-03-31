Ainsi, l'entraîneur des Three Lions, Thomas Tuchel, devra se passer, pour le match amical de mardi soir contre le Japon (20 h 45), des quatre stars des Gunners que sont Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze, qui ont tous soit quitté prématurément le camp de sélection pour retourner à Londres, soit renoncé à faire le déplacement.
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« Si j'étais Harry Kane, j'aborderais le sujet » : un ancien international adresse une demande claire au buteur du FC Bayern
Étant donné que les joueurs d'Arsenal Martin Zubimendi (Espagne), Piero Hincapie (Équateur), William Saliba (France), Gabriel (Brésil), Martin Ödegaard (Norvège), Jurrien Timber (Pays-Bas) et Leandro Trossard (Belgique) ne sont pas disponibles pour leurs équipes nationales respectives pour diverses raisons, Agbonlahor soupçonne qu'il y a une stratégie derrière tout cela.
Certes, il peut comprendre que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, souhaite que tous ses joueurs soient en pleine forme et prêts à jouer pour la fin de saison. Cependant, cela se fait au détriment des équipes nationales, qui se retrouveraient alors elles-mêmes en difficulté à l'approche de la Coupe du monde.
« Je trouve tout simplement pas bien que des joueurs renoncent aux matchs internationaux. C'est un honneur de jouer pour son pays. Pour moi, ça ne colle tout simplement pas », s'est plaint Agbonlahor sur talkSPORT, s'adressant directement au capitaine de l'Angleterre, Kane : « Si j'étais Harry Kane, j'aborderais le sujet et je dirais : "Allez les gars, ne retombons pas dans la situation d'il y a quatre ou cinq ans, quand les joueurs se désistaient sans arrêt." »
Dans les cas extrêmes, on pourrait même envisager des sanctions sévères pour les joueurs qui refuseraient délibérément de disputer des matchs internationaux. « Tu rates le prochain match de Premier League si tu renonces à un match international. Je te le dis : les joueurs cesseront de se désister », a déclaré Agbonlahor.
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Tuchel confirme les blessures de Saka et Rice
Du moins en ce qui concerne Rice et Saka, Tuchel avait expliqué lors d'une conférence de presse qu'ils souffraient tous deux d'une légère blessure et qu'ils n'étaient donc pas aptes à jouer. « Ils ont passé un examen médical et voulaient absolument jouer, juste pour clarifier les choses », a souligné l'Allemand. « Ils voulaient absolument être de la partie. Mais cela n'avait tout simplement aucun sens de prendre ce risque. »
Une participation aurait peut-être été possible plus tard dans l'année, mais comme Arsenal est encore en lice sur trois fronts, le risque aurait été trop élevé : « Peut-être que si cela avait été le dernier match de la saison, nous les aurions gardés et aurions tout tenté. Mais à ce stade de la saison, cela n'avait tout simplement aucun sens. Le risque que cela s'aggrave était tout simplement beaucoup trop grand », a déclaré Tuchel.