Après s’être réinventé comme milieu polyvalent à Arsenal, Arteta pourrait demander à la star anglaise de revenir aux fondamentaux en finale de Ligue des champions : se concentrer sur le travail défensif où, selon nombreux supporters et experts, Rice excelle.
Les Gunners devraient passer de longues phases sans le ballon, et des joueurs comme Vitinha, Neves et Ruiz chercheront à imposer leur loi au milieu de terrain. Rice aura donc pour mission de les contenir : suivre leurs courses et surgir pour réaliser ces interventions décisives qui font de lui l’un des meilleurs numéro 6 du moment.
S’il possède l’endurance pour jouer plus haut sur le terrain, ses statistiques offensives modestes et son impact limité en transition suggèrent qu’il n’est pas encore le profil idéal pour un rôle de numéro 8. Se concentrer sur la protection de la défense devrait donc lui convenir, d’autant que l’entraîneur adverse reconnaît que c’est là qu’Arsenal excelle.
« Nous avons déjà affronté cette équipe d’Arsenal [en demi-finale la saison dernière], nous savons donc de quoi elle est capable », a déclaré Luis Enrique lors d’une récente conférence de presse. « Sans le ballon, c’est la meilleure équipe du monde, et avec, elle peut marquer beaucoup de buts. C’est une combinaison formidable pour eux.
Quand on analyse les statistiques d’Arsenal, on constate que Mikel Arteta est un leader sur le banc, qui a insufflé une mentalité de gagnant à son équipe. Elle progresse depuis plusieurs saisons ; elle aime avoir le ballon, mais elle est la meilleure en Europe sans lui. »