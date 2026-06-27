Le Paraguay les attend en seizièmes de finale, mais un éventuel huitième les opposerait à la France, grande favorite. Les deux anciens internationaux Lukas Podolski et Toni Kroos tirent la sonnette d’alarme.
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« Si ça ne change pas, ça ne tiendra pas longtemps » : Toni Kroos et Lukas Podolski pointent du doigt le gros problème de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde
« Il nous manque de la créativité dans le jeu. On n'arrive tout simplement pas à mettre en place notre jeu vers l'avant. Ça m'inquiète un peu », a expliqué Podolski dans l'émission « Kroos & Kroos – La Coupe du monde sous la loupe avec Felix et Toni Kroos » sur TikTok.
L’animateur Toni Kroos a abondé dans ce sens : « Nous avons besoin que Wirtz et Musiala soient au meilleur de leur forme, ce qui n’est pas le cas actuellement. Si cela ne change pas, ça ne tiendra pas longtemps », a-t-il averti.
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Jamal Musiala fait face à de vives critiques
Remplacé par Julian Nagelsmann à la 73e minute, Wirtz a cédé sa place, tandis que Musiala, lui, est resté sur le terrain jusqu’au bout. Ce dernier a toutefois été sévèrement critiqué pour un jeu jugé « trop enfantin ». Les deux joueurs sont donc toujours en quête de leur meilleur niveau.
Toni Kroos a toutefois refusé de reprocher à l’équipe de Nagelsmann un manque de volonté ou de combativité face à ces Sud-Américains physiques : « Nous ne sommes tout simplement pas une équipe physique, a-t-il expliqué. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’ils ne donnent pas tout ce qu’ils ont. »