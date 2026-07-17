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Shakira adresse un message à Lionel Messi, qu’elle qualifie d’« extraordinaire », et à son épouse Antonela Roccuzzo, après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde
Messi guide l'Argentine vers une nouvelle finale
L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive de la Coupe du monde au terme d'un parcours éprouvant. L'équipe de Lionel Scaloni s'appuie toujours sur le génie de son capitaine de 39 ans, auteur de deux passes décisives cruciales lors de la victoire 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre.
Messi se trouve désormais à deux doigts de soulever à nouveau le trophée et part grand favori pour un nouveau Ballon d’Or. Ses performances exceptionnelles ont suscité l’admiration du monde entier, notamment celle de la star de la pop Shakira, qui a suivi le tournoi depuis les tribunes.
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Shakira rend hommage à la famille Messi
Shakira, qui vit désormais à Miami, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son admiration envers la capacité de Messi à défier les années. La chanteuse colombienne a salué sa discipline et souligné le soutien essentiel que lui apporte son épouse.
« Ce que fait Leo Messi est plus qu’extraordinaire ! », a écrit Shakira. « Cela reflète les valeurs d’un homme profondément engagé et discipliné, qui défie le temps et toutes les probabilités. Il montre qu’une personne ne se définit pas par son âge ni par ce que disent les autres. »
Elle conclut : « Je sais qu’avoir une femme comme Antonela Roccuzzo à ses côtés lui donne la force et l’inspiration nécessaires pour le prouver ! »
Des liens solides en dehors du terrain
Roccuzzo, qui a célébré la victoire en demi-finale par une danse endiablée dans le stade, a rapidement répondu à cet hommage en republiant les mots de Shakira sur sa story Instagram. De son côté, le transfert de Messi en MLS en 2023 continue de faire la une des journaux du monde entier. Ses succès en club aux États-Unis semblent avoir constitué la préparation idéale pour ce qui s'annonce comme son chant du cygne en équipe nationale.
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En quête d'un deuxième titre consécutif en Coupe du monde
L’Argentine entame désormais sa préparation en vue de la finale tant attendue contre l’Espagne, tout en veillant à préserver l’intégrité physique et le niveau de forme de ses joueurs, afin de défendre avec succès le titre conquis au Qatar. Si Messi parvient à guider son équipe vers une ultime victoire, il consolidera son héritage en devenant le premier joueur de l’histoire à remporter deux titres mondiaux consécutifs, avant de tirer sa révérence sur la scène internationale comme le joueur le plus titré de l’épreuve.
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