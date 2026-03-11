Getty/GOAL
Traduit par
« Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis sidéré » - Igor Tudor critiqué pour avoir ignoré Antonin Kinsky après avoir remplacé le gardien de but lors d'un début de match catastrophique contre l'Atlético Madrid
Un pari risqué qui a mal tourné
Kinsky a vécu un véritable cauchemar lorsque les hôtes ont pris une avance confortable de trois buts en exactement 14 minutes et 59 secondes, le plus rapide qu'une équipe ait jamais concédé trois buts dans un match à élimination directe de la Ligue des champions, selon Opta. Déterminé à mettre fin à l'hémorragie, Tudor a pris la décision impitoyable de remplacer Kinsky après seulement 17 minutes. Le jeune gardien, qui avait commis deux erreurs très médiatisées, dont une passe en retrait ratée, a quitté le terrain et s'est dirigé directement vers le tunnel. La froideur de cette décision, Tudor n'ayant apparemment offert que peu de réconfort au jeune joueur bouleversé sur la touche, a suscité un débat sur les compétences du manager en matière de gestion des hommes dans un moment aussi délicat pour une carrière naissante.
- Getty Images Sport
Hart « stupéfait » par l'attitude « froide » de Tudor
L'ancien gardien de but de Manchester City, Joe Hart, qui a également joué brièvement pour les Spurs plus tard dans sa carrière, était furieux après avoir constaté la réaction « froide » du manager intérimaire de Tottenham suite au remplacement.
« Tout le stade est désolé pour lui. Il passe devant Tudor, qui ne lui accorde même pas un regard. Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis sidéré. Il reste là et fait comme si de rien n'était », s'est indigné Hart sur TNT Sports. « Je suis vraiment bouleversé pour ce garçon, absolument bouleversé. L'équipe de Tottenham est complètement désorganisée en ce moment. » L'ancien ailier de Liverpool et collègue commentateur de TNT, Steve McManaman, a ensuite ajouté : « On ne peut pas faire plus froid que ça. »
Tudor défend un changement « nécessaire »
Après la défaite 5-2, Tudor a tenté de justifier ce changement précoce en le présentant comme une mesure de protection : « J'entraîne depuis 15 ans et je n'ai jamais fait cela. Il fallait le faire pour préserver le joueur et l'équipe. C'était une situation incroyable. Avant le match, c'était le bon choix, compte tenu de la pression qui pesait sur Vicario. Tony [Kinsky] est un bon gardien. »
- Getty Images Sport
Le cauchemar madrilène aggrave la misère nationale
L'humiliation subie à Madrid laisse les Spurs avec la difficile tâche de reconstruire la confiance brisée de Kinsky, mais la crise s'étend bien au-delà de l'Europe. Des supporters furieux réclament désormais le licenciement de Tudor, l'entraîneur intérimaire n'ayant pas réussi à enrayer la chute alarmante du club. Tottenham occupe actuellement la 16e place de la Premier League, avec seulement un point d'avance sur la zone de relégation. Après avoir perdu ses quatre premiers matchs toutes compétitions confondues, le tacticien croate n'a généré aucun élan. Avec la menace très réelle d'une relégation en Championship et son pari désastreux en Ligue des champions, son bref mandat dans le nord de Londres semble toucher à sa fin.
Publicité