« J’aborde la préparation, puis la Coupe du monde, avec beaucoup d’assurance. Il m’a accordé sa confiance. Point final. » A déclaré le gardien du TSG Hoffenheim samedi après-midi sur Sky, après la défaite 0-4 face au Borussia Mönchengladbach.

Quelques heures plus tard, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a toutefois évité de s’engager clairement, déclarant sur ZDF-Sportstudio : « Je m’en tiens à ma position initiale, à savoir que je cherche d’abord à discuter avec les joueurs. C’est toujours le joueur qui est contacté en premier, ce qui n’a pas encore eu lieu. »

Plus tôt dans la journée, Sky avait indiqué que Neuer effectuerait son retour en sélection allemande après sa retraite internationale suivant l’Euro 2024 à domicile, un scénario sur lequel le gardien, Nagelsmann et le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, auraient trouvé un accord.

« Il y a un jour J où la sélection aura lieu. Si je commence à anticiper et à annoncer des choses simplement parce que je me sens poussé et que l’Allemagne débat de certains sujets, alors je ne tiens pas compte de tout ce que je vois », a déclaré Nagelsmann, soulignant que « chaque joueur a le droit de recevoir cette information de ma part. Je ne me laisse pas influencer par la pression. » Le sélectionneur a également souligné qu’il avait « jusqu’à présent communiqué avec beaucoup de finesse avec les joueurs ».