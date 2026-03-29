« Si ça doit arriver, que ça arrive maintenant » : l'équipe nationale américaine tire une leçon douloureuse après que Jeremy Doku a mis la défense à rude épreuve : les gagnants et les perdants de la défaite 5-2 face à la Belgique

ATLANTA -- Il n'est pas facile de trouver des points positifs dans une défaite 5-2, mais après la déroute subie samedi par l'équipe nationale masculine américaine face à la Belgique, le sélectionneur Mauricio Pochettino s'est tout de même efforcé d'en trouver.

Il y avait de quoi faire. La défense américaine a commis de nombreuses erreurs et a manqué d'intensité, tandis que la finition a fait défaut. Et dans les moments les plus décisifs, les États-Unis ne se sont pas contentés de ne rien faire : ils ont cédé le contrôle à la Belgique, qui les a punis à maintes reprises. Les leçons ne manqueront pas pour Pochettino et son staff, même si le temps presse pour les assimiler.

C'est là que Pochettino a abordé la nuance de la situation. Le score ne reflétait pas tout, a-t-il déclaré, et son homologue, le sélectionneur belge Rudi Garcia, était d'accord. Pendant une grande partie du match, l'équipe américaine a tenu tête à la Belgique. Le problème, c'est que, dans les moments où ce n'était pas le cas, la Belgique leur a fait payer cher, marquant un nombre total de buts qui serait préoccupant malgré les points positifs des Américains.

« C’est vrai que les statistiques en disent parfois un peu trop », a déclaré Pochettino, « et, oui, on peut les manipuler comme on veut, mais il est vrai que, quand on perd 5-2, on ne peut rien dire pour convaincre les gens qu’il y a eu des points positifs. Le fait est qu’il y a eu des points positifs que nous voyons maintenant dans le vestiaire, et à partir de là, nous pouvons construire. »

Il y a beaucoup de travail à faire. Après un automne prometteur, les faiblesses de l’équipe nationale américaine sont revenues en force samedi à Atlanta. Les joueurs ont été lents à fermer les espaces, ont manqué d’intensité et ont eu du mal à communiquer. Et dans les moments décisifs du match, ils se sont montrés trop naïfs. La Belgique – à l’instar des Pays-Bas qui avaient éliminé les États-Unis lors de la dernière Coupe du monde – a su « souffrir », comme l’a dit Matt Turner, en restant organisée et disciplinée quand il le fallait. Les États-Unis, en revanche, se sont effondrés dès que le match l’exigeait.

Serait-ce donc une bonne chose que cela se soit produit maintenant ? Peut-être. Ce n’est pas forcément un signe avant-coureur, car les défaites humiliantes essuyées en septembre lors du dernier cycle contre l’Arabie saoudite et le Japon n’avaient guère eu d’impact sur le parcours final en Coupe du monde. En fin de compte, ce n’est peut-être qu’un simple accroc. Cela pourrait être une leçon. Ou bien un avant-goût inquiétant. Au final, personne ne le saura vraiment avant cet été.

« Je pense qu’on peut arriver avec la fausse idée qu’on est tellement bons, tellement beaux, tellement bien habillés, qu’on est américains », a déclaré Pochettino. « C’est bien de ressentir ça si on veut remporter la Coupe du monde, si on veut sortir de la phase de groupes et si on veut battre le Paraguay. Si on veut battre ce genre d’adversaires, pensez-vous qu’ils ne vont pas se battre ? »

« C’est toujours mieux que ce genre de résultat arrive maintenant », a-t-il ajouté. « Bien sûr, je préfère un autre résultat, mais si cela doit arriver, autant que ce soit maintenant, car nous savons à quoi nous attendre lors des prochains matchs. »

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