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Emanuele Tramacere
Traduit par

Shakhtar Donetsk, Darijo Srna à CM : « J’aimerais Modric ou Calhanoglu. Alisson, Kaua, Tobias… ont le niveau pour l’Inter et la Juventus. La guerre est horrible, nous n’avons plus de chez-nous depuis 2014, mais merci à l’Italie pour son soutien. Allez Cagliari, toujours ! »

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Inter vs Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
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Le directeur sportif, ancienne grande figure du football européen, s’est confié en exclusivité pour raconter l’univers du Shakthar.

Le Shakhtar Donetsk s’apprête à vivre une nouvelle grande soirée européenne. Cette fois, le club ukrainien se rendra à Milan, à San Siro, pour affronter l’Inter et tenter, contrairement à l’Inter qui a très mal débuté en Ligue des champions, de poursuivre son excellent parcours. Le Shakhtar se trouve juste en dehors des places offrant une qualification directe pour les huitièmes de finale.


Un club qui, inévitablement, doit composer au quotidien avec la guerre contre la Russie qui déchire l’Ukraine, le contraignant à rester loin de Donetsk et à jouer pratiquement toujours à l’extérieur.

Pour nous parler du Shakhtar, de ses stratégies actuelles et futures, de ses difficultés de gestion, y compris sur le marché des transferts, le directeur sportif Darijo Srna, figure emblématique du club qui a également évolué en Italie avec Cagliari, a accordé un entretien exclusif à Calciomercato et Goal.

  • L’Inter, favorite et l’une des meilleures équipes d’Italie

    Commençons par le terrain et le prochain match de Ligue des champions. À quel Shakhtar devons-nous nous attendre et que craignez-vous le plus de l’Inter ?

    « Nous sommes une équipe jeune et nous voulons jouer au football contre n’importe quel adversaire. C’est notre objectif. Nous avons très bien commencé, avec un match nul contre le PSV et une victoire contre l’AEK, mais nous devons maintenant respecter chaque adversaire, car c’est la Ligue des champions.

    L’Inter est favorite pour ce match. Elle joue à domicile, devant un stade plein, et c’est une équipe expérimentée. C’est l’une des meilleures équipes d’Italie. Pour notre jeune équipe, affronter l’Inter en Italie, dans un stade à guichets fermés, sera une très grande expérience. Nous sommes très heureux de disputer ce match. »

  • LE RÊVE DES PLAY-OFFS

    Contrairement à l’Inter, vous avez très bien entamé votre parcours européen, avec un match nul et une victoire. Quel objectif vous êtes-vous fixé en Europe ?

    « Notre rêve est de terminer parmi les 24 premières équipes de la Ligue des champions. Ce serait un grand succès pour nous. Nous voulons aussi proposer du beau jeu, disputer de beaux matches et montrer notre caractère en Ligue des champions.

    Nous sommes une équipe jeune et ces matches de Ligue des champions représentent une expérience très importante pour nos joueurs. Nous voulons être compétitifs, jouer notre football et montrer que nous sommes sur la bonne voie. »

  • CHIVU EXTRAORDINAIRE, IL NE MÉRITAIT PAS DE REPARTIR SANS POINT

    L’Inter a éprouvé quelques difficultés face à des équipes qui jouent à un rythme élevé et attaquent de manière verticale. Le style de jeu d’Arda Turan correspond-il à ce profil ? Comment comptez-vous mettre l’équipe de Chivu en difficulté ?

    « Nous avons notre système de jeu et nous essaierons de jouer notre match. Nous ne resterons certainement pas en défense. Connaissant Arda, notre équipe et nos joueurs, nous chercherons à jouer au football et à tout donner pour obtenir un résultat positif.

    Quant à Chivu, c’est un entraîneur jeune et extraordinaire. Il a été un grand joueur, il a obtenu de bons résultats à Parme et il fait maintenant un excellent travail avec l’Inter. Nous le respectons beaucoup.

    L’Inter ne méritait pas d’avoir zéro point après ses deux premiers matches. Elle n’a pas eu de chance. Il y a aussi Kolarov, l’adjoint de Chivu, qui est un de mes amis. Il a joué dans de grands clubs, possède une immense expérience et aide lui aussi Chivu. Ils ont une équipe extraordinaire et un staff technique tout aussi extraordinaire. »

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  • LE CHOIX D’ARDA TURAN

    Pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes arrivés à choisir Arda Turan comme entraîneur ? Comment convainc-on un ancien grand joueur comme lui d’accepter un projet aussi exigeant ?

    « En réalité, nous n’avons pas eu besoin de convaincre Arda de venir. Il était prêt dès le premier instant (rires, ndlr). Notre stratégie consiste à travailler avec des entraîneurs jeunes, ambitieux et avides de succès. Arda possède une expérience extraordinaire en tant que joueur. Il a évolué dans les meilleurs clubs du monde, aux côtés des meilleurs joueurs.

    De plus, il a remporté le championnat avec nous dès sa première saison. Nous avons atteint les demi-finales de la Conference League et nous avons aujourd’hui l’une des équipes les plus jeunes de la Ligue des champions. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes très contents d’Arda et nous continuerons avec lui. »

  • « POUR NOUS, LA GUERRE A COMMENCÉ EN 2014 »

    Quand on parle du Shakhtar, on parle inévitablement aussi des liens du club avec un pays et un peuple en guerre. Comment vivez-vous cette réalité ? Comment parvenez-vous à continuer à jouer au football alors que vous ne pouvez ni vivre sur votre terre ni jouer dans votre stade, tandis que vos supporters souffrent chaque jour ?

    « Nous vivons dans ces conditions chaque jour depuis près de cinq ans : bombardements, roquettes, innocents qui meurent, enfants qui meurent. C'est horrible.

    Je veux remercier l'Italie pour son soutien à l'Ukraine. L'Ukraine est un pays extraordinaire, peuplé de gens extraordinaires. Ils ont besoin de soutien et nous espérons que la guerre prendra fin.

    Nous avons perdu notre maison en 2014. Nous avons perdu la Donbas Arena, notre ville et notre centre d'entraînement. Nous sommes sans maison depuis 12 ans. Pour nous, la guerre a commencé en 2014, à Donetsk.

    Et aujourd'hui, nous sommes malgré tout le seul club ukrainien à jouer dans les compétitions européennes. Nous sommes fiers de représenter le football ukrainien, mais nous avons besoin de davantage de clubs ukrainiens. »

  • LE MERCATO EN AMÉRIQUE DU SUD

    Le Shakhtar a toujours misé sur les jeunes talents étrangers, en particulier ceux repérés en Amérique du Sud. La guerre a-t-elle changé cette approche ? A-t-elle aussi rendu les choses plus difficiles sur le marché des transferts ?

    « Concernant le Brésil, nous faisons venir des joueurs qui veulent vraiment venir ici et qui adhèrent à un projet ambitieux. Nous respectons beaucoup cela.

    Il faut respecter ces joueurs, car de nombreux Ukrainiens ont été contraints de quitter le pays, tandis qu’eux choisissent de rejoindre le Shakhtar et de se battre pour le club et pour l’Ukraine. Nous apprécions vraiment beaucoup cela.

    Avec notre président, nous ne changerons jamais de philosophie. Nous continuerons à suivre notre voie. »

  • « ALLEZ CAGLIARI, TOUJOURS ! ORGANISONS UN MATCH AMICAL »

    Quels souvenirs gardez-vous de Cagliari et de votre expérience en Sardaigne ? Pouvez-vous nous raconter une anecdote de cette période ? Suivez-vous le travail de votre ancien coéquipier Pisacane ?

    « Cagliari et la Sardaigne me procurent des émotions extraordinaires. Allez Cagliari, toujours ! Ils resteront à jamais dans mon cœur. On y trouve des personnes extraordinaires, un président extraordinaire et des gens formidables qui travaillent au club. J’ai aussi eu de très bons coéquipiers comme Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin et João Pedro.

    J’ai beaucoup d’amis là-bas. Et bien sûr, Fabio Pisacane est un grand ami. C’est un entraîneur important et il fait un travail exceptionnel avec Cagliari. Je suis très heureux pour Cagliari comme pour Fabio. Je n’attends que le moment où je pourrai retourner à Cagliari leur rendre visite et peut-être même organiser un match amical entre Cagliari et le Shakhtar, là-bas. »

  • LE RÔLE DU DIRECTEUR SPORTIF

    Comment le rôle du directeur sportif évolue-t-il ? En Italie, de nombreux clubs continuent d’en changer d’une saison à l’autre, comme l’ont fait la Roma et la Juventus, tandis que d’autres, comme l’AC Milan, ont choisi de ne pas avoir de directeur sportif pour le moment...

    « Je pense que le directeur sportif a naturellement d’énormes responsabilités concernant les joueurs et les entraîneurs, mais aussi l’ensemble du système.

    Je ne sais pas pourquoi certains clubs ont décidé de changer d’entraîneurs ou de structures dirigeantes, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je sais que ce n’est pas un métier facile. Les responsabilités sont énormes, mais c’est notre travail et cela fait partie de notre vie. Nous sommes des professionnels. »

  • « OK POUR L’IA ET LES DONNÉES, MAIS SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS, L’ŒIL DES RECRUTEURS COMPTE »

    Nous avons l’impression que, surtout avec l’arrivée des fonds d’investissement américains, les clubs s’appuient de plus en plus sur les données et l’intelligence artificielle pour prendre leurs décisions sur le marché des transferts. Est-ce vraiment le cas ?

    « Oui, le monde a changé. La technologie progresse chaque jour et le football a changé lui aussi. Beaucoup de choses sont différentes par rapport au passé. Nous tenons compte de toutes les bases de données et de tout ce qui peut nous aider. Mais nous faisons aussi confiance à nos recruteurs.

    Nous regardons les matchs et les joueurs sur place. Nos recruteurs assistent à plusieurs matchs et suivent les joueurs de près. Nous avons beaucoup de recruteurs qui se consacrent à ce travail. Notre responsable du recrutement est Salvatore Monaco.

    Nous prenons environ 80 % de nos décisions en nous fondant sur nos impressions et sur ce que nous voyons directement. Tous les autres outils nous aident, bien sûr, mais ils ne peuvent remplacer nos yeux ni le travail de nos recruteurs. »

  • Conseils pour le mercato

    Pour conclure, quelques conseils pour le mercato à nous donner ? Si vous pouviez recruter un joueur de Serie A qui, selon vous, pourrait franchir un cap et atteindre le plus haut niveau, qui choisiriez-vous ? Et lequel de vos joueurs, Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias ou Newerton, vous semble le plus intéressant pour l’un des grands clubs italiens ? Peut-être même pour l’Inter ?

    « Si j’avais la possibilité de recruter quelqu’un en Italie, je dirais d’abord mon frère Luka Modrić, puis Barella ou Calhanoglu. Il y a beaucoup d’excellents joueurs en Italie.

    Quant à notre équipe, nous avons beaucoup de talents extraordinaires : Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon et bien d’autres. Je pense qu’ils joueront un jour dans de grands clubs : peut-être à l’Inter, peut-être à la Juventus, peut-être à Chelsea. Je ne sais pas, mais ils sont sur la bonne voie. »



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21 oct. 2026

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