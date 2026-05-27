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Rice silence doubters GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Si Declan Rice parvient à dominer les maestros du milieu de terrain du PSG en finale de la Ligue des champions, il fera taire définitivement les sceptiques de la star d’Arsenal

Opinion
Arsenal
D. Rice
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Arsenal

Demandez à de nombreux supporters inconditionnels d'Arsenal qui est, selon eux, le meilleur milieu de terrain du monde, et la réponse sera presque unanimement la même : Declan Rice. Certains ont même réclamé que l'Anglais remporte le Ballon d'Or après avoir mené les Gunners à leur premier titre de champion depuis 22 ans, ainsi qu'en finale de la Ligue des champions. Le reste du monde, cependant, reste moins convaincu.

Samedi, ce milieu de terrain de 27 ans aura l’occasion idéale de faire taire ses détracteurs lors du choc monumental face au Paris Saint-Germain, match phare de la campagne européenne.

Une victoire revêtirait pour lui une importance personnelle majeure, puisqu’il croisera à Budapest trois milieux de terrain que beaucoup placent encore au-dessus de lui. S’il parvient, d’une manière ou d’une autre, à s’imposer dans ce duel décisif, ses détracteurs auront bien du mal à contester son statut d’un des meilleurs – sinon le meilleur – au monde à son poste.

Pour y parvenir, il lui faudra sans doute se recentrer sur l’essentiel.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Un sacré défi

    Samedi, Rice disputera le match le plus important de sa carrière en club à ce jour ; un rendez-vous de premier plan qui pourrait bien être le défi le plus redoutable de sa jeune carrière au milieu de terrain. Il croisera en effet l’un des compartiments les plus équilibrés de la planète.

    Vitinha, souvent présenté comme le métronome du PSG, dicte le tempo depuis le rond central et lance les offensives par ses déplacements et ses passes mesurées. Il se montre aussi décisif dans le dernier tiers, avec 17 buts et passes décisives à son actif en 2025-2026, et il peut faire tourner en bourrique n’importe quel adversaire lorsqu’il est en verve.

    Dans l’ombre de son compatriote vénéré, João Neves effectue le sale boulot, mais sa vision et sa portée de passe le rendent dangereux en phase de construction : sa magnifique passe décisive contre Liverpool en quarts et son incroyable tête face au Bayern Munich en demies en attestent.

    Fabian Ruiz, enfin, est souvent présenté comme le maillon méconnu et sous-estimé du trio parisien. Ses percées, son intelligence de jeu et sa créativité en font pourtant une présence aussi discrète que décisive. Il avait d’ailleurs inscrit un but somptueux en demi-finale l’an passé contre Arsenal et avait répété l’exploit cette saison face au Bayern. Gêné par une blessure au genou, l’international espagnol sera pourtant apte samedi et constituera une menace de taille pour les ambitions des Gunners.

    Warren Zaire-Emery devrait commencer sur le banc, mais son entrée en jeu, grâce à son impact immédiat et son dynamisme, ne diminue en rien la qualité du collectif parisien.

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  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Faire amende honorable

    La douloureuse défaite en demi-finale l’an passé contre le PSG est encore vive dans la mémoire de Rice, en raison notamment de sa responsabilité dans la défaite 3-1 sur l’ensemble des deux matchs.

    D’entrée de jeu, à la 4e minute du match aller à l’Emirates, le milieu anglais s’est fait attirer par le ballon et les dribbles étincelants de Khvicha Kvaratskhelia, abandonnant Ousmane Dembélé seul à l’entrée de la surface.

    Comme prévu, le Géorgien a servi le futur Ballon d’Or d’une passe à ras de terre, et Dembélé a ouvert le score d’une frappe qui a effleuré le poteau, plaçant immédiatement Arsenal sous pression dans cette double confrontation. Un coup dur dont les Gunners, battus 1-0 à l’aller, ne se sont jamais vraiment remis.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    « Il faut savoir saisir sa chance »

    Rice estime que des leçons essentielles ont été tirées de cette double confrontation perdue en 2024-2025, alors qu'Arsenal compte bien aller deux étapes plus loin cette fois-ci, fort de son titre tant attendu en Premier League.

    Dans une interview accordée à l’UEFAavant la finale de cette année, il a déclaré : « Le PSG est une très bonne équipe. [Nous] les avons affrontés en deux manches l’année dernière. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, donc maintenant que j’y repense, que la meilleure équipe gagne.

    Qu’avons-nous retenu de notre élimination en demi-finale la saison passée ? Qu’il faut convertir ses occasions, car nous en avons eu beaucoup. La qualification n’était pas acquise, mais ces rendez-vous forgent l’expérience et préparent aux suivants. Nous serons prêts. »

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le maillon faible ?

