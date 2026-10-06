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Shakira et Gerard Pique s’affrontent à nouveau ! La chanteuse assigne à nouveau son ex-compagnon en justice au sujet des voyages de vacances de leurs enfants
Nouvelle bataille judiciaire à Barcelone
Le feuilleton qui dure entre Pique et Shakira a pris un nouveau tournant dans les tribunaux de Catalogne. Le mardi 6 octobre 2026, les deux sont arrivés à la Cité de la justice de Barcelone pour une audience tenue strictement secrète par les deux équipes juridiques.
Si l’accord initial sur la garde conclu fin 2022 permettait à Shakira de s’installer aux États-Unis avec les enfants, les réalités pratiques de la distance transatlantique ont motivé cette nouvelle demande en justice. La chanteuse, qui s’est récemment installée à Madrid durant sa dernière tournée, est revenue dans son ancienne ville de résidence pour faire valoir que le calendrier actuel des visites impose une charge excessive aux mineurs. Selon des informations d’El Mundo, l’atmosphère était professionnelle mais tendue, les deux parties ayant assisté personnellement à la procédure au lieu de déléguer entièrement l’affaire à leurs avocats respectifs.
Le principal point de cette contestation juridique précise concerne l’organisation des déplacements des enfants pendant les vacances scolaires les plus courtes. Shakira demanderait au juge de revoir le « régime des visites » afin de s’assurer que les enfants n’aient pas à passer une part importante de leur temps libre à voyager entre Miami et Barcelone.
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Responsabilité partagée en matière de déplacements
Au cœur de l’argumentaire de Shakira se trouve la conviction que le coût physique des longs voyages ne doit pas reposer exclusivement sur les épaules de Milan et Sasha. Son équipe juridique a soumis une proposition selon laquelle la responsabilité de combler la distance entre l’Espagne et les États-Unis serait partagée de manière plus équitable entre les deux parents. Les représentants de la chanteuse ont publié un communiqué expliquant que « l’objectif est que l’effort des trajets entre Miami et Barcelone ne repose pas uniquement sur eux ».
Plus précisément, pour les vacances qui ne durent que quelques jours, Shakira demande que Pique soit celui qui se rende à Miami pour voir les enfants. Cela permettrait aux garçons de rester dans leur environnement habituel et d’éviter le décalage horaire ainsi que les perturbations liées à une traversée de l’Atlantique pour un court séjour.
Préserver la routine des enfants
La sensation mondiale de la musique a constamment maintenu que sa priorité était la stabilité et le bien-être de ses fils. Dans les documents soumis au tribunal, ses avocats ont souligné que les changements proposés permettraient aux enfants de « maintenir plus longtemps leur routine scolaire, sociale et familiale », en veillant à ce qu’ils ne soient pas constamment en déplacement.
Son équipe n’a pas tardé à écarter toute suggestion selon laquelle il s’agirait d’une manœuvre visant à éloigner l’ancien défenseur central de Manchester United et de Barcelone. Elle a clairement indiqué que la requête ne visait pas à « réduire le temps que les enfants passent avec leur père », mais plutôt à réorganiser la manière dont ce temps est aménagé afin de protéger la santé scolaire et émotionnelle des garçons.
- AFP
Shakira donne la priorité à la stabilité de ses enfants
Cette perspective est présentée comme une mesure de protection pour Milan et Sasha, qui ont dû s’adapter à un mode de vie radicalement différent depuis leur arrivée à Miami en avril 2023. Quitter Barcelone, où ils vivaient depuis leur naissance, a représenté un changement majeur que Shakira s’est efforcée de gérer avec soin.
En réduisant le nombre de vols de courte durée vers l’Espagne, elle estime que les enfants peuvent se sentir plus installés dans leur résidence principale. La chanteuse s’est déjà exprimée sur l’intense pression médiatique à laquelle sa famille était confrontée en Espagne et a souvent demandé que la vie privée de ses enfants soit respectée alors qu’ils traversent les complexités de la séparation publique de leurs parents.
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