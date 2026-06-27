« Si ça ne change pas, ça ne tiendra pas longtemps » : Toni Kroos et Lukas Podolski pointent du doigt le gros problème de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde

« Il nous manque de la créativité dans le jeu. On n'arrive tout simplement pas à mettre en place notre jeu vers l'avant. Ça m'inquiète un peu », a expliqué Podolski dans l'émission « Kroos & Kroos – La Coupe du monde sous la loupe avec Felix et Toni Kroos » sur TikTok.

L’animateur Toni Kroos a abondé dans ce sens : « Nous avons besoin que Wirtz et Musiala soient au meilleur de leur forme, ce qui n’est pas le cas actuellement. Si cela ne change pas, ça ne tiendra pas longtemps », a-t-il averti.