Mourinho est revenu sur un spectacle d’un bout à l’autre du terrain, riche en occasions dangereuses échangées entre deux des cadors du football européen. S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, le technicien a déclaré : « J’ai aimé le résultat, trois points lors du match d’ouverture contre une très forte équipe, mais le match était spectaculaire pour tous ceux qui étaient à la maison, sauf pour moi ou Cristian Chivu.

« Ce match était fou. Cela aurait pu faire 5-0 pour nous, 5-5, 7-6, 5-6, un match avec tellement d’occasions. L’Inter est fort, c’était difficile avec notre milieu de terrain de les contenir en restant bas, pourtant nous aurions pu tuer le match à 3-0 avant la mi-temps. Nous avons eu une autre occasion avec Bellingham, l’Inter aussi aurait pu marquer plusieurs fois. C’est resté ouvert jusqu’au bout, juste un match de football complètement fou. »

Défendant Mbappe après que l’attaquant a reçu quelques sifflets de certaines parties du public à domicile, Mourinho a ajouté : « Mbappe a énormément travaillé, il a marqué un but important, il a eu deux ou trois occasions qu’il convertit habituellement, mais je ne suis pas inquiet, parce qu’il marquera toujours des buts. Il sera certainement encore meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, et il travaille vraiment très dur pour l’équipe, donc je ne pourrais pas être plus satisfait. »