Schmeichel a exprimé sa frustration après la validation par la VAR, au terme d’une vérification de cinq minutes, d’un coup franc en faveur d’Arsenal. Estimant que cette décision manquait de cohérence, le gardien a lancé : « Ce qui me met en colère, c’est qu’Arsenal ne serait jamais en tête du championnat si cela avait été sifflé comme un coup franc. Ils marquent beaucoup de buts en bloquant les joueurs, en les retenant, en faisant toutes sortes de choses. Et voilà qu’on attend cinq minutes, le temps que Darren England, l’officiel du VAR, revienne encore et encore sur les images… Ce délai jette un doute énorme sur la décision, au point qu’elle ne peut pas, selon lui, être un coup franc. C’est tout bonnement injuste. Je ne comprends pas pourquoi, soudain, on parle de coup franc, alors que ça n’est arrivé pour aucun autre club de la saison. C’est absurde. Cette décision est, à mes yeux, une erreur sous bien des angles. »