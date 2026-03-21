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« Si Diego Maradona est Dieu, Scott McTominay est Jésus ! » - Le fils de la légende argentine salue le héros écossais comme le deuxième meilleur joueur de l'histoire de Naples
McTominay reste le héros de Naples
McTominay continue de briller à Naples après une incroyable première saison qui a permis au club de remporter une nouvelle fois le titre de champion d'Italie. L'international écossais compte déjà 11 buts cette saison toutes compétitions confondues et a inscrit le but de la victoire lors de la victoire 1-0 contre Cagliari vendredi. Cette victoire a redonné confiance à l'entraîneur Antonio Conte, qui croit à nouveau que son équipe peut terminer en tête du classement, puisqu'elle a réduit l'écart avec l'Inter, leader, à six points. Les Nerazzurri ont toutefois un match en moins que leurs rivaux pour le titre et peuvent à nouveau creuser l'écart dimanche contre la Fiorentina.
- AFP
Maradona Jr déclare : « McTominay, c'est Jésus »
Les performances impressionnantes de McTominay en Italie ont déjà suscité de nombreux éloges. Les supporters ont déjà manifesté leur affection pour l'ancienne star de Manchester United en lui consacrant un sanctuaire dans le centre historique de la ville. La légende du club, Diego Maradona, figure également sur des fresques murales à travers Naples, et le fils de la légende argentine s'est maintenant montré très élogieux à l'égard du milieu de terrain écossais. Il a déclaré à Televomero : « Après mon père, McTominay est le joueur le plus influent de l'histoire de Naples. À Naples, nous avions Dieu ; pour moi, McTominay est Jésus. C'est un joueur incontournable. »
McTominay « plus complet » à Naples
Conte a affirmé que McTominay était devenu un joueur plus complet en Italie après avoir quitté Manchester United. L'Italien a déclaré : « Il se sent plus complet et plus expérimenté, et il arrive à un tournant décisif de sa carrière où il doit choisir la direction à prendre. Il n'a jamais eu de rôle de premier plan à Man United, alors qu'ici, nous lui en avons confié un. Il a travaillé dur et c'est désormais un joueur complet. Toute l'équipe a bénéficié de ses progrès. »
McTominay a également révélé comment il s'était amélioré en jouant en Serie A. Il a expliqué : « À Naples, j'ai progressé tant sur le plan tactique que physique. Tactiquement, l'Italie est différente de la Premier League. J'ai dû m'adapter et apprendre très rapidement comment jouer, quels mouvements effectuer, comment me démarquer, comment devenir un danger dans la surface adverse et aussi comment défendre. Une belle courbe d'apprentissage et j'ai apprécié chaque minute. »
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McTominay va-t-il rester à Naples ?
Les performances de McTominay ont alimenté les rumeurs concernant un éventuel retour en Premier League. Cependant, le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, espère conserver cette star du milieu de terrain. Il a déclaré à DAZN avant la victoire contre Cagliari : « Scott a encore deux ans de contrat ; nous entretenons une relation extrêmement saine et transparente avec lui et ses représentants. Il a exprimé son désir de rester à Naples ; nous en discutons, mais nous ne sommes pas pressés – ce n’est pas le moment d’en faire un cirque médiatique. Il est très important pour nous ; nous le savons et nous apprécions sa valeur. »
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