« Si ça avait été un coéquipier, je lui aurais mis mon poing dans la figure » : la visite désastreuse de Kevin Großkreutz au Brésil

Großkreutz a tout de même marqué un but à l'étranger, et ce plusieurs années auparavant. Le joueur de longue date du BVB et champion du monde 2014 avait autrefois marqué sur penalty au Brésil. Großkreutz participait alors à un match non officiel qui se dispute chaque année entre deux favelas de Belo Horizonte.

Großkreutz n'oubliera certainement pas ce voyage de fin d'année 2010. Mais cela tient moins à sa prestation sur une place de village au sol extrêmement boueux qu'à une histoire rocambolesque qui allait se dérouler quelques jours plus tard.

Großkreutz, qui s'est toujours bien entendu avec les joueurs étrangers malgré la barrière de la langue, a en effet rendu visite au Brésil à son coéquipier et légende du BVB, Dede, lors de ses vacances semestrielles dans son pays natal. Mais l'ancien arrière gauche savait déjà avant son départ que cela ne se passerait pas sans encombre.