Malgré les tensions qui ont émaillé la campagne catastrophique de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde, plusieurs joueurs, à l’image de Joshua Kimmich et Kai Havertz, ont publiquement apporté leur soutien à Nagelsmann, tout comme le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler.

Kimmich, notamment, a été on ne peut plus clair : « Enfant, je regardais l’Allemagne à la télévision : il y avait toujours des demi-finales, des finales. Bien sûr, on veut offrir cela aussi aux enfants, aux gens et à la génération actuelle. Le fait est que nous n’avons pas pu offrir cela à tous ces gens chez eux. C’est vraiment, vraiment dommage, surtout à une époque où cela nous fait extrêmement du bien et où nous avons, en Allemagne, quelque chose dont nous pouvons être fiers. Malheureusement, ce n’est pas le cas de l’équipe nationale en ce moment, et nous en sommes tous responsables. Nous devons en assumer la responsabilité ; personne ne doit se dérober, mais nous devons assumer nos actes, car c’est nous, les joueurs qui étions sur le terrain, qui avons tout gâché. Ce n’était pas l’entraîneur, ni les médias, ni l’arbitre, ni même l’adversaire, mais c’était uniquement et exclusivement nous. »

Par ailleurs, Völler a publiquement défendu le maintien de Nagelsmann à la tête de la Mannschaft. « On a dit que je le défendrais toujours. Mais il n’en a pas du tout besoin. Je le considère comme un entraîneur de haut niveau. Je pense qu’il est probablement encore la bonne personne pour ce poste. Mais je ne suis bien sûr pas le seul à la DFB. Je continue de penser qu’il est la bonne personne au bon endroit. Nous ferions bien de nous ressaisir et de nous réunir ensuite », a déclaré Völler.

L’ancien international Mats Hummels a réclamé des mesures bien plus fermes : « Du côté des responsables », a déclaré le champion du monde 2014, « cela appelle des conséquences ». Le football est « un sport de compétition trop exigeant » pour que tout ne soit pas discuté – y compris un avenir sans Nagelsmann.

Klopp sortirait-il de l’ombre pour prendre les commandes en cas d’échec ? « Je n’y ai pas encore réfléchi. […] Mais ce n’est absolument pas le moment d’en parler. J’ai un travail que j’aime beaucoup faire. D’après ce que j’ai entendu, ce n’est pas un travail à mi-temps. Il n’y a aucune raison de s’acharner. Julian a raison : l’équipe voulait, mais elle n’a pas pu dans certaines situations. »







