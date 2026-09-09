AFP
Traduit par
« Si c'est difficile, appelle Jose ! » - Mourinho envoie un message de défi après la victoire du Real Madrid contre l'Inter dans un thriller de Ligue des champions
Le Real Madrid punit des erreurs coûteuses
Le géant espagnol a décroché une victoire renversante 2-1 contre l’Inter pour son entrée en Ligue des champions, malgré un effectif sévèrement amoindri par les blessures et les suspensions de joueurs clés. Le Real Madrid s’est montré impitoyable en punissant deux erreurs défensives catastrophiques des visiteurs lors des 25 premières minutes, grâce à un but de Kylian Mbappe et une réalisation de Federico Valverde. Cette victoire cruciale est intervenue sans plusieurs cadres habituels de l’équipe première, comme Bernardo Silva, Eduardo Camavinga et Rodrygo.
- AFP
Le patron décrit un concours fou
Mourinho est revenu sur un spectacle d’un bout à l’autre du terrain, riche en occasions dangereuses échangées entre deux des cadors du football européen. S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, le technicien a déclaré : « J’ai aimé le résultat, trois points lors du match d’ouverture contre une très forte équipe, mais le match était spectaculaire pour tous ceux qui étaient à la maison, sauf pour moi ou Cristian Chivu.
« Ce match était fou. Cela aurait pu faire 5-0 pour nous, 5-5, 7-6, 5-6, un match avec tellement d’occasions. L’Inter est fort, c’était difficile avec notre milieu de terrain de les contenir en restant bas, pourtant nous aurions pu tuer le match à 3-0 avant la mi-temps. Nous avons eu une autre occasion avec Bellingham, l’Inter aussi aurait pu marquer plusieurs fois. C’est resté ouvert jusqu’au bout, juste un match de football complètement fou. »
Défendant Mbappe après que l’attaquant a reçu quelques sifflets de certaines parties du public à domicile, Mourinho a ajouté : « Mbappe a énormément travaillé, il a marqué un but important, il a eu deux ou trois occasions qu’il convertit habituellement, mais je ne suis pas inquiet, parce qu’il marquera toujours des buts. Il sera certainement encore meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, et il travaille vraiment très dur pour l’équipe, donc je ne pourrais pas être plus satisfait. »
L’entraîneur savoure les défis difficiles
Cette rencontre a aussi donné lieu à des retrouvailles chargées d’émotion avec l’ancien défenseur Chivu, figure clé du triplé remporté avec l’Inter en 2010, avant que Mourinho ne réaffirme pourquoi il a accepté ce retour sous haute pression à Madrid.
Évoquant sa rencontre au bord du terrain avec Chivu, il a déclaré : « Nous nous sommes pris dans les bras avant, dans les bras après, il sait ce que je ressens pour lui, je sais ce qu’il ressent pour moi. Pendant les 90 minutes, on oublie tout, mais maintenant, si nous avons l’occasion de nous revoir, nous parlerons. »
Interrogé sur les raisons pour lesquelles le président du club, Florentino Perez, a rapidement décidé de le faire revenir au Santiago Bernabeu, Mourinho a affirmé : « Parce que la situation était difficile. Si c’est facile, ce n’est pas pour moi. Si c’est difficile, vous appelez Jose. »
- ZUMA Press Wire
Les retrouvailles émouvantes avec la Roma approchent
Avant un déplacement chargé en émotion à Rome le 14 octobre, son premier retour au Stadio Olimpico depuis son limogeage, le Real Madrid devra négocier une série nationale exigeante contre le Rayo Vallecano, Elche et son rival de la ville, l’Atlético de Madrid, avant la trêve internationale. À leur retour, le Real Madrid recevra Villarreal le 11 octobre, quelques jours seulement avant de se rendre dans la capitale italienne. L’entraîneur portugais devra gérer avec soin la condition physique de son effectif au milieu de cette montée en émotion afin d’entretenir sa dynamique sur la scène nationale et continentale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles