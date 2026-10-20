Le Shakhtar Donetsk s’apprête à vivre une nouvelle grande soirée européenne. Cette fois, le club ukrainien se rendra à Milan, à San Siro, pour affronter l’Inter et tenter, contrairement à l’Inter qui a très mal débuté en Ligue des champions, de poursuivre son excellent parcours. Le Shakhtar se trouve juste en dehors des places offrant une qualification directe pour les huitièmes de finale.





Un club qui, inévitablement, doit composer au quotidien avec la guerre contre la Russie qui déchire l’Ukraine, le contraignant à rester loin de Donetsk et à jouer pratiquement toujours à l’extérieur.

Pour nous parler du Shakhtar, de ses stratégies actuelles et futures, de ses difficultés de gestion, y compris sur le marché des transferts, le directeur sportif Darijo Srna, figure emblématique du club qui a également évolué en Italie avec Cagliari, a accordé un entretien exclusif à Calciomercato et Goal.