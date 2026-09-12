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« Si ça se reproduit, je la tirerai ! » - Le défenseur d'Arsenal Gabriel impatient d'avoir une nouvelle chance de penalty en finale de la Ligue des champions après le crève-cœur face au PSG
Gabriel a la rédemption en tête
Gabriel a insisté sur le fait qu’il était prêt à se présenter de nouveau face au but, malgré son cauchemar en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien a vu son penalty décisif s’envoler au-dessus de la barre transversale lors de la séance de tirs au but de la saison dernière, offrant aux Parisiens leur deuxième couronne européenne consécutive après qu’Eberechi Eze a lui aussi manqué son tir pour Arsenal.
Gabriel a déclaré à ESPN Brasil : « Je ne pouvais pas laisser un seul penalty manqué effacer tout ce que j’avais accompli pendant la saison, a déclaré Gabriel. Je remercie simplement Dieu pour l’opportunité d’avoir été là à ce moment-là ; cela fait partie du football. Je suis clairement impatient d’avoir une autre chance. Si cela se reproduit, je serai là, et si je dois tirer le penalty, je le tirerai. C’est tout. »
- AFP
Reconnaissance envers les fidèles d'Arsenal
La défense d’Arsenal a été le socle de son succès la saison dernière, n’encaissant que sept buts au cours d’un parcours européen éprouvant, et Gabriel sait parfaitement à qui l’équipe doit d’avoir tenu bon. Il a ajouté : « Je n’ai qu’à remercier les supporters. Depuis la finale, je n’ai reçu que beaucoup de soutien de leur part. Ils ont été incroyables, en envoyant des messages très positifs. Mais comme je l’ai dit, ça fait partie du football. Je suis là, et ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. »
La synergie entre l’équipe d’Arteta et le public du nord de Londres a atteint son paroxysme, portée par une campagne nationale historique. Si le trophée de la Ligue des champions s’est révélé hors de portée, Arsenal a enfin mis fin à 22 ans d’attente pour récupérer la couronne de Premier League et ressemble plus que jamais à un candidat au titre cette saison encore. Pour Gabriel, son statut de héros culte reste intact ; le lien entre le défenseur et les supporters est plus fort que jamais, malgré le scénario à très haute tension vécu en Europe.
Échapper à la controverse dans le derby londonien
Si son parcours européen s’est terminé dans les larmes, la saison nationale de Gabriel n’a pas non plus été dénuée de rebondissements. Le défenseur s’est récemment retrouvé au centre d’un débat houleux après une victoire contre Chelsea au cours de laquelle il a évité de peu l’expulsion. Les consultants sont restés perplexes en le voyant rester sur le terrain après une semelle dangereuse sur le gardien des Blues, Emiliano Martinez. Wayne Rooney s’est montré particulièrement vocal au sujet de l’incident, estimant que le Brésilien avait eu de la chance d’échapper à une sanction dans les premiers instants de ce derby londonien.
« On ne le voit pas vraiment au premier regard, mais ensuite, quand on voit le ralenti et qu’ils le passent au ralenti, a expliqué Rooney dans Match of the Day sur la BBC. Martinez a le ballon dans les mains et Gabriel lui met un coup de pied à la tête, il balance la jambe et va beaucoup trop haut. Il a énormément de chance de rester sur le terrain. »
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Dans la continuité du succès en Premier League
La machine Arsenal de Mikel Arteta débarque ce samedi au Stadium of Light, avec en jeu son début de saison parfait en Premier League face à un Sunderland accrocheur. L’Espagnol a été salué pour sa révolution culturelle dans le nord de Londres, une transformation portée par sa réflexion caractéristique « hors des sentiers battus ».
Arteta a récemment admis avoir orchestré un « chaos contrôlé » durant la pré-saison, sabotant intentionnellement les routines de l’équipe afin de mettre à l’épreuve la force mentale de son groupe. Jusqu’ici, ce pari porte ses fruits, Arsenal traversant les premières semaines avec un sang-froid nouveau et une sérénité implacable.
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