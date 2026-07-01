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« Si j'étais à sa place, je le ferais ! » - Lamine Yamal encourage Julian Alvarez, qu'il présente comme un « grand joueur », à finaliser son transfert de l'Atlético Madrid au FC Barcelone
Yamal tente de convaincre Alvarez.
Yamal a affiché son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés d’Alvarez au FC Barcelone. Interrogé par « El Larguero » depuis le camp d’entraînement de la sélection espagnole, l’ailier a assuré que l’attaquant de l’Atlético de Madrid serait accueilli à bras ouverts par le vestiaire blaugrana s’il venait à rejoindre la Catalogne cet été.
« Pour l’instant, je n’y pense pas beaucoup, mais je l’espère, car c’est un excellent joueur », a déclaré Yamal lorsqu’on l’a interrogé sur ce transfert potentiel. « S’il vient, nous l’accueillerons à bras ouverts. Il rejoindrait le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde et la meilleure ville du monde, à mon avis. Donc, si j’étais lui, je le ferais. S’il veut venir, nous l’attendons, qu’il n’hésite pas. »
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Simeone prêt à autoriser un départ
L’intérêt pour l’international argentin survient alors que la tension est à son comble dans la capitale espagnole. Selon plusieurs sources, Diego Simeone aurait atteint ses limites avec l’attaquant après ses tentatives publiques de forcer un transfert vers un rival de Liga. L’entraîneur de l’Atlético, connu pour exiger un engagement sans faille, semble prêt à laisser partir le vainqueur de la Coupe du monde pour préserver l’unité du vestiaire.
Alvarez a déjà fait part de son intention de quitter le Metropolitano après deux saisons sous les ordres de Simeone. Malgré son efficacité sur le terrain, l’attaquant cherche un nouveau défi où il pourra être le protagoniste incontesté de l’attaque, un rôle que Barcelone se tient prêt à lui offrir alors que le club planifie l’avenir à long terme de son secteur offensif.
L’avis unanime au sein du vestiaire du Camp Nou
Yamal n'est pas le seul poids lourd du FC Barcelone à s'être exprimé sur l'arrivée potentielle de l'ancien joueur de Manchester City. Le maestro du milieu de terrain, Pedri, a ouvertement admis, au sujet de ce transfert potentiel, qu'il « souhaite voir les meilleurs joueurs rejoindre le club », tout en soulignant que de nombreux obstacles financiers subsistent avant qu'un accord puisse être conclu.
Le club catalan préparerait une offre colossale pour s’attacher les services de sa cible numéro un, perçue comme le successeur idéal de Robert Lewandowski. Reste que la direction doit encore résoudre une équation financière complexe pour satisfaire les exigences de l’Atlético, qui réclame notamment une prime importante en raison de la vente à un concurrent direct dans la course au titre de Liga.
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Match nul dans la capitale
Si les intentions du joueur sont claires, l’Atlético est prêt à se montrer intransigeant. La direction du club préférerait de loin céder son joueur vedette à un club étranger plutôt que de renforcer un rival, et elle a mis en avant une clause libératoire très élevée pour protéger ses intérêts. Trouver un terrain d’entente constituera le plus grand défi pour Joan Laporta et Deco cet été.
Pour l’instant, ce feuilleton s’annonce comme l’un des temps forts du mercato post-Coupe du monde. Alors que Yamal et plusieurs coéquipiers lui déroulent publiquement le tapis rouge, la direction du FC Barcelone est sous pression : elle doit trouver les fonds nécessaires pour attirer au Camp Nou l’un des attaquants les plus convoités de la planète et mettre fin à son séjour madrilène.