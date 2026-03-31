« Si j'étais Harry Kane, j'aborderais le sujet » : un ancien international adresse une demande claire au buteur du FC Bayern

Étant donné que les joueurs d'Arsenal Martin Zubimendi (Espagne), Piero Hincapie (Équateur), William Saliba (France), Gabriel (Brésil), Martin Ödegaard (Norvège), Jurrien Timber (Pays-Bas) et Leandro Trossard (Belgique) ne sont pas disponibles pour leurs équipes nationales respectives pour diverses raisons, Agbonlahor soupçonne qu'il y a une stratégie derrière tout cela.

Certes, il peut comprendre que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, souhaite que tous ses joueurs soient en pleine forme et prêts à jouer pour la fin de saison. Cependant, cela se fait au détriment des équipes nationales, qui se retrouveraient alors elles-mêmes en difficulté à l'approche de la Coupe du monde.

« Je trouve tout simplement pas bien que des joueurs renoncent aux matchs internationaux. C'est un honneur de jouer pour son pays. Pour moi, ça ne colle tout simplement pas », s'est plaint Agbonlahor sur talkSPORT, s'adressant directement au capitaine de l'Angleterre, Kane : « Si j'étais Harry Kane, j'aborderais le sujet et je dirais : "Allez les gars, ne retombons pas dans la situation d'il y a quatre ou cinq ans, quand les joueurs se désistaient sans arrêt." »

Dans les cas extrêmes, on pourrait même envisager des sanctions sévères pour les joueurs qui refuseraient délibérément de disputer des matchs internationaux. « Tu rates le prochain match de Premier League si tu renonces à un match international. Je te le dis : les joueurs cesseront de se désister », a déclaré Agbonlahor.