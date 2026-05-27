Si Declan Rice parvient à dominer les maestros du milieu de terrain du PSG en finale de la Ligue des champions, il fera taire définitivement les sceptiques de la star d’Arsenal

Samedi, Rice disputera le match le plus important de sa carrière en club à ce jour ; un rendez-vous de premier plan qui pourrait bien être le défi le plus redoutable de sa jeune carrière au milieu de terrain. Il croisera en effet l’un des compartiments les plus équilibrés de la planète.

Vitinha, souvent présenté comme le métronome du PSG, dicte le tempo depuis le rond central et lance les offensives par ses déplacements et ses passes mesurées. Il se montre aussi décisif dans le dernier tiers, avec 17 buts et passes décisives à son actif en 2025-2026, et il peut faire tourner en bourrique n’importe quel adversaire lorsqu’il est en verve.

Dans l’ombre de son compatriote vénéré, João Neves effectue le sale boulot, mais sa vision et sa portée de passe le rendent dangereux en phase de construction : sa magnifique passe décisive contre Liverpool en quarts et son incroyable tête face au Bayern Munich en demies en attestent.

Fabian Ruiz, enfin, est souvent présenté comme le maillon méconnu et sous-estimé du trio parisien. Ses percées, son intelligence de jeu et sa créativité en font pourtant une présence aussi discrète que décisive. Il avait d’ailleurs inscrit un but somptueux en demi-finale l’an passé contre Arsenal et avait répété l’exploit cette saison face au Bayern. Gêné par une blessure au genou, l’international espagnol sera pourtant apte samedi et constituera une menace de taille pour les ambitions des Gunners.

Warren Zaire-Emery devrait commencer sur le banc, mais son entrée en jeu, grâce à son impact immédiat et son dynamisme, ne diminue en rien la qualité du collectif parisien.