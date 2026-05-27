Samedi, Rice disputera le match le plus important de sa carrière en club à ce jour ; il pourrait bien ne jamais avoir à relever un défi aussi redoutable au milieu de terrain, puisqu’il va croiser le fer avec l’un des compartiments les plus équilibrés de la planète.

Vitinha, souvent présenté comme le métronome du PSG, dicte le tempo depuis le rond central et lance les offensives par ses déplacements intelligents et ses passes millimétrées. Il se montre aussi décisif dans le dernier tiers, avec un total de 17 buts et passes décisives en 2025-2026, et il peut faire tourner en bourrique n’importe quel adversaire lorsqu’il est en verve.

Dans l’ombre de son compatriote vénéré, João Neves se charge du sale boulot, mais sa vision et sa portée de passe le rendent dangereux depuis l’arrière, comme le prouvent sa magnifique passe décisive contre Liverpool en quarts et son incroyable tête face au Bayern Munich en demies.

Fabian Ruiz, enfin, est souvent le maillon méconnu et sous-estimé du trio parisien. Ses percées, son intelligence de jeu et sa créativité en font pourtant une présence aussi dynamique que décisive. Il avait marqué un but somptueux en demi-finale l’an passé contre Arsenal et avait été déterminant face au Bayern cette saison. Gêné par une blessure au genou, l’international espagnol sera pourtant apte samedi et constituera une menace de taille pour les ambitions des Gunners.

Warren Zaire-Emery devrait commencer sur le banc, mais son entrée en jeu, grâce à son jeu solide et précis, n’affaiblit en rien l’équipe.