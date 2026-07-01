Yamal a affiché son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés d’Alvarez au FC Barcelone. Interrogé par « El Larguero » depuis le camp d’entraînement de la sélection espagnole, l’ailier a assuré que l’attaquant de l’Atlético de Madrid serait accueilli à bras ouverts par le vestiaire blaugrana s’il venait à rejoindre la Catalogne cet été.

« Pour l’instant, je n’y pense pas beaucoup, mais je l’espère, car c’est un excellent joueur », a déclaré Yamal lorsqu’on l’a interrogé sur ce transfert potentiel. « S’il vient, nous l’accueillerons à bras ouverts. Il rejoindrait le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde et la meilleure ville du monde, à mon avis. Donc, si j’étais lui, je le ferais. S’il veut venir, nous l’attendons, qu’il n’hésite pas. »



