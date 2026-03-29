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Ryan Tolmich

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« Si ça doit arriver, que ça arrive maintenant » : l'équipe nationale américaine tire une leçon douloureuse après que Jeremy Doku a mis la défense à rude épreuve : les gagnants et les perdants de la défaite 5-2 face à la Belgique

Winners & losers
Etats-Unis
Belgique
FEATURES
Etats-Unis vs Belgique
Matchs Amicaux
C. Pulisic
M. Turner
W. McKennie

Des erreurs défensives et un Jeremy Doku hors de forme ont mis à mal l'équipe nationale américaine lors d'une lourde défaite face à la Belgique, suscitant de nouvelles inquiétudes à l'approche de la Coupe du monde.

ATLANTA -- Il n'est pas facile de trouver des points positifs dans une défaite 5-2, mais après la déroute subie samedi par l'équipe nationale masculine américaine face à la Belgique, le sélectionneur Mauricio Pochettino s'est tout de même efforcé d'en trouver.

Il y avait de quoi faire. La défense américaine a commis de nombreuses erreurs et a manqué d'intensité, tandis que la finition a fait défaut. Et dans les moments les plus décisifs, les États-Unis ne se sont pas contentés de ne rien faire : ils ont cédé le contrôle à la Belgique, qui les a punis à maintes reprises. Les leçons ne manqueront pas pour Pochettino et son staff, même si le temps presse pour les assimiler.

C'est là que Pochettino a abordé la nuance de la situation. Le score ne reflétait pas tout, a-t-il déclaré, et son homologue, le sélectionneur belge Rudi Garcia, était d'accord. Pendant une grande partie du match, l'équipe américaine a tenu tête à la Belgique. Le problème, c'est que, dans les moments où ce n'était pas le cas, la Belgique leur a fait payer cher, marquant un nombre total de buts qui serait préoccupant malgré les points positifs des Américains. 

« C’est vrai que les statistiques en disent parfois un peu trop », a déclaré Pochettino, « et, oui, on peut les manipuler comme on veut, mais il est vrai que, quand on perd 5-2, on ne peut rien dire pour convaincre les gens qu’il y a eu des points positifs. Le fait est qu’il y a eu des points positifs que nous voyons maintenant dans le vestiaire, et à partir de là, nous pouvons construire. »

Il y a beaucoup de travail à faire. Après un automne prometteur, les faiblesses de l’équipe nationale américaine sont revenues en force samedi à Atlanta. Les joueurs ont été lents à fermer les espaces, ont manqué d’intensité et ont eu du mal à communiquer. Et dans les moments décisifs du match, ils se sont montrés trop naïfs. La Belgique – à l’instar des Pays-Bas qui avaient éliminé les États-Unis lors de la dernière Coupe du monde – a su « souffrir », comme l’a dit Matt Turner, en restant organisée et disciplinée quand il le fallait. Les États-Unis, en revanche, se sont effondrés dès que le match l’exigeait.

Serait-ce donc une bonne chose que cela se soit produit maintenant ? Peut-être. Ce n’est pas forcément un signe avant-coureur, car les défaites humiliantes essuyées en septembre lors du dernier cycle contre l’Arabie saoudite et le Japon n’avaient guère eu d’impact sur le parcours final en Coupe du monde. En fin de compte, ce n’est peut-être qu’un simple accroc. Cela pourrait être une leçon. Ou bien un avant-goût inquiétant. Au final, personne ne le saura vraiment avant cet été.

« Je pense qu’on peut arriver avec la fausse idée qu’on est tellement bons, tellement beaux, tellement bien habillés, qu’on est américains », a déclaré Pochettino. « C’est bien de ressentir ça si on veut remporter la Coupe du monde, si on veut sortir de la phase de groupes et si on veut battre le Paraguay. Si on veut battre ce genre d’adversaires, pensez-vous qu’ils ne vont pas se battre ? »

« C’est toujours mieux que ce genre de résultat arrive maintenant », a-t-il ajouté. « Bien sûr, je préfère un autre résultat, mais si cela doit arriver, autant que ce soit maintenant, car nous savons à quoi nous attendre lors des prochains matchs. »

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  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP

    PERDANT : La défense de l'équipe nationale masculine américaine

    Il n'y a personne en particulier à blâmer. C'est un échec collectif, car il a fallu un effort de toute l'équipe pour s'effondrer comme l'a fait l'équipe nationale américaine.

