« Si Isak vaut 150 millions, Harry en vaut 250 » : Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern Munich, en remet encore une fois au FC Liverpool

Le manager de longue date du FCB est d'autant plus satisfait du style de jeu actuel de son club en général, et de celui d'Harry Kane en particulier : « C'est sous la houlette de Vincent Kompany qu'il a découvert cet aspect de la course. Il est présent dans sa propre surface de réparation à chaque situation de coup de pied arrêté. Et ces passes ! Il envoie des passes de 70 mètres à Olise sans même s'élancer, c'est incroyable. »

Les discussions sur l’avenir du buteur au-delà de l’expiration de son contrat à l’été 2027 sont encore à venir, mais le Bayern reste serein. Après tout, Kane « n’a pas fait usage de sa clause libératoire, ce qui signifie déjà qu’il est sous contrat ici jusqu’à l’été 2027 », s’est réjoui Hoeneß.

Le contrat de Kane comportait une clause de départ qui aurait permis à la star de l'attaque de quitter le FCB à l'été 2026 pour un transfert estimé entre 60 et 70 millions d'euros – mais il aurait dû l'activer au plus tard en février, ce que Kane n'a pas fait.

« D’après ce que j’entends et ce que je ressens », a déclaré Hoeneß, « lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. » Mais le président d’honneur a immédiatement ajouté une mise en garde : « Mais on ne sait jamais, si un Saoudien débarque et met beaucoup d’argent sur la table… Mais il se sent tellement bien ici ! »

Le facteur bien-être est une condition importante pour Kane, qui est très attaché à sa famille, raison pour laquelle il avait souligné à plusieurs reprises par le passé qu’il était favorable à une prolongation à Munich.

Si l'on en croit Hoeneß, les performances de Kane ne devraient pas changer dans un avenir proche, car la superstar pourrait « jouer à ce niveau pendant encore au moins trois ou quatre ans », car « c'est un professionnel parfait qui prend soin de son corps. Il est toujours en rééducation, chez les kinésithérapeutes. »