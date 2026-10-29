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SFS 26 social football summit
Emanuele Tramacere
Traduit par

SFS 26 : le Social Football Summit revient à l’Allianz Stadium de Turin les 10 et 11 novembre. De Del Piero à l’assemblée de la Serie A, le football se met en vitrine

Serie A
Serie B
Juventus FC

L’événement le plus attendu de l’industrie du football est de retour.

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01 nov. 2026

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À noter dans vos agendas : le prochain Social Football Summit 2026 a été présenté aujourd’hui à la Lega Serie A. L’événement, prévu les 10 et 11 novembre 2026, revient à Turin, à l’Allianz Stadium, avec de nombreuses nouveautés. Plus de scènes, plus de célébrations et plus d’interventions pour tenter de mettre en relation et de faire dialoguer tous les acteurs de l’industrie du football.

De Del Piero, Ausilio et D’Amico aux ligues de Serie A et de Serie B, aux ligues étrangères comme LaLiga, et même à l’UEFA et à la FIFA, sans oublier les partenaires commerciaux, les stades, l’innovation et les événements : tout sera abordé en détail sur les scènes installées dans l’un des stades italiens les plus innovants, celui de la Juventus.

  • L’ÉVÉNEMENT

    Dans la salle du conseil de la Ligue, ceux qui seront les principaux acteurs du sommet ont pris la parole.

    Fondé en 2018, SFS est le premier événement international B2B en Italie consacré à l’industrie du football. Il propose une plateforme de contenus, de réseautage et de formation. Sa IXe édition se tiendra les 10 et 11 novembre 2026 à l’Allianz Stadium, à Turin.

    L’objectif est de construire un réseau d’experts du football, un environnement dynamique et innovant qui favorise les rencontres entre les principaux acteurs du secteur. Il s’agit aussi de créer un espace où les esprits les plus brillants pourront travailler ensemble pour promouvoir l’innovation et une croissance durable.

  • LES VISAGES

    Parmi les personnalités présentes, outre les organisateurs de l’événement, figureront Marco Bellinazzo, Lorenzo Dallari, Vincenzo Filetti et Ivan Ortenzi, ainsi que les présentatrices des stages et des SFS Award, Giusy Meloni, Marina Presello, Giulia Piscina et Monica Bertini.

  • SERIE A, SERIE B, MARKETING, SERIE A FÉMININE ET BIEN PLUS ENCORE

    Le football italien sera donc présent en force, avec tous les départements digital, marketing, Men et Women, les clubs, mais aussi l’assemblée de la Lega Serie A et de la Lega Serie B, qui donneront à l’événement un caractère institutionnel le 10 novembre.

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  • PERSONNALITÉS ET INVITÉS

    Michele Uva de l’UEFA, Romy Gai de la FIFA, puis la Roma, la Fiorentina, Palerme, l’Inter, Venezia et l’AC Milan, pour ne citer que quelques clubs italiens, mais aussi le Bayern Munich, Braga et Arsenal, parmi les clubs étrangers.

    Et puis des personnalités comme l’ancien directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, et l’actuel directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico. Les administrateurs délégués de la Lega Serie A, Luigi De Siervo, et de LaLiga, Javier Tebas, mais aussi et surtout Alessandro Del Piero, dont l’histoire sera racontée par l’univers de Tik Tok.

  • SFS EXTRATIME ET AWARDS

    Enfin, le monde des start-up et des jeunes qui veulent transformer l’avenir de l’industrie du football sera à l’honneur, avec une véritable compétition entre acteurs italiens et internationaux.

    Mais le temps fort de ces deux journées sera la cérémonie des SFS Awards, qui célébrera les figures d’excellence de l’industrie du football dans le cadre de la Reggia di Venaria.

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