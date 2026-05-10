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« Si c’était un coup franc, Arsenal ne serait jamais en tête ! » Peter Schmeichel, visiblement furieux, a vivement critiqué les arbitres pour leur décision « totalement erronée » d’annuler le but égalisateur de West Ham en fin de match contre les Gunners
Schmeichel fulmine contre une décision cruciale du VAR
Lors de l’émission d’après-match sur Viaplay, Schmeichel n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’arbitrage, qui a finalement permis à Arsenal de s’imposer 1-0 au London Stadium. Si les Gunners restent dans la course au titre, cette victoire a été éclipsée par l’annulation controversée d’un but de Callum Wilson en fin de match. L’arbitre Chris Kavanagh et le responsable du VAR Darren England ont refusé la réalisation, estimant que Pablo avait commis une faute sur le gardien David Raya. Une décision qui a provoqué l’indignation de l’icône danoise, accusant au passage les leaders du championnat d’employer des tactiques physiques similaires sans être sanctionnés.
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Toute l'ampleur de la colère de cette icône danoise
Schmeichel a exprimé sa frustration après la validation par la VAR, au terme d’une vérification de cinq minutes, d’un coup franc en faveur d’Arsenal. Estimant que cette décision manquait de cohérence, le gardien a lancé : « Ce qui me met en colère, c’est qu’Arsenal ne serait jamais en tête du championnat si cela avait été sifflé comme un coup franc. Ils marquent beaucoup de buts en bloquant les joueurs, en les retenant, en faisant toutes sortes de choses. Et voilà qu’on attend cinq minutes, le temps que Darren England, l’officiel du VAR, revienne encore et encore sur les images… Ce délai jette un doute énorme sur la décision, au point qu’elle ne peut pas, selon lui, être un coup franc. C’est tout bonnement injuste. Je ne comprends pas pourquoi, soudain, on parle de coup franc, alors que ça n’est arrivé pour aucun autre club de la saison. C’est absurde. Cette décision est, à mes yeux, une erreur sous bien des angles. »
Les enjeux pour Arsenal et West Ham
Les enjeux de ce but refusé sont colossaux, tant en haut qu’en bas du classement. Grâce à cette victoire, Arsenal occupe provisoirement la tête de la Premier League avec 79 points en 36 matchs. Surtout, cette décision lui permet de conserver cinq points d’avance sur le champion en titre, Manchester City, qui totalise 74 points mais compte une rencontre en moins. À l’autre bout du spectre, West Ham subit un coup dur : les Hammers occupent la 18e place avec 36 points en 36 matchs. Ce point perdu pourrait s’avérer fatal et précipiter le club en Championship, alors qu’il lutte pour son maintien.
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Quelle sera la suite dans la course au titre ?
La course au titre entre désormais dans sa phase finale, prometteuse en suspense. Arsenal doit encore disputer deux matches : réception de Burnley à l’Emirates le 15 mai, puis déplacement à Crystal Palace le 24 mai. Dans le même temps, Manchester City accueille Crystal Palace mercredi, avant d’affronter Chelsea en finale de la FA Cup le 16 mai, et de conclure son championnat face à Bournemouth le 19 mai et Aston Villa le 24 mai.