    Mais Rice ne peut certainement pas y arriver seul : un combat à trois contre un serait déjà déséquilibré, mais face au majestueux trio de milieux du PSG, c’est une mission impossible. Il aura donc besoin de soutien, ce qui impose à Arteta de faire les bons choix dans sa composition ce soir-là.

    Martin Zubimendi avait entamé la saison en grande forme et semblait le partenaire idéal pour Rice, s’adaptant parfaitement aux rigueurs du football anglais après son transfert onéreux en provenance de la Real Sociedad, tout en se montrant décisif des deux côtés du terrain. Cependant, l’intensité de la Premier League a fini par se faire sentir.

    Au fil des matchs, sa condition physique s’est dégradée : il a dépassé pour la première fois la barre des 4 000 minutes, pointant au troisième rang des joueurs les plus utilisés derrière Rice et le gardien David Raya. Son influence offensive s’est estompée, ses touches de balle se sont raréfiées et il a parfois affiché des signes de fatigue ; son dernier but ou sa dernière passe décisive remonte à février.

    Si le Basque demeure un point d’appui défensif précieux, il sera intéressant de voir si Arteta lui préfère Myles Lewis-Skelly pour épauler Rice. Longtemps cantonné au rôle de joker lors de la saison 2025-2026, le jeune polyvalent de 19 ans a récemment vu son temps de jeu augmenter au milieu et à gauche de la défense, offrant en retour des performances solides. Bien plus frais que son coéquipier ibérique, le jeune Anglais pourrait donc être l’option idéale pour épauler Rice samedi.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Changement d’orientation

    Après s’être réinventé comme milieu polyvalent à Arsenal, Arteta pourrait demander à la star anglaise de revenir aux fondamentaux en finale de Ligue des champions : se consacrer au travail défensif où, selon nombreux supporters et experts, Rice excelle.

    Les Gunners devraient passer de longues phases sans le ballon, et des joueurs comme Vitinha, Neves et Ruiz chercheront à imposer leur loi au milieu de terrain. Rice aura donc pour mission de les contenir : suivre leurs courses, puis surgir pour réaliser ces interventions décisives qui font de lui l’un des meilleurs numéros 6 du moment.

    Si Rice possède l’endurance pour jouer plus haut sur le terrain, ses statistiques offensives modestes et son impact limité en phase d’attaque ouverte suggèrent qu’il n’est pas encore le profil idéal pour un rôle de numéro 8. Se concentrer sur la protection de la défense devrait donc lui convenir, d’autant que l’entraîneur adverse reconnaît que c’est là qu’Arsenal excelle.

    « Nous avons déjà affronté cette équipe d’Arsenal [en demi-finale la saison dernière], nous savons donc de quoi elle est capable », a déclaré Luis Enrique lors d’une récente conférence de presse. « Sans le ballon, c’est la meilleure équipe du monde, et avec le ballon, elle peut marquer beaucoup de buts. C’est une combinaison formidable pour eux.

    Quand on analyse les statistiques d’Arsenal, on constate que Mikel Arteta est un leader en tant qu’entraîneur, qui a insufflé une mentalité de gagnant à l’équipe. Ils progressent depuis plusieurs saisons ; ils aiment avoir le ballon, mais ils sont la meilleure équipe d’Europe sans lui. »

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    « Opportunité » Dans le jargon du football, ce terme désigne un moment favorable où une équipe peut prendre l’avantage, qu’il s’agisse d’une action offensive ou d’une transition rapide. Repérer et exploiter ces opportunités est crucial pour le succès d’une rencontre.

    À l’approche de la finale de samedi, Rice sait qu’il a une occasion en or non seulement de soulever le trophée le plus prestigieux du football européen, mais aussi de faire taire ses détracteurs et de s’imposer dans le débat sur le « meilleur milieu de terrain du monde ».

    S’il domine le tant attendu duel face à Vitinha, Neves et Ruiz – trois milieux de terrain de classe mondiale – peu de voix s’élèveront pour contester sa place parmi l’élite, voire au-dessus de tous les autres.

    Conscient de l’enjeu, il a confié à l’UEFA : « Il faut être au sommet de son art pour battre le PSG. Il faut avoir cette flamme dans le ventre dès le coup d’envoi, cette conviction que l’on va remporter cette finale. C’est la plus grande compétition du football. La finale de la Ligue des champions, il n’y a pas plus grand que ça. Quelle chance, quelle opportunité.

    C’est le dernier acte de la saison club, il faut donc conclure en beauté, tout donner, vider le réservoir une dernière fois pour soulever ce magnifique trophée avec ce club. »

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