    « Nous avons un peu baissé en intensité », a déclaré Pochettino après le match. « Dans d’autres actions, nous étions supérieurs, mais nous n’avons pas été assez agressifs, comme lors du premier but. Sur cette action, je pense que nous avions 10 joueurs dans la surface, mais nous n’avons pas été assez agressifs. Nous devons maintenir cette énergie tout au long du match. Je pense que c’est là le défi. Ce défi est une bonne prise de conscience pour nous, car c’est maintenant le moment de vivre ce genre de situation. »

    Comme le souligne Pochettino, l’avalanche de buts de la Belgique est en grande partie le résultat d’erreurs collectives. Hormis le penalty, que Pochettino a d’emblée qualifié de douteux, tous les autres buts belges ont été marqués à la suite d’une défaillance collective. Les joueurs ont été mal orientés, les défenseurs de soutien n’ont pas mis la pression et les tireurs ont eu trop d’espace pour s’exprimer. Ce n’est pas un échec individuel, mais plutôt un échec collectif.

    La situation aurait-elle été différente si le défenseur central vedette Chris Richards avait été en bonne santé ? Peut-être, mais encore une fois, ce n’était pas l’échec d’un seul homme. La défense, le milieu de terrain et l’attaque de l’équipe nationale américaine ont tous joué leur rôle à parts égales, et chaque secteur devra redoubler d’énergie et de communication s’il veut éviter un sort similaire face au Portugal.

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    VAINQUEUR : Jeremy Doku

    Il est tout simplement imparable. Inutile d’en dire plus. Parfois, une équipe se retrouve face à un ailier évalué entre 50 et 100 millions de dollars qui met tous vos défenseurs dans le mixeur.

    L'équipe nationale américaine en a fait l'expérience plus tôt cet automne face à Son Heung-Min, et elle l'a revécue samedi. À ce niveau, un seul ailier peut prendre le contrôle d'un match. C'est exactement ce qu'a fait Doku, en battant les défenseurs à volonté et en attirant tellement l'attention que le reste de l'attaque belge s'est ouvert autour de lui.

    « Il y a des joueurs comme Doku, qui peuvent vous mettre en difficulté de différentes manières », a déclaré Tim Weah, qui était le principal responsable de la défense face à la star de Manchester City. « Essayer d’envoyer plus de joueurs là-bas pour l’empêcher d’avoir la liberté de s’approcher de notre surface et de dribbler. Ce sont des petits détails que l’on peut ajuster à l’entraînement. Je pense que c’est la première fois que nous jouons contre un ailier aussi prolifique. »

    Lors de sa conférence de presse d'après-match, Pochettino a salué la manière dont Weah a géré Doku, soulignant plutôt le manque de soutien autour de lui. Le plan de jeu consistait à défendre Doku en bloc, mais trop souvent, la communication a fait défaut, lui permettant d'isoler un défenseur et de faire ce qu'il fait de mieux : dribbler. 

    C'est un rappel opportun de ce à quoi les États-Unis pourraient être confrontés cet été. C'est sur des joueurs comme lui que repose la Coupe du monde – et les États-Unis en verront beaucoup d'autres.

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    VAINQUEUR : Weston McKennie

    On aura l'impression que le but de McKennie remonte à une éternité. À ce moment-là, le match était complètement différent, et l'ambiance n'avait rien à voir avec celle qui a finalement régné au sein de l'équipe nationale américaine.

    Ce but était toutefois important, car il a confirmé ce que les États-Unis avaient besoin de voir : que le McKennie de la Juventus est bien présent.

    McKennie a été crucial pour la Juve cette saison, marquant des buts décisifs dans les moments les plus importants. C'est ce qu'il a fait samedi, en courant vers le deuxième poteau sans opposition et en concluant avec aisance. C'était un nouvel exemple de la dangerosité de McKennie sur les coups de pied arrêtés et de la rapidité avec laquelle il peut changer le cours d'un match en général

    Tout ce qui a suivi a fait passer ce moment pour insignifiant. L’attention se portera, à juste titre, sur les buts de la Belgique, et non sur l’ouverture du score de l’équipe américaine. Pourtant, s’il y a eu un point positif, c’est bien Weston McKennie – un rappel de l’importance qu’il aura alors que cette équipe s’appuiera davantage sur lui à l’approche de la Coupe du monde.

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    PERDANT : Christian Pulisic

    Si la forme de McKennie ne fait aucun doute, celle de Christian Pulisic, elle, en suscite des interrogations. Ces questions sont restées sans réponse samedi.

    Pulisic n'a pas manqué d'occasions face à la Belgique. Il a tenté trois tirs, mais tous sauf un ont manqué le cadre. Un autre jour, Pulisic en aurait marqué un, voire deux. Cela ne s'est pas produit cette fois-ci, et cela a eu des conséquences. Quelques instants après une occasion manquée par Pulisic, la Belgique a contre-attaqué pour marquer le but décisif.

