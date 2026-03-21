« Si Diego Maradona est Dieu, Scott McTominay est Jésus ! » - Le fils de la légende argentine salue le héros écossais comme le deuxième meilleur joueur de l'histoire de Naples

Conte a affirmé que McTominay était devenu un joueur plus complet en Italie après avoir quitté Manchester United. L'Italien a déclaré : « Il se sent plus complet et plus expérimenté, et il arrive à un tournant décisif de sa carrière où il doit choisir la direction à prendre. Il n'a jamais eu de rôle de premier plan à Man United, alors qu'ici, nous lui en avons confié un. Il a travaillé dur et c'est désormais un joueur complet. Toute l'équipe a bénéficié de ses progrès. »

McTominay a également révélé comment il s'était amélioré en jouant en Serie A. Il a expliqué : « À Naples, j'ai progressé tant sur le plan tactique que physique. Tactiquement, l'Italie est différente de la Premier League. J'ai dû m'adapter et apprendre très rapidement comment jouer, quels mouvements effectuer, comment me démarquer, comment devenir un danger dans la surface adverse et aussi comment défendre. Une belle courbe d'apprentissage et j'ai apprécié chaque minute. »