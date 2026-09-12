Gabriel a insisté sur le fait qu’il était prêt à se présenter de nouveau face au but, malgré son cauchemar en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien a vu son penalty décisif s’envoler au-dessus de la barre transversale lors de la séance de tirs au but de la saison dernière, offrant aux Parisiens leur deuxième couronne européenne consécutive après qu’Eberechi Eze a lui aussi manqué son tir pour Arsenal.

Gabriel a déclaré à ESPN Brasil : « Je ne pouvais pas laisser un seul penalty manqué effacer tout ce que j’avais accompli pendant la saison, a déclaré Gabriel. Je remercie simplement Dieu pour l’opportunité d’avoir été là à ce moment-là ; cela fait partie du football. Je suis clairement impatient d’avoir une autre chance. Si cela se reproduit, je serai là, et si je dois tirer le penalty, je le tirerai. C’est tout. »



