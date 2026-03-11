« Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis sidéré » - Igor Tudor critiqué pour avoir ignoré Antonin Kinsky après avoir remplacé le gardien de but lors d'un début de match catastrophique contre l'Atlético Madrid

L'ancien gardien de but de Manchester City, Joe Hart, qui a également joué brièvement pour les Spurs plus tard dans sa carrière, était furieux après avoir constaté la réaction « froide » du manager intérimaire de Tottenham suite au remplacement.

« Tout le stade est désolé pour lui. Il passe devant Tudor, qui ne lui accorde même pas un regard. Si c'est ça, la gestion des hommes, je suis sidéré. Il reste là et fait comme si de rien n'était », s'est indigné Hart sur TNT Sports. « Je suis vraiment bouleversé pour ce garçon, absolument bouleversé. L'équipe de Tottenham est complètement désorganisée en ce moment. » L'ancien ailier de Liverpool et collègue commentateur de TNT, Steve McManaman, a ensuite ajouté : « On ne peut pas faire plus froid que ça. »