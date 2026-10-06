Le feuilleton qui dure entre Pique et Shakira a pris un nouveau tournant dans les tribunaux de Catalogne. Le mardi 6 octobre 2026, les deux sont arrivés à la Cité de la justice de Barcelone pour une audience tenue strictement secrète par les deux équipes juridiques.

Si l’accord initial sur la garde conclu fin 2022 permettait à Shakira de s’installer aux États-Unis avec les enfants, les réalités pratiques de la distance transatlantique ont motivé cette nouvelle demande en justice. La chanteuse, qui s’est récemment installée à Madrid durant sa dernière tournée, est revenue dans son ancienne ville de résidence pour faire valoir que le calendrier actuel des visites impose une charge excessive aux mineurs. Selon des informations d’El Mundo, l’atmosphère était professionnelle mais tendue, les deux parties ayant assisté personnellement à la procédure au lieu de déléguer entièrement l’affaire à leurs avocats respectifs.

Le principal point de cette contestation juridique précise concerne l’organisation des déplacements des enfants pendant les vacances scolaires les plus courtes. Shakira demanderait au juge de revoir le « régime des visites » afin de s’assurer que les enfants n’aient pas à passer une part importante de leur temps libre à voyager entre Miami et Barcelone.