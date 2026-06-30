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NagelsmannGetty Images
Filippo Cataldo

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« Si ce n'est pas ce que l'on souhaite, il faut me le dire » : Julian Nagelsmann exclut toute démission de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale après le désastre de la Coupe du monde

Coupe du monde
J. Nagelsmann
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
J. Klopp

Après l’élimination humiliante face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Julian Nagelsmann a exclu toute démission de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale allemande.

« Je suis prêt si c'est ce qu'on souhaite, et si ce n'est pas le cas, il faut me le dire », a déclaré Nagelsmann sur MagentaTV. « J'aimerais bien continuer. Mais dans le football, tout peut arriver. Si la DFB veut de moi, je me ferai un plaisir de préparer l'Euro et la Ligue des Nations. Sinon, il faudra me le dire. »

Sur la chaîne ZDF, il a ajouté : « Je ne suis pas du genre à prendre la fuite. »


  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Après son élimination aux tirs au but face à un Paraguay qui, dès la 60e minute, n’avait d’autre objectif que d’atteindre cette phase, l’Allemagne a manqué les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. 

    Lors de ce match de seizièmes de finale, la Mannschaft a fait preuve d’un manque quasi total des qualités jadis associées à la sélection allemande et a définitivement perdu son aura d’équipe de tournoi, ainsi que sa réputation de spécialiste des tirs au but.

    Pour la première fois de son histoire, la Nationalmannschaft a perdu une séance de tirs au but en Coupe du monde ; de surcroît, elle a manqué la moitié (!) de ses six tentatives, ce qui en dit long.


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  • Jürgen KloppGetty Images

    Julian Nagelsmann a également dû composer avec Jürgen Klopp, le « sélectionneur fantôme » de l'équipe nationale.

    Nagelsmann était déjà critiqué avant le début du tournoi. Au printemps, dans une interview remarquée accordée au magazine *kicker*, il avait en effet, pour ainsi dire, déjà figé son groupe et précisé le rôle de chaque joueur. Pendant la préparation, il a publiquement critiqué Deniz Undav, son meilleur buteur, avant de l’exclure avec ostentation du onze de départ, malgré les doublés de l’attaquant lors des deux premières sorties contre Curaçao et la Côte d’Ivoire. Sa gestion du retour de Manuel Neuer en sélection a aussi été pointée du doigt.

    Avant la victoire 7-1 contre Curaçao, un échange de plaisanteries entre le « sélectionneur fantôme » Jürgen Klopp et Thomas Müller sur MagentaTV (« Encore ! Encore ! ») a fait du bruit, et Klopp s’est ensuite excusé auprès de Nagelsmann.

    Lors de la défaite 1-2 contre l’Équateur lors du dernier match de groupe, Nagelsmann a suscité l’incompréhension en ne faisant pas jouer Oliver Baumann, alors que l’Allemagne était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que première de groupe. Ses remplacements, qui ne correspondaient absolument pas aux rôles préalablement définis pour les joueurs de l’effectif, ont également fait l’objet de critiques.

    Enfin, avant l’élimination face au Paraguay, le débat sur un éventuel retour de Joshua Kimmich au milieu de terrain avait fait surface ; le sélectionneur l’avait maintenu arrière droit tout en laissant la porte ouverte à une reconversion à son poste de prédilection.

    Ce débat est désormais clos.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Rudi Völler apporte son soutien à Nagelsmann, tandis que Klopp refuse de commenter la perspective de prendre le poste de sélectionneur national.

    Malgré les tensions qui ont émaillé la campagne catastrophique de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde, plusieurs joueurs, à l’image de Joshua Kimmich et Kai Havertz, ont publiquement apporté leur soutien à Nagelsmann, tout comme le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler.

    Kimmich, notamment, a été on ne peut plus clair : « Enfant, je regardais l’Allemagne à la télévision : il y avait toujours des demi-finales, des finales. Bien sûr, on veut offrir cela aussi aux enfants, aux gens et à la génération actuelle. Le fait est que nous n’avons pas pu offrir cela à tous ces gens chez eux. C’est vraiment, vraiment dommage, surtout à une époque où cela nous fait extrêmement du bien et où nous avons, en Allemagne, quelque chose dont nous pouvons être fiers. Malheureusement, ce n’est pas le cas de l’équipe nationale en ce moment, et nous en sommes tous responsables. Nous devons en assumer la responsabilité ; personne ne doit se dérober, mais nous devons assumer nos actes, car c’est nous, les joueurs qui étions sur le terrain, qui avons tout gâché. Ce n’était pas l’entraîneur, ni les médias, ni l’arbitre, ni même l’adversaire, mais c’était uniquement et exclusivement nous. »

    Par ailleurs, Völler a publiquement défendu le maintien de Nagelsmann à la tête de la Mannschaft. « On a dit que je le défendrais toujours. Mais il n’en a pas du tout besoin. Je le considère comme un entraîneur de haut niveau. Je pense qu’il est probablement encore la bonne personne pour ce poste. Mais je ne suis bien sûr pas le seul à la DFB. Je continue de penser qu’il est la bonne personne au bon endroit. Nous ferions bien de nous ressaisir et de nous réunir ensuite », a déclaré Völler.

    L’ancien international Mats Hummels a réclamé des mesures bien plus fermes : « Du côté des responsables », a déclaré le champion du monde 2014, « cela appelle des conséquences ». Le football est « un sport de compétition trop exigeant » pour que tout ne soit pas discuté – y compris un avenir sans Nagelsmann.

    Klopp sortirait-il de l’ombre pour prendre les commandes en cas d’échec ? « Je n’y ai pas encore réfléchi. […] Mais ce n’est absolument pas le moment d’en parler. J’ai un travail que j’aime beaucoup faire. D’après ce que j’ai entendu, ce n’est pas un travail à mi-temps. Il n’y a aucune raison de s’acharner. Julian a raison : l’équipe voulait, mais elle n’a pas pu dans certaines situations. »



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