    « Je pense que j’aurais pu faire mieux sur l’une de ces occasions », a-t-il déclaré. « C’est frustrant pour moi. J’ai traversé une période difficile, mais j’ai confiance en mon jeu et je me sens à l’aise pour créer des occasions. Je dois juste rester positif et continuer, mais je dois être plus décisif, c’est certain, dans ces moments-là, car si on rate ça, ils en profitent pour marquer et ça change le cours du match. »

    Il ne panique pas pour autant. À ce stade de sa carrière, Pulisic a connu tous les niveaux de forme, bonne ou mauvaise. Les choses finissent toujours par s'arranger, d'une manière ou d'une autre.

    « Je sais que je peux frapper un ballon du genou et qu’il peut finir au fond des filets », dit-il. « Les choses vont changer. Je ne vais pas paniquer maintenant. D’ici cet été, les choses vont changer. C’est tout ce que je peux faire : rester positif. »

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    VAINQUEURS : Patrick Agyemang et Ricardo Pepi

    Pochettino n'a cessé d'insister sur la nécessité d'un niveau d'intensité élevé. C'est exactement ce qu'ont apporté ses deux attaquants remplaçants.

    Alors que le temps s'écoulait, le duo s'est associé pour créer un dernier moment positif, permettant aux États-Unis de terminer le match sur une note relativement positive. Pepi a mis la pression et a récupéré le ballon, déviant une passe directement dans la course d'Agyemang. L'attaquant de Derby County n'a pas manqué l'occasion, expédiant le ballon au fond des filets pour réduire l'écart à bout portant.

    « Quand on vient de sortir du banc, on veut avoir un impact », a déclaré Pepi après le match. « Que ce soit en faisant une passe décisive ou en marquant un but, dans ma tête, je suis juste prêt à aider l'équipe. Faire une passe décisive ou marquer, c'est mon travail. »

    Pepi et Agyemang ont tous deux rempli leur mission samedi. Il sera intéressant de voir quelles occasions ils auront de réitérer leurs performances lors du match de mardi contre le Portugal.

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    PERDANT : Matt Turner

    Interrogé sur les buts après le match, Pochettino a déclaré qu’on ne pouvait pas en tenir Turner pour responsable. Il a raison. Turner aurait-il pu mieux faire sur l’un ou l’autre de ces buts ? Certainement, mais aucune erreur grossière ne s’est glissée parmi les cinq réalisations de la Belgique.

    Turner, cependant, connaît la réalité. Lors de ses deux dernières apparitions sous le maillot de l’équipe nationale américaine, il a dû aller chercher le ballon au fond des filets à neuf reprises. C’est un chiffre difficile à avaler, mais c’est la réalité, et Turner sait qu’il est difficile de l’ignorer.

    « Au final, le score est ce qu’il est », a déclaré Turner. « C’est frustrant parce que ça ne fait pas très bon effet quand on encaisse cinq buts. Je pense que ça signifie que, devant le but, des deux côtés, on peut faire mieux. »

    Quelle est la prochaine étape pour Turner ? Pour commencer, il n'a pas hésité à lever la main et à dire qu'il devait s'améliorer. Il espère avoir une autre chance, même si le temps presse à l'approche de la Coupe du monde.

    « Je vais toujours m'évaluer de manière très juste », a-t-il déclaré. « Je me suis déjà tenu devant vous à maintes reprises pour me critiquer, mais ce soir, j'ai eu l'impression d'avoir eu quelques bons moments. J'ai réussi à faire de beaux arrêts, mais j'aurais juste aimé pouvoir rattraper un ou deux de ces buts, car je ne pense pas que le score reflète l'équilibre ou le déroulement du match. »

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    PERDANT : Conflits de kits

    Ce n'est pas l'élément le plus marquant de ce match, mais il a tout de même eu une incidence sur le déroulement de la rencontre.

    Voici ce qui s'est passé : avant le match, les deux équipes ont soumis des photos de leurs tenues à l'arbitre pour validation. Puis, le jour du match, les deux tenues ont été inspectées à nouveau. Tout a été validé et les deux équipes ont joué avec les maillots prévus, mais quelques secondes seulement après le coup d'envoi, il est apparu clairement que les tenues posaient un problème. Les maillots étaient trop similaires, et la combinaison du short bleu de l'équipe américaine et des chaussettes bleues de la Belgique n'aidait pas non plus.

    Techniquement, l'une ou l'autre des équipes aurait pu changer de maillot en deuxième mi-temps. Malheureusement, ce n'était pas une option. Les tenues de rechange de la Belgique avaient déjà été expédiées à Chicago, où elle devait affronter le Mexique, ce qui signifiait que les deux équipes devaient simplement composer avec les maillots tels quels.