Qui sera le numéro un de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada ? C'est sans doute la question qui fait le plus débat actuellement dans le monde du football allemand – et l'ancien international Stefan Effenberg aimerait bien qu'Oliver Baumann prenne désormais l'initiative dans ce duel supposé avec Manuel Neuer.
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« Si c’était Julian Nagelsmann, je l’appellerais moi-même ! » Un ancien international prodigue un conseil à Oliver Baumann concernant le poste de gardien de but
« J’aborde la préparation, puis la Coupe du monde, avec beaucoup d’assurance. Il m’a accordé sa confiance. Point final. » A déclaré le gardien du TSG Hoffenheim samedi après-midi sur Sky, après la défaite 0-4 face au Borussia Mönchengladbach.
Quelques heures plus tard, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a toutefois évité de s’engager clairement, déclarant sur ZDF-Sportstudio : « Je m’en tiens à ma position initiale, à savoir que je cherche d’abord à discuter avec les joueurs. C’est toujours le joueur qui est contacté en premier, ce qui n’a pas encore eu lieu. »
Plus tôt dans la journée, Sky avait indiqué que Neuer effectuerait son retour en sélection allemande après sa retraite internationale suivant l’Euro 2024 à domicile, un scénario sur lequel le gardien, Nagelsmann et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, auraient trouvé un accord.
« Il y a un jour J où la sélection aura lieu. Si je commence à anticiper et à annoncer des choses simplement parce que je me sens poussé et que l’Allemagne débat de certains sujets, alors je ne tiens pas compte de tout ce que je vois », a déclaré Nagelsmann, soulignant que « chaque joueur a le droit de recevoir cette information de ma part. Je ne me laisse pas influencer par la pression. » Le sélectionneur a également souligné qu’il avait « jusqu’à présent communiqué avec beaucoup de finesse avec les joueurs ».
Oliver Kahn fait confiance à Baumann pour occuper le poste de numéro un
Le flou persiste donc quant au poste de gardien de but de l'équipe nationale allemande, une situation que l'ancien gardien international Oliver Kahn et Effenberg jugent problématique dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1. « Si j’étais Oliver Baumann, je décrocherais mon téléphone et j’appellerais Julian Nagelsmann moi-même », a déclaré Effenberg, ajoutant qu’il « s’exprimerait ensuite publiquement en conséquence ».
Les performances retrouvées de Neuer et la prolongation de son contrat au Bayern Munich jusqu’en 2027 ont changé la donne, comme le souligne le journaliste Tobias Holtkamp : le capitaine de la Mannschaft serait à nouveau « disponible ». Une volte-face récente qui place Nagelsmann dans une position délicate.
« Où cela va-t-il nous mener ? », a rétorqué Kahn. « En fin de compte, c’est le sélectionneur national qui prend les décisions, et non le joueur. Et il a dit que nous irions à la Coupe du monde avec Oliver Baumann comme numéro un – c’est en tout cas ainsi que je l’ai compris. »
L’ancien gardien se prononce donc clairement en faveur de Baumann : « Il n’a rien à se reprocher. Il mérite d’être numéro un », conclut Kahn.
Nagelsmann annoncera le groupe retenu jeudi.
Nagelsmann annoncera jeudi sa liste de 26 joueurs au Campus de la DFB à Francfort-sur-le-Main. D’ici là, il passera « 62 coups de fil ». Il pourrait également attendre les résultats de l’IRM de Neuer. Le gardien munichois a été remplacé en seconde période lors de la victoire 5-1 contre le 1. FC Cologne en raison d’une douleur au mollet.
Retraité international depuis l’élimination en quarts de finale face à l’Espagne et ses 124 sélections, il aurait pris part à sa cinquième Coupe du monde, programmée aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet. Le portier du Bayern Munich a déjà été sacré champion du monde avec l’Allemagne en 2014 au Brésil, mais il a aussi connu deux éliminations prématurées, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar, dès le premier tour.