C'est en raison de documents incomplets déposés par Galatasaray auprès de la FIFA que Kevin Großkreutz n'a pas pu jouer pendant plusieurs mois après son transfert du Borussia Dortmund à Istanbul à l'été 2015. Et lorsqu'il a enfin été autorisé à jouer, il a rejoint le VfB Stuttgart, sans avoir disputé la moindre minute pour ce club turc de longue tradition.
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« Si ça avait été un coéquipier, je lui aurais mis mon poing dans la figure » : la visite désastreuse de Kevin Großkreutz au Brésil
Großkreutz a tout de même marqué un but à l'étranger, et ce plusieurs années auparavant. Le joueur de longue date du BVB et champion du monde 2014 avait autrefois marqué sur penalty au Brésil. Großkreutz participait alors à un match non officiel qui se dispute chaque année entre deux favelas de Belo Horizonte.
Großkreutz n'oubliera certainement pas ce voyage de fin d'année 2010. Mais cela tient moins à sa prestation sur une place de village au sol extrêmement boueux qu'à une histoire rocambolesque qui allait se dérouler quelques jours plus tard.
Großkreutz, qui s'est toujours bien entendu avec les joueurs étrangers malgré la barrière de la langue, a en effet rendu visite au Brésil à son coéquipier et légende du BVB, Dede, lors de ses vacances semestrielles dans son pays natal. Mais l'ancien arrière gauche savait déjà avant son départ que cela ne se passerait pas sans encombre.
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À propos de Großkreutz : avertissement sévère de Zorc à Dede
Peu avant, les joueurs du Borussia, qui occupaient alors la tête du classement avec dix points d'avance après la phase aller sous la houlette de Jürgen Klopp, fêtaient Noël. C'est là que le directeur sportif Michael Zorc a pris Dede, son tout premier transfert, à part et lui a dit, en vue du déplacement à venir : « Avec Kevin, tu dois faire attention. » Zorc aurait été « vraiment sérieux », comme l'a récemment raconté Dede dans le podcast « Viertelstunde Fußball » de Großkreutz et du commentateur Cornelius Küpper.
Mais personne n’a abordé ce séjour avec beaucoup de prudence. « On a d’abord fait la fête quelques jours dans ma ville », a raconté Dede. Großkreutz, qui avait entrepris le voyage avec un copain, a quant à lui décrit la situation : « Chez Dede, on a aussi descendu quelques bières, pendant quatre jours. Je crois qu’on a bu sans arrêt. Je pense qu’il y avait toujours 150 personnes dans la maison. »
Dede a donc rapidement eu un premier aperçu de ce qui l’attendait. « Les premiers jours, j’ai vu Kevin – oh mon Dieu », a-t-il dit, prenant alors conscience de ce contre quoi Zorc l’avait prudemment mis en garde : « Je crois que je dois vraiment faire attention. J’ai toujours ressenti la pression de ne rien laisser passer. »
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Une erreur fatale sur la plage de Cabo Frio
Mais il s'est tout de même passé quelque chose : peu après avoir marqué son penalty, Großkreutz et son pote de Belo Horizonte se sont rendus à Cabo Frio, une grande ville de l'État de Rio de Janeiro, sans Dede. Ce dernier est resté quelques jours chez ses parents, mais il a envoyé deux amis pour les accompagner.
Großkreutz se souvenait que Dede l'avait mis en garde contre les rayons du soleil : « S'il te plaît, Kevin, mets de la crème. Peu importe le temps qu'il fait. » Une fois arrivés à l'hôtel, Großkreutz a proposé à son compagnon : « Allez, on va à la plage boire quelques bières. » Nous avons alors bu quelques bières. Peut-être une ou deux de trop, comme d'habitude.
Großkreutz n’avait certes pas oublié le conseil pressant de Dede, qui était absent, mais il ne l’avait pas jugé nécessaire – une erreur fatale, comme cela allait rapidement s’avérer. « À la plage, le temps était nuageux et je me suis dit : "Pourquoi est-ce qu'il met de la crème, lui qui est brésilien ? Incroyable, il fait nuageux !", a raconté Großkreutz. « Puis j'ai bu une autre bière et j'ai fait une petite sieste. J'étais allongé sur ma serviette et je me suis endormi. »
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« Je me suis réveillé et j'avais l'épaule complètement engourdie. »
Selon le milieu de terrain, ce qui devait être une petite sieste s'est transformé en deux heures. Le soleil avait brûlé la peau de Großkreutz. « Je me suis réveillé et mon épaule était en compote, complètement détruite. Tout sortait de là, c'était dégoûtant. Je ne peux même pas le décrire. Ce n'était plus un simple coup de soleil, c'était comme si quelqu'un t'avait versé de l'eau bouillante dessus », a déclaré Großkreutz.
