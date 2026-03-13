Shevchenko : « Voir le Milan gagner me fait du bien, je crois au Scudetto. Leao ? Ce n'est pas un avant-centre, Modric m'a parlé des supporters »

Andriy Shevchenko, ancien attaquant du Milan, est revenu à Milan pour l'événement organisé par le World Legends Padel Tour, où il a également évoqué Luka Modric. En cette semaine décisive pour les Rossoneri, un grand champion comme l'Ukrainien a adressé d'importants mots d'encouragement aux microphones de Sky Sport. Au cours de la journée, l'Ukrainien s'est ensuite rendu à Milanello pour saluer les joueurs et le staff, y compris Massimiliano Allegri, lors d'une rencontre qui n'avait plus eu lieu depuis plusieurs années.

« VOIR LE MILAN GAGNER ME FAIT DU BIEN »

« Revenir à Milanello ? C'est magnifique, j'ai ressenti quelque chose au creux de l'estomac. Je n'étais pas venu ici depuis quatre ou cinq ans. C'était agréable de voir l'équipe et M. Allegri, je suis également allé voir le centre de formation. Je vois le Milan gagner et cela me fait du bien. »

« J’AI TROUVÉ ALLEGRI MOTIVÉ : IL FAUT MAINTENANT METTRE LA PRESSION SUR L’INTER »

« Allegri ? Je l’ai trouvé motivé, joyeux, positif, et ça me fait vraiment penser que le Milan peut y arriver, il est sur la bonne voie. L’équipe fonctionne bien, il faut essayer de mettre la pression sur l’Inter. »

« MODRIC EST UN LEADER : IL M'A DIT QUE LES SUPPORTERS DU MILAN SONT EXCEPTIONNELS »

« Modric ? C’est un grand joueur, il m’a toujours impressionné par son humilité. Il a un sacré caractère, c’est un leader. Je lui ai demandé comment il se sentait à Milan et s’il s’était bien adapté, il m’a répondu qu’il était content et que les supporters du Milan sont exceptionnels. Et c’est vrai. Se battre pour le Scudetto, pour la Ligue des champions, ça rend les supporters heureux et ça te donne une énergie incroyable. »

« LEAO JOUE HORS DE SON POSTE : IL SE DONNE À FOND ET A FAIT DE BELLES MATCHS »

« Une comparaison avec Leao ? Je pense que lui et moi avons des profils différents. Il a apporté une contribution importante depuis le début de la saison. Il a changé de poste, mais cela ne correspond pas à ses qualités. Il s’est toutefois montré très réceptif aux demandes de l’entraîneur et a livré de beaux matchs. Il a du mal, mais il se met à disposition ; il doit s’adapter à un poste qui n’est pas le sien. Il faudra du temps pour voir s’il est fait pour ça. Lui, comme d’autres, donne le maximum et s’en sort bien. »

« SITUATION DIFFICILE EN UKRAINE : NOUS ESPÉRONS NOUS QUALIFIER POUR LA COUPE DU MONDE POUR FAIRE PLAISIR AUX SUPPORTERS »

« La guerre en Ukraine ? La situation reste difficile. Cela fait quatre ans que la guerre dure. Il y a tant de conflits et tant de guerres dans ce monde, mais il ne faut pas oublier. L’hiver a été rude et beaucoup de gens ont souffert. Heureusement, le football aide les gens ; nous espérons nous qualifier pour la Coupe du monde, c’est notre objectif. Si l’équipe nous offre ce cadeau, ce sera un résultat formidable. »