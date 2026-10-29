SFS 26 : le Social Football Summit revient à l’Allianz Stadium de Turin les 10 et 11 novembre. De Del Piero à l’assemblée de la Serie A, le football se met en vitrine

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À noter dans vos agendas : le prochain Social Football Summit 2026 a été présenté aujourd’hui à la Lega Serie A. L’événement, prévu les 10 et 11 novembre 2026, revient à Turin, à l’Allianz Stadium, avec de nombreuses nouveautés. Plus de scènes, plus de célébrations et plus d’interventions pour tenter de mettre en relation et de faire dialoguer tous les acteurs de l’industrie du football.

De Del Piero, Ausilio et D’Amico aux ligues de Serie A et de Serie B, aux ligues étrangères comme LaLiga, et même à l’UEFA et à la FIFA, sans oublier les partenaires commerciaux, les stades, l’innovation et les événements : tout sera abordé en détail sur les scènes installées dans l’un des stades italiens les plus innovants, celui de la Juventus.