Probablement à cause de son état d'ébriété, il a d'abord sous-estimé la gravité des brûlures et s'est dit : « Ça va bien se passer, je crois. J'ai encore bu quelques bières. » Le calvaire de Großkreutz aurait pu durer encore quatre jours, mais la peau purulente et les douleurs insupportables l'ont ramené à la raison.
Dede, qui ne se doutait de rien, a alors reçu un appel de ses amis. « Il est tout rouge », lui ont-ils dit. « Je me suis dit : un peu rouge, c’est normal. Mais ensuite, Kevin a pris le téléphone et m’a simplement dit : “Je ne me sens pas bien.” Ça a tout de suite déclenché une alarme chez moi, j’ai immédiatement entendu la voix de Zorc dans ma tête. »
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« Recette secrète » du Brésil : du vinaigre contre les coups de soleil
Dede est monté dans sa voiture et a filé chez Großkreutz. Quand il l'a vu, « j'étais sous le choc », a-t-il raconté. Une amie de Dede a finalement tenté de soulager la douleur à l'aide d'une méthode que Großkreutz qualifiait de « recette secrète » : le vinaigre était censé aider la peau brûlée à se régénérer. Mais, selon Großkreutz : « Ça brûlait tellement, même une heure après. Si ça avait été un collègue, je lui aurais mis mon poing dans la figure. J’ai réussi à tenir le coup toute la journée grâce à la bière, mais c’était quand même vraiment douloureux. Puis je me suis couché, mais ça n’allait pas. Je ne pouvais pas rester allongé et je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Mon épaule était fichue. »
Le lendemain matin, Großkreutz a essayé l’ibuprofène et a appelé le médecin de l’équipe de Dortmund, le Dr Markus Braun. « Il m’a dit : "C’est difficile." Je ne voulais pas non plus aller chez le médecin au Brésil. Alors j’ai dit à Dede : "Je crois que ça n’a plus de sens ici. Je dois rentrer chez moi." »
Peu après, Großkreutz était dans l’avion – torse nu. « J’ai pris l’avion du Brésil à Francfort torse nu. Et ici, c’était l’hiver. J'étais assis bien droit dans l'avion, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas dormir non plus. J'ai avalé des analgésiques, mais ils n'ont rien fait. Je me tenais torse nu à l'aéroport et je me sentais un peu bête », a-t-il déclaré.
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L'épaule de Großkreutz porte encore aujourd'hui des cicatrices
Großkreutz a atterri le 31 décembre vers 17 heures et s'est immédiatement fait conduire chez le Dr Braun. Ce dernier lui a fait des piqûres contre la douleur et lui a donné une crème pour son horrible coup de soleil. « Et puis j'ai fêté le Nouvel An », a raconté Großkreutz.
Cinq jours plus tard, le jeune homme alors âgé de 22 ans était sur le terrain pour la reprise de l'entraînement du BVB. « Qu'est-ce que tu as encore fait ? », lui aurait demandé Klopp. « Je me suis entraîné, certes, mais pendant la préparation, je pelais encore sur tout le corps. On pouvait décoller la peau partout. » Dede a révélé : « Au début, il n'avait pas le droit de se doucher dans les vestiaires pour que personne ne le voie. Kevin se douchait chez lui. »
Großkreutz, dont l’épaule brûlée a, selon ses propres dires, mis beaucoup de temps à guérir (« Ça a vraiment pris du temps, c’était dingue ») et qui porte encore aujourd’hui de petites cicatrices, n’a toutefois rien laissé paraître sur le plan sportif dans la foulée.
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« C'est ce coup de soleil qui nous a offert le titre »
Neuf jours seulement après son retour à l'entraînement, Großkreutz a inscrit ce qui sont sans doute ses deux buts les plus importants au cours de ses six années passées au BVB. Lors du match à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen, qui est d'ailleurs le prochain adversaire des Westphaliens, il s'est déchaîné peu après la pause : avec deux buts et une passe décisive entre la 49e et la 55e minute, Großkreutz a été le héros de la victoire 3-1, ouvrant ainsi la voie au Borussia vers son premier titre de champion de l'ère Klopp face à son plus proche poursuivant.
Les jeunes fougueux de Klopp ne se sont plus laissé prendre leur avance. Au final, ils ont terminé avec sept points d’avance sur Leverkusen et ont remporté un titre pour la première fois après une disette de neuf ans.
Ce fut le début de l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire du club de Dortmund. Ou, comme l'a dit Großkreutz, aujourd'hui âgé de 37 ans : « C'est le coup de soleil qui nous a offert le titre. »
Kevin Großkreutz : statistiques de performance pour le BVB
Période Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 2009-2015 236 27 37 21