Shakira adresse un message à Lionel Messi, qu’elle qualifie d’« extraordinaire », et à son épouse Antonela Roccuzzo, après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde

Shakira, qui vit désormais à Miami, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son admiration envers la capacité de Messi à défier les années. La chanteuse colombienne a salué sa discipline et souligné le soutien essentiel que lui apporte son épouse.

« Ce que fait Leo Messi est plus qu’extraordinaire ! », a écrit Shakira. « Cela reflète les valeurs d’un homme profondément engagé et discipliné, qui défie le temps et toutes les probabilités. Il montre qu’une personne ne se définit pas par son âge ni par ce que disent les autres. »

Elle conclut : « Je sais qu’avoir une femme comme Antonela Roccuzzo à ses côtés lui donne la force et l’inspiration nécessaires pour le prouver ! »