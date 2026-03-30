Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern Munich, a fait l'éloge de Harry Kane, l'attaquant vedette du FCB, et en a profité pour lancer une nouvelle pique au FC Liverpool, champion d'Angleterre.
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« Si Isak vaut 150 millions, Harry en vaut 250 » : Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern Munich, en remet encore une fois au FC Liverpool
Dans une interview accordée au magazine « kicker », le patron du Bayern a lancé : « Alexander Isak, de Liverpool, a coûté 150 millions d'euros. S'il vaut 150 millions, Harry en vaut 250. »
Les Reds ont recruté Isak l'été dernier pour un montant de 145 millions d'euros auprès de leur rival de Premier League, Newcastle United. Cependant, le Suédois n'a pas répondu aux attentes élevées. Il a souvent été blessé et n'a marqué que trois buts en 16 matches officiels jusqu'à présent. Actuellement, Isak est indisponible en raison d'une fracture du péroné.
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Uli Hoeneß se moque à plusieurs reprises du FC Liverpool
Ce n'est pas la première fois que Hoeneß se moque du champion d'Angleterre, Liverpool, et de sa campagne de recrutement effrénée qui a coûté près de 500 millions d'euros l'été dernier. Ainsi, la semaine dernière, lors du festival d'IA « data:unplugged » à Münster, il a notamment déclaré, à propos de l'intérêt supposé des Reds pour la star du Bayern Michael Olise : « Liverpool a déjà dépensé 500 millions d'euros cette année et réalise une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine. »
Fin novembre, il avait lancé une pique en déclarant que Liverpool n’avait plus que des « superstars » et des « chefs », mais plus aucun « travailleur ». À propos de Florian Wirtz, qui avait opposé un refus à Hoeneß et au Bayern pour un transfert à Anfield Road, il a déclaré d’un ton moqueur : « Je l’ai déjà dit : ils auront bientôt besoin de cinq ballons pour jouer, car les stars veulent tous le garder pour eux. Pauvre Florian Wirtz, il n’arrive tout simplement pas à avoir le ballon, car Salah, Szoboszlai et tous les autres ne veulent jouer que pour eux-mêmes. »
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Hoeneß espère que Kane prolongera son contrat : « Il s'y sent tellement bien »
Le manager de longue date du FCB est d'autant plus satisfait du style de jeu actuel de son club en général, et de celui d'Harry Kane en particulier : « C'est sous la houlette de Vincent Kompany qu'il a découvert cet aspect de la course. Il est présent dans sa propre surface de réparation à chaque situation de coup de pied arrêté. Et ces passes ! Il envoie des passes de 70 mètres à Olise sans même s'élancer, c'est incroyable. »
Les discussions sur l’avenir du buteur au-delà de l’expiration de son contrat à l’été 2027 sont encore à venir, mais le Bayern reste serein. Après tout, Kane « n’a pas fait usage de sa clause libératoire, ce qui signifie déjà qu’il est sous contrat ici jusqu’à l’été 2027 », s’est réjoui Hoeneß.
Le contrat de Kane comportait une clause de départ qui aurait permis à la star de l'attaque de quitter le FCB à l'été 2026 pour un transfert estimé entre 60 et 70 millions d'euros – mais il aurait dû l'activer au plus tard en février, ce que Kane n'a pas fait.
« D’après ce que j’entends et ce que je ressens », a déclaré Hoeneß, « lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. » Mais le président d’honneur a immédiatement ajouté une mise en garde : « Mais on ne sait jamais, si un Saoudien débarque et met beaucoup d’argent sur la table… Mais il se sent tellement bien ici ! »
Le facteur bien-être est une condition importante pour Kane, qui est très attaché à sa famille, raison pour laquelle il avait souligné à plusieurs reprises par le passé qu’il était favorable à une prolongation à Munich.
Si l'on en croit Hoeneß, les performances de Kane ne devraient pas changer dans un avenir proche, car la superstar pourrait « jouer à ce niveau pendant encore au moins trois ou quatre ans », car « c'est un professionnel parfait qui prend soin de son corps. Il est toujours en rééducation, chez les kinésithérapeutes. »
Les transferts records du FC Bayern
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Harry Kane Attaquant Tottenham Hotspur 2023 95 millions d'euros Lucas Hernandez Défense Atlético Madrid 2019 80 millions d'euros Luis Diaz Attaque FC Liverpool 2025 70 millions d'euros Matthijs de Ligt Défense Juventus 2022 67 millions d'euros Michael Olise Attaque Crystal Palace 2024 53 millions